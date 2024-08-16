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MotoGP Avusturya GP

MotoGP Avusturya GP 2. antrenman: Bagnaia tur rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti, Pramac 2-3

Son MotoGP Şampiyonu Francesco Bagnaia, Avusturya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanını Pramac ikilisi Franco Morbidelli ve Jorge Martin'in önünde yeni bir tur rekoruyla tamamladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bagnaia'nın ilk antrenmandaki en hızlı turu geçmesi sadece beş dakika sürdü, fabrika Ducati sürücüsü 1:29.637'lik bir tur elde ederek zirveye yerleşti.

Şampiyona rakibi Martin ve Gresini'den Marc Marquez de ön sıralarda yer alırken, Bagnaia 1:29.280 ile geri dönerek rakiplerine 0.3 saniye fark attı.

Bagnaia'nın turu, seansın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala Martin'in yumuşak lastiklerle 1:28.917'lik bir tur elde etmesine kadar rakipsizdi.

Martin ve ardından Morbidelli, Pramac'ın öndeki konumunu yeniden güçlendirmek için daha iyi turlar atmadan önce, Marquez iki dakika kala biraz daha hızını arttırdı.

Ancak son zirveye yerleşen Bagnaia oldu. Fabrika sürücüsü 1:28.508 ile önceki tur rekorunu kırarak cuma gününü zirvede tamamladı.

Morbidelli ikinci olurken, Martin şampiyona rakibi Bagnaia'nın 0.3 saniye gerisinde üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Franco Morbidelli, Pramac Racing

Franco Morbidelli, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez dördüncülüğe gerilerken, Brad Binder fabrika KTM'siyle son bir gayret göstererek 1:28.969 ile güçlü bir beşincilik elde etti.

Gresini'den Alex Marquez 1:29 bariyerini aşamadı ancak Aprilia ikilisi Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'i geride bırakarak GP23 motosikletiyle altıncı oldu.

Yedinci ve sekizinci sıralar, Aprilia sürücülerine gitti.

Dokuzuncu sırayı VR46 motosikletiyle Marco Bezzecchi alırken, Enea Bastianini 2. virajda düşmesine rağmen 10. sırayı elde etmeyi başardı.

Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta, üç kez kaza yaptığı ve son düşüşünün seansın yarısında 9. virajda gerçekleştiği cuma gününün ardından sıralamanın ikinci bölümüne otomatik olarak girmeyi kıl payı kaçırdı.

KTM takım arkadaşı Jack Miller, seansın büyük bölümünde ilk beşte yer almasına rağmen seansı Acosta'nın hemen arkasında 12. sırada noktaladı.

Fabio Quartararo, LCR'nin RC213V'sinde Honda'nın en iyi sürücüsü Johann Zarco'nun hemen önünde 13. sırada yer alarak Yamaha'nın en iyi sürücüsü oldu.

İkinci antrenman sırasında bazı sürücüler 2. virajda kaza geçirirken, KTM joker sürücüsü Pol Espargaro RC16'nın test versiyonunu 4. virajda 25 dakika kala mekanik bir sorunla kenara çekmek zorunda kaldı.

MotoGP Avusturya GP: FP2 sonuçları

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 22

1'28.508

   175.956  
2 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 23

+0.281

1'28.789

 0.281 175.400  
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

+0.319

1'28.827

 0.038 175.325  
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 26

+0.350

1'28.858

 0.031 175.263  
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.461

1'28.969

 0.111 175.045  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.548

1'29.056

 0.087 174.874  
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 20

+0.599

1'29.107

 0.051 174.774  
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 22

+0.609

1'29.117

 0.010 174.754  
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24

+0.725

1'29.233

 0.116 174.527  
10 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24

+0.773

1'29.281

 0.048 174.433  
11 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+0.800

1'29.308

 0.027 174.380  
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 28

+0.821

1'29.329

 0.021 174.339  
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.872

1'29.380

 0.051 174.240  
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 26

+1.098

1'29.606

 0.226 173.800  
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 24

+1.254

1'29.762

 0.156 173.498  
16 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+1.301

1'29.809

 0.047 173.408  
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+1.314

1'29.822

 0.013 173.382  
18 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 23

+1.373

1'29.881

 0.059 173.269  
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+1.444

1'29.952

 0.071 173.132  
20 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+1.550

1'30.058

 0.106 172.928  
21 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 12

+1.675

1'30.183

 0.125 172.688  
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 23

+1.913

1'30.421

 0.238 172.234  
23 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 23

+2.037

1'30.545

 0.124 171.998  
24 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

 

      
25 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 21

+2.387

1'30.895

 0.350 171.336  
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Rachit Thukral
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