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Sıralama turları raporu
MotoGP Avusturya GP

MotoGP Avusturya sıralama turları: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bagnaia takipte!

2024 MotoGP Avusturya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Pramac sürücüsü Jorge Martin'in oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zamanı 1:28.567 ile Jack Miller yaparken, onu Pol Espargaro takip etti.

Böylelikle iki KTM sürücüsü de sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Son bölümde çok hızlı turlar vardı ve özellikle ilk dakikalarda en hızlı derece sürekli olarak gelişti.

Pecco Bagnaia bir noktada 1:28.142 yaparak zaman tablosunda zirveye çıktı.

Fakat şampiyona lideri Jorge Martin, 1:27.748 yaparak tur rekorunu kırdı ve ilk sıraya yerleşti.

Bagnaia son bölümde derecesini geliştirse de, Martin'i geçemedi ve böylelikle pole pozisyonu İspanyol sürücünün oldu.

Bagnaia 0.141 saniye geride ikinci olurken, Marc Marquez 2023 GP23'üyle 0.5 saniye geride üçüncü oldu. Aleix Espargaro, Ducati sürücülerinin ardında dördüncü olurken, Miller iyi bir turla beşinci, Maverick Vinales altıncı ve Enea Bastianini yedinci oldu.

İlk onu Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Pol Espargaro tamamladı.

Q2 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

1'27.748

   177.480  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.141

1'27.889

 0.141 177.196  
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 9

+0.544

1'28.292

 0.403 176.387  
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

+0.596

1'28.344

 0.052 176.283  
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9

+0.798

1'28.546

 0.202 175.881  
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.897

1'28.645

 0.099 175.685  
7 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 9

+0.934

1'28.682

 0.037 175.611  
8 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 9

+0.976

1'28.724

 0.042 175.528  
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.984

1'28.732

 0.008 175.512  
10 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 7

+1.015

1'28.763

 0.031 175.451  
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+1.044

1'28.792

 0.029 175.394  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+1.162

1'28.910

 0.118 175.161  
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