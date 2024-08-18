MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

Sprint yarışını kazanan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, iyi bir ilk bölüm geçirmesinin ardından liderliği Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'den aldı ve sonrasında farkı giderek açtı.

Bir noktada fark üç saniyenin de üzerine çıktı. Martin ise arkasındaki Enea Bastianini'nin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Bagnaia, galibiyete ulaşan isim oldu ve şampiyona liderliğini geri aldı.

Martin pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olurken, üçüncülük Bastianini'nin oldu.

Böylelikle GP24 ile yarışan üç isim de podyuma çıkmış oldu.

Marc Marquez ilk turda yaşanan temas sonrası geriye düştü fakat peş peşe harika ataklar yaparak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Brad Binder'in beşinci olduğu yarışta Marco Bezzecchi altıncı ve Maverick Vinales yedinci oldu.

İlk onu Franco Morbidelli, Aleix Espargaro ve Alex Marquez tamamladı.

Özel davetle mücadele eden Pol Espargaro 11. olurken, en iyi Yamaha sürücüsü 16. olan Alex Rins oldu.

MotoGP Avusturya GP sonucu