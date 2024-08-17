MotoGP Avusturya sıralama turları: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bagnaia takipte!

Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zamanı 1:28.567 ile Jack Miller yaparken, onu Pol Espargaro takip etti.

Böylelikle iki KTM sürücüsü de sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Son bölümde çok hızlı turlar vardı ve özellikle ilk dakikalarda en hızlı derece sürekli olarak gelişti.

Pecco Bagnaia bir noktada 1:28.142 yaparak zaman tablosunda zirveye çıktı.

Fakat şampiyona lideri Jorge Martin, 1:27.748 yaparak tur rekorunu kırdı ve ilk sıraya yerleşti.

Bagnaia son bölümde derecesini geliştirse de, Martin'i geçemedi ve böylelikle pole pozisyonu İspanyol sürücünün oldu.

Bagnaia 0.141 saniye geride ikinci olurken, Marc Marquez 2023 GP23'üyle 0.5 saniye geride üçüncü oldu. Aleix Espargaro, Ducati sürücülerinin ardında dördüncü olurken, Miller iyi bir turla beşinci, Maverick Vinales altıncı ve Enea Bastianini yedinci oldu.

İlk onu Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Pol Espargaro tamamladı.

Q2 sonucu: