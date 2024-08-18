MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP şampiyonasındaki rakibi Jorge Martin'in önünde Avusturya GP'yi kazanan isim oldu.
Sprint yarışını kazanan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, iyi bir ilk bölüm geçirmesinin ardından liderliği Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'den aldı ve sonrasında farkı giderek açtı.
Bir noktada fark üç saniyenin de üzerine çıktı. Martin ise arkasındaki Enea Bastianini'nin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.
Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Bagnaia, galibiyete ulaşan isim oldu ve şampiyona liderliğini geri aldı.
Martin pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olurken, üçüncülük Bastianini'nin oldu.
Böylelikle GP24 ile yarışan üç isim de podyuma çıkmış oldu.
Marc Marquez ilk turda yaşanan temas sonrası geriye düştü fakat peş peşe harika ataklar yaparak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Brad Binder'in beşinci olduğu yarışta Marco Bezzecchi altıncı ve Maverick Vinales yedinci oldu.
İlk onu Franco Morbidelli, Aleix Espargaro ve Alex Marquez tamamladı.
Özel davetle mücadele eden Pol Espargaro 11. olurken, en iyi Yamaha sürücüsü 16. olan Alex Rins oldu.
MotoGP Avusturya GP sonucu
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|28
|
42'11.173
|173.1
|25
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|28
|
+3.232
42'14.405
|3.232
|172.9
|20
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|28
|
+7.357
42'18.530
|4.125
|172.6
|16
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|28
|
+13.836
42'25.009
|6.479
|172.2
|13
|5
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|28
|
+18.620
42'29.793
|4.784
|171.8
|11
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|28
|
+21.206
42'32.379
|2.586
|171.7
|10
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|28
|
+24.322
42'35.495
|3.116
|171.5
|9
|8
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|28
|
+27.677
42'38.850
|3.355
|171.2
|8
|9
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|28
|
+28.829
42'40.002
|1.152
|171.2
|7
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|28
|
+30.268
42'41.441
|1.439
|171.1
|6
|11
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|28
|
+30.526
42'41.699
|0.258
|171.0
|5
|12
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|28
|
+30.702
42'41.875
|0.176
|171.0
|4
|13
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|28
|
+33.736
42'44.909
|3.034
|170.8
|3
|14
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|28
|
+36.310
42'47.483
|2.574
|170.7
|2
|15
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|28
|
+36.522
42'47.695
|0.212
|170.6
|1
|16
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|28
|
+37.571
42'48.744
|1.049
|170.6
|17
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|28
|
+40.432
42'51.605
|2.861
|170.4
|18
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|28
|
+43.788
42'54.961
|3.356
|170.2
|19
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|28
|
+44.134
42'55.307
|0.346
|170.1
|20
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|28
|
+44.576
42'55.749
|0.442
|170.1
|21
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|28
|
+54.126
43'05.299
|9.550
|169.5
|22
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|28
|
+54.923
43'06.096
|0.797
|169.4
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+1 Lap
41'38.834
|1 Lap
|169.1
|Yarış dışı
|dnf
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|5
|
+23 Laps
7'58.359
|22 Laps
|163.6
|Yarış dışı
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