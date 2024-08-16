MotoGP Avusturya GP 2. antrenman: Bagnaia tur rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti, Pramac 2-3

Bagnaia'nın ilk antrenmandaki en hızlı turu geçmesi sadece beş dakika sürdü, fabrika Ducati sürücüsü 1:29.637'lik bir tur elde ederek zirveye yerleşti.

Şampiyona rakibi Martin ve Gresini'den Marc Marquez de ön sıralarda yer alırken, Bagnaia 1:29.280 ile geri dönerek rakiplerine 0.3 saniye fark attı.

Bagnaia'nın turu, seansın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala Martin'in yumuşak lastiklerle 1:28.917'lik bir tur elde etmesine kadar rakipsizdi.

Martin ve ardından Morbidelli, Pramac'ın öndeki konumunu yeniden güçlendirmek için daha iyi turlar atmadan önce, Marquez iki dakika kala biraz daha hızını arttırdı.

Ancak son zirveye yerleşen Bagnaia oldu. Fabrika sürücüsü 1:28.508 ile önceki tur rekorunu kırarak cuma gününü zirvede tamamladı.

Morbidelli ikinci olurken, Martin şampiyona rakibi Bagnaia'nın 0.3 saniye gerisinde üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez dördüncülüğe gerilerken, Brad Binder fabrika KTM'siyle son bir gayret göstererek 1:28.969 ile güçlü bir beşincilik elde etti.

Gresini'den Alex Marquez 1:29 bariyerini aşamadı ancak Aprilia ikilisi Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'i geride bırakarak GP23 motosikletiyle altıncı oldu.

Yedinci ve sekizinci sıralar, Aprilia sürücülerine gitti.

Dokuzuncu sırayı VR46 motosikletiyle Marco Bezzecchi alırken, Enea Bastianini 2. virajda düşmesine rağmen 10. sırayı elde etmeyi başardı.

Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta, üç kez kaza yaptığı ve son düşüşünün seansın yarısında 9. virajda gerçekleştiği cuma gününün ardından sıralamanın ikinci bölümüne otomatik olarak girmeyi kıl payı kaçırdı.

KTM takım arkadaşı Jack Miller, seansın büyük bölümünde ilk beşte yer almasına rağmen seansı Acosta'nın hemen arkasında 12. sırada noktaladı.

Fabio Quartararo, LCR'nin RC213V'sinde Honda'nın en iyi sürücüsü Johann Zarco'nun hemen önünde 13. sırada yer alarak Yamaha'nın en iyi sürücüsü oldu.

İkinci antrenman sırasında bazı sürücüler 2. virajda kaza geçirirken, KTM joker sürücüsü Pol Espargaro RC16'nın test versiyonunu 4. virajda 25 dakika kala mekanik bir sorunla kenara çekmek zorunda kaldı.

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