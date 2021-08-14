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MotoGP / Avusturya GP Antrenman raporu

MotoGP Avusturya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati'den Francesco Bagnaia, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Avusturya Grand Prix'si öncesinde üçüncü antrenman seansını lider tamamladı.

MotoGP Avusturya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Dün ikinci antrenman seansının ıslak zeminde geçmesiyle beraber sürücüler lastik tasarrufu yapmışlardı ve bundan ötürü üçüncü antrenman seansındaki dereceler, düne kıyasla daha iyiydi.

Cuma günü 1:22.827'lik rekor turuyla en hızlı isim olan Johann Zarco seansın ilk dakikalarında 1:23.729 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Steiermark Grand Prix'sinin galibi Jorge Martin, 1:23.682'lik zaman turuyla Zarco'yu geçerek ilk sıraya yükseldi ve kombine edilmiş derecelerde üçüncü sıraya çıktı.

Yamaha'dan Fabio Quartararo, 45 dakikalık seansta 1:23.587 yaparak Martin'den liderliği aldı ancak çok geçmeden Zarco'dan 1:23.484 geldi.

Quartararo daha sonra yumuşak lastiğe geçti ve önce 1:23.203 yaptı, sonrasında da 1:22.975 ile 1:23'ün altına inerek Zarco'nun cuma günkü tur rekoruna yaklaştı.

Son sözü Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia söyledi ve 1:22.874'lük zaman turuyla ilk sıraya çıktı.

Kalan bölümde İtalyan sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Bagnaia seansın en hızlı isim oldu.

Bagnaia'nın en hızlı turu, dün Zarco'nun attığı en hızlı turdan 0.047 saniye daha yavaştı fakat kombine edilmiş derecelerde ikinci sıraya çıktı.

1:23'ün altına inen son isim Yamaha fabrika takımı sürücü Quartararo oldu. Fransız sürücü, 1:22.968'lik zaman turuyla seansı ikinci sırada bitirdi.

Zarco, 1:23.012'lik turuyla seansı 0.138 saniye geride üçüncü sırada tamamlarken, en iyi Honda sürücüsü olan Marc Marquez 1:23.132 ile 0.258 saniye geride dördüncü oldu.

Aprilia'da Aleix Espargaro güçlü formunu devam ettirdi ve 1:23.138 ile 0.264 saniye geride beşinci oldu.

Ducati sürücüsü Jack Miller 0.371 saniye geride altıncı olurken, cuma günü fren sorunlarıyla boğuşan son şampiyon Suzuki'den Joan Mir 0.446 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu LCR'dan Takaaki Nakagami, KTM sürücüsü Brad Binder ve Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro tamamladı. Bu isimler, doğrudan son bölüme kaldılar.

Steiermark Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanan ve yarışta galibiyete ulaşan Martin, son denemesinde Q2'ye kalacak turu çıkaracak gibiydi ancak son virajda kaza yaptı. Bu yüzden de seansı 13. sırada tamamladı.

Sarı bayraklar, KTM'den Miguel Oliveira ve LCR'dan Alex Marquez'in turunu iptal etmesine dolayısıyla da ikinci bölüme kalma umutlarının sona ermesine neden oldu.

Valentino Rossi seansı 15. sırada tamamlarken, Cal Crutchlow yine son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 21 1'22.874  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'22.968 0.094
3 France Johann Zarco Ducati 23 1'23.012 0.138
4 Spain Marc Marquez Honda 22 1'23.132 0.258
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'23.138 0.264
6 Australia Jack Miller Ducati 23 1'23.245 0.371
7 Spain Joan Mir Suzuki 24 1'23.320 0.446
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'23.362 0.488
9 South Africa Brad Binder KTM 20 1'23.453 0.579
10 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'23.481 0.607
11 Spain Alex Rins Suzuki 23 1'23.482 0.608
12 Italy Luca Marini Ducati 22 1'23.527 0.653
13 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'23.558 0.684
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 22 1'23.677 0.803
15 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'23.687 0.813
16 Spain Alex Marquez Honda 23 1'23.695 0.821
17 Spain Iker Lecuona KTM 22 1'23.706 0.832
18 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1'24.033 1.159
19 Italy Danilo Petrucci KTM 20 1'24.074 1.200
20 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 22 1'24.193 1.319
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