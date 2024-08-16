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Antrenman raporu
MotoGP Avusturya GP

MotoGP Avusturya GP 1. antrenman: Martin, Morbidelli'nin önünde lider! Acosta büyük bir kaza geçirdi

Avusturya Grand Prix'sinin açılış antrenmanında Pedro Acosta'nın yaşadığı kaza, seansın geçici olarak kırmızı bayrakla durdurulmasına neden oldu.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Pedro Acosta'nın kazasıyla sona eren seansın lideri tamamlarken, takım arkadaşı Franco Morbidelli seansı ikinci sırada yer aldı.

Tech3 sürücüsü Pedro Acosta, seansın bitimine dakikalar kala virajda kontrolünü kaybederek GasGas KTM'siyle büyük bir kaza yaptı. İspanyol sürücü kazadan yara almadan kurtulsa da, motosikleti bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Kısa bir aranın ardından seans yeniden başladı, ancak 3 dakika 30 saniyeden az bir süre kalmıştı ve sürücüler tur zamanlarını geliştiremedi

Şampiyona lideri Martin, Acosta'nın kazasından hemen önce en hızlı turu elde etti ve 1m29.654s'lik turuyla Morbidelli'yi 0.2 saniye farkla geride bırakarak liderliği garantiledi.

KTM sürücüleri, antrenmanın ilk bölümünde tempoyu belirledi, Acosta 1m30.876s ile ilk zamanını kaydetti, ardından fabrika sürücüsü Brad Binder 1m30.236s ile liderliği ele geçirdi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 crash

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM wildcard sürücüsü Pol Espargaro, RC16'nın deneysel bir versiyonuyla 1m30s'in altına inen ilk isim oldu.

15 dakikanın ardından Franco Morbidelli, Ducati GP24'ü ile 1m29.872s'lik tur süresi elde etti ve KTM'nin liderliğini sona erdirdi. İtalyan sürücünün bu tur zamanı, seansın son beş dakikasına kadar geçilemedi ve Jorge Martin'in yumuşak lastiklerle attığı tur onu liderliğe taşıdı.

Pol Espargaro, seansın başında KTM'si ile üçüncü sırayı alırken, fabrika Ducati'siyle Francesco Bagnaia dördüncü sırayı aldı. Brad Binder beşinci sırada yer alırken, Pedro Acosta geçirdiği kazaya rağmen altıncı sırada kalmayı başardı.

Maverick Vinales, takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun 15 dakika içinde iki kez ve birçok sürücünün zorlandığı seansta Aprilia'yı yedinci sıraya taşımayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sekizinci sırada VR46 takımından Fabio Di Giannantonio yer alırken, Honda sürücüsü Joan Mir sürpriz bir şekilde dokuzuncu oldu ve onu Gresini takımından Alex Marquez takip etti.

Marc Marquez, pist limitlerini ihlal ettiği için en iyi tur zamanı iptal edildi ve 18. sıraya geriledi.

Yamaha'nın en iyi derecesini 1m30.482s ile geri dönen Alex Rins elde ederek 13. sırada yer aldı. 2021 şampiyonu olan takım arkadaşı Fabio Quartararo ise Rins'in bir sıra gerisinde 14. sırada kaldı.

MotoGP Austrian GP - FP1 results

1
 - 
5
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

1'29.654

173.707 311
2 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 19

+0.218

1'29.872

0.218 173.286 310
3 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 18

+0.290

1'29.944

0.072 173.147 313
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18

+0.310

1'29.964

0.020 173.109 310
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+0.582

1'30.236

0.272 172.587 314
6 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 16

+0.629

1'30.283

0.047 172.497 311
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+0.646

1'30.300

0.017 172.465 306
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.685

1'30.339

0.039 172.390 307
9 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+0.734

1'30.388

0.049 172.297 311
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.746

1'30.400

0.012 172.274 309
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+0.782

1'30.436

0.036 172.205 310
12 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

+0.826

1'30.480

0.044 172.122 309
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+0.828

1'30.482

0.002 172.118 313
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.898

1'30.552

0.070 171.985 310
15 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19

+0.930

1'30.584

0.032 171.924 313
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+0.973

1'30.627

0.043 171.842 310
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+1.156

1'30.810

0.183 171.496 305
18 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+1.181

1'30.835

0.025 171.449 313
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+1.185

1'30.839

0.004 171.441 307
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+1.299

1'30.953

0.114 171.226 311
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 18

+1.331

1'30.985

0.032 171.166 307
22 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 26

+1.376

1'31.030

0.045 171.082 310
23 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 19

+1.386

1'31.040

0.010 171.063 309
24 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 20

+1.880

1'31.534

0.494 170.140 311
25 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+1.914

1'31.568

0.034 170.076 307
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Rachit Thukral
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