MotoGP Avusturya GP 1. antrenman: Martin, Morbidelli'nin önünde lider! Acosta büyük bir kaza geçirdi

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Pedro Acosta'nın kazasıyla sona eren seansın lideri tamamlarken, takım arkadaşı Franco Morbidelli seansı ikinci sırada yer aldı.

Tech3 sürücüsü Pedro Acosta, seansın bitimine dakikalar kala virajda kontrolünü kaybederek GasGas KTM'siyle büyük bir kaza yaptı. İspanyol sürücü kazadan yara almadan kurtulsa da, motosikleti bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Kısa bir aranın ardından seans yeniden başladı, ancak 3 dakika 30 saniyeden az bir süre kalmıştı ve sürücüler tur zamanlarını geliştiremedi

Şampiyona lideri Martin, Acosta'nın kazasından hemen önce en hızlı turu elde etti ve 1m29.654s'lik turuyla Morbidelli'yi 0.2 saniye farkla geride bırakarak liderliği garantiledi.

KTM sürücüleri, antrenmanın ilk bölümünde tempoyu belirledi, Acosta 1m30.876s ile ilk zamanını kaydetti, ardından fabrika sürücüsü Brad Binder 1m30.236s ile liderliği ele geçirdi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM wildcard sürücüsü Pol Espargaro, RC16'nın deneysel bir versiyonuyla 1m30s'in altına inen ilk isim oldu.

15 dakikanın ardından Franco Morbidelli, Ducati GP24'ü ile 1m29.872s'lik tur süresi elde etti ve KTM'nin liderliğini sona erdirdi. İtalyan sürücünün bu tur zamanı, seansın son beş dakikasına kadar geçilemedi ve Jorge Martin'in yumuşak lastiklerle attığı tur onu liderliğe taşıdı.

Pol Espargaro, seansın başında KTM'si ile üçüncü sırayı alırken, fabrika Ducati'siyle Francesco Bagnaia dördüncü sırayı aldı. Brad Binder beşinci sırada yer alırken, Pedro Acosta geçirdiği kazaya rağmen altıncı sırada kalmayı başardı.

Maverick Vinales, takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun 15 dakika içinde iki kez ve birçok sürücünün zorlandığı seansta Aprilia'yı yedinci sıraya taşımayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sekizinci sırada VR46 takımından Fabio Di Giannantonio yer alırken, Honda sürücüsü Joan Mir sürpriz bir şekilde dokuzuncu oldu ve onu Gresini takımından Alex Marquez takip etti.

Marc Marquez, pist limitlerini ihlal ettiği için en iyi tur zamanı iptal edildi ve 18. sıraya geriledi.

Yamaha'nın en iyi derecesini 1m30.482s ile geri dönen Alex Rins elde ederek 13. sırada yer aldı. 2021 şampiyonu olan takım arkadaşı Fabio Quartararo ise Rins'in bir sıra gerisinde 14. sırada kaldı.

MotoGP Austrian GP - FP1 results