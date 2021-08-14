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MotoGP Avusturya GP'nin isim sponsoru Bitci.com oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Son dönemde motor sporları dünyasında önemli yatırımlarda bulunan Türk şirket Bitci.com, bu hafta sonu gerçekleştirilecek MotoGP Avusturya yarışının isim sponsoru oldu.

MotoGP Avusturya GP'nin isim sponsoru Bitci.com oldu

Bitci.com, bu sene başında Formula 1'in büyük takımlarından McLaren ile sponsorluk ve teknoloji anlaşması yapmıştı. 

Bu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain (blok zinciri) ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.

Bitci.com'un motor sporlarına olan yatırımları bununla sınırlı kalmadı. TOSFED Baja Kupa'sının isim sponsoru olan Bitci, en son Team AMS ile işbirliği yaparak Bitci Racing takımını kurdu. İki aracın yer aldığı takım, bu sene Türkiye Pist Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bitci'nin en son işbirliği ise MotoGP'de oldu. MotoGP taraftar tokeni yapan Bitci, bu hafta sonu Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen MotoGP Avusturya yarışının isim sponsoru oldu. Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP'nin resmi adı Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich Red Bull Ring olacak.

Böylece ilk defa bir Türk şirket, MotoGP'de isim sponsoru olmuş oldu.

Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich’da sıralama turları 14 Ağustos 2021 Cumartesi TSİ 15:10’da başlarken, yarış ise 15 Ağustos 2021 Pazar günü TSİ 15:00’te start alacak.

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