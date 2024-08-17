MotoGP Avusturya sıralama turları: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bagnaia takipte!
2024 MotoGP Avusturya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Pramac sürücüsü Jorge Martin'in oldu.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zamanı 1:28.567 ile Jack Miller yaparken, onu Pol Espargaro takip etti.
Böylelikle iki KTM sürücüsü de sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.
Son bölümde çok hızlı turlar vardı ve özellikle ilk dakikalarda en hızlı derece sürekli olarak gelişti.
Pecco Bagnaia bir noktada 1:28.142 yaparak zaman tablosunda zirveye çıktı.
Fakat şampiyona lideri Jorge Martin, 1:27.748 yaparak tur rekorunu kırdı ve ilk sıraya yerleşti.
Bagnaia son bölümde derecesini geliştirse de, Martin'i geçemedi ve böylelikle pole pozisyonu İspanyol sürücünün oldu.
Bagnaia 0.141 saniye geride ikinci olurken, Marc Marquez 2023 GP23'üyle 0.5 saniye geride üçüncü oldu. Aleix Espargaro, Ducati sürücülerinin ardında dördüncü olurken, Miller iyi bir turla beşinci, Maverick Vinales altıncı ve Enea Bastianini yedinci oldu.
İlk onu Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Pol Espargaro tamamladı.
Q2 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
1'27.748
|177.480
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|
+0.141
1'27.889
|0.141
|177.196
|3
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|9
|
+0.544
1'28.292
|0.403
|176.387
|4
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|8
|
+0.596
1'28.344
|0.052
|176.283
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|9
|
+0.798
1'28.546
|0.202
|175.881
|6
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|
+0.897
1'28.645
|0.099
|175.685
|7
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|9
|
+0.934
1'28.682
|0.037
|175.611
|8
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|9
|
+0.976
1'28.724
|0.042
|175.528
|9
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+0.984
1'28.732
|0.008
|175.512
|10
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|7
|
+1.015
1'28.763
|0.031
|175.451
|11
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+1.044
1'28.792
|0.029
|175.394
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+1.162
1'28.910
|0.118
|175.161
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