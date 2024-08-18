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Yarış raporu
MotoGP Avusturya GP

MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP şampiyonasındaki rakibi Jorge Martin'in önünde Avusturya GP'yi kazanan isim oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Sprint yarışını kazanan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, iyi bir ilk bölüm geçirmesinin ardından liderliği Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'den aldı ve sonrasında farkı giderek açtı.

Bir noktada fark üç saniyenin de üzerine çıktı. Martin ise arkasındaki Enea Bastianini'nin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Bagnaia, galibiyete ulaşan isim oldu ve şampiyona liderliğini geri aldı.

Martin pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olurken, üçüncülük Bastianini'nin oldu.

Böylelikle GP24 ile yarışan üç isim de podyuma çıkmış oldu.

Marc Marquez ilk turda yaşanan temas sonrası geriye düştü fakat peş peşe harika ataklar yaparak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Brad Binder'in beşinci olduğu yarışta Marco Bezzecchi altıncı ve Maverick Vinales yedinci oldu.

İlk onu Franco Morbidelli, Aleix Espargaro ve Alex Marquez tamamladı.

Özel davetle mücadele eden Pol Espargaro 11. olurken, en iyi Yamaha sürücüsü 16. olan Alex Rins oldu.

MotoGP Avusturya GP sonucu

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 28

42'11.173

   173.1   25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 28

+3.232

42'14.405

 3.232 172.9   20
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 28

+7.357

42'18.530

 4.125 172.6   16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 28

+13.836

42'25.009

 6.479 172.2   13
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 28

+18.620

42'29.793

 4.784 171.8   11
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 28

+21.206

42'32.379

 2.586 171.7   10
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 28

+24.322

42'35.495

 3.116 171.5   9
8 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 28

+27.677

42'38.850

 3.355 171.2   8
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 28

+28.829

42'40.002

 1.152 171.2   7
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 28

+30.268

42'41.441

 1.439 171.1   6
11 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 28

+30.526

42'41.699

 0.258 171.0   5
12 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 28

+30.702

42'41.875

 0.176 171.0   4
13 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 28

+33.736

42'44.909

 3.034 170.8   3
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 28

+36.310

42'47.483

 2.574 170.7   2
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 28

+36.522

42'47.695

 0.212 170.6   1
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 28

+37.571

42'48.744

 1.049 170.6    
17 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 28

+40.432

42'51.605

 2.861 170.4    
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 28

+43.788

42'54.961

 3.356 170.2    
19 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 28

+44.134

42'55.307

 0.346 170.1    
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 28

+44.576

42'55.749

 0.442 170.1    
21 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 28

+54.126

43'05.299

 9.550 169.5    
22 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 28

+54.923

43'06.096

 0.797 169.4    
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+1 Lap

41'38.834

 1 Lap 169.1 Yarış dışı  
dnf Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 5

+23 Laps

7'58.359

 22 Laps 163.6 Yarış dışı  
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