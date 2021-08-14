MotoGP Avusturya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Dün ikinci antrenman seansının ıslak zeminde geçmesiyle beraber sürücüler lastik tasarrufu yapmışlardı ve bundan ötürü üçüncü antrenman seansındaki dereceler, düne kıyasla daha iyiydi.

Cuma günü 1:22.827'lik rekor turuyla en hızlı isim olan Johann Zarco seansın ilk dakikalarında 1:23.729 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Steiermark Grand Prix'sinin galibi Jorge Martin, 1:23.682'lik zaman turuyla Zarco'yu geçerek ilk sıraya yükseldi ve kombine edilmiş derecelerde üçüncü sıraya çıktı.

Yamaha'dan Fabio Quartararo, 45 dakikalık seansta 1:23.587 yaparak Martin'den liderliği aldı ancak çok geçmeden Zarco'dan 1:23.484 geldi.

Quartararo daha sonra yumuşak lastiğe geçti ve önce 1:23.203 yaptı, sonrasında da 1:22.975 ile 1:23'ün altına inerek Zarco'nun cuma günkü tur rekoruna yaklaştı.

Son sözü Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia söyledi ve 1:22.874'lük zaman turuyla ilk sıraya çıktı.

Kalan bölümde İtalyan sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Bagnaia seansın en hızlı isim oldu.

Bagnaia'nın en hızlı turu, dün Zarco'nun attığı en hızlı turdan 0.047 saniye daha yavaştı fakat kombine edilmiş derecelerde ikinci sıraya çıktı.

1:23'ün altına inen son isim Yamaha fabrika takımı sürücü Quartararo oldu. Fransız sürücü, 1:22.968'lik zaman turuyla seansı ikinci sırada bitirdi.

Zarco, 1:23.012'lik turuyla seansı 0.138 saniye geride üçüncü sırada tamamlarken, en iyi Honda sürücüsü olan Marc Marquez 1:23.132 ile 0.258 saniye geride dördüncü oldu.

Aprilia'da Aleix Espargaro güçlü formunu devam ettirdi ve 1:23.138 ile 0.264 saniye geride beşinci oldu.

Ducati sürücüsü Jack Miller 0.371 saniye geride altıncı olurken, cuma günü fren sorunlarıyla boğuşan son şampiyon Suzuki'den Joan Mir 0.446 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu LCR'dan Takaaki Nakagami, KTM sürücüsü Brad Binder ve Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro tamamladı. Bu isimler, doğrudan son bölüme kaldılar.

Steiermark Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanan ve yarışta galibiyete ulaşan Martin, son denemesinde Q2'ye kalacak turu çıkaracak gibiydi ancak son virajda kaza yaptı. Bu yüzden de seansı 13. sırada tamamladı.

Sarı bayraklar, KTM'den Miguel Oliveira ve LCR'dan Alex Marquez'in turunu iptal etmesine dolayısıyla da ikinci bölüme kalma umutlarının sona ermesine neden oldu.

Valentino Rossi seansı 15. sırada tamamlarken, Cal Crutchlow yine son sırada yer aldı.

Seans sonucu: