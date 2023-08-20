MotoGP Avusturya: Bagnaia rahatça kazandı, Binder KTM'in evinde podyumda

Startta sprint yarışının aksine bir değişiklik olmadı, Bagnaia baskıya rağmen yerini korurken, Binder ikinciliği, yine fırlayan Miller üçüncülüğü aldı. Aynı sırada Vinales istediği çekişi yakalayamayarak 11. sıraya kadar geriledi.

Startın diğer kaybedenleri ise üç sıra kaybeden Quartararo ve dört sıra kaybeden Marc Marquez oldu.

Dördüncü tura geldiğimizde dünkü start kazasından kalan uzun tur cezası bulunan Jorge Martin cezasını çekti ve 13. sırada piste döndü.

Beşinci turda Alex Marquez ilk turdan beri kovaladığı Miller'ı geçmeyi başardı ve podyum pozisyonuna yükseldi. Hemen önündeki Binder ile fark 1.8 saniyeydi.

Miller podyum pozisyonundaki yerini kaybettikten sonra tempo kaybetti ve altıncılığa kadar geriledikten sonra arkasında yaklaşık yedi motosikletlik bir tren oluşturdu.

Yedinci turda bu hafta Barbie temalı renk düzeniyle pistte olan RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira titreşim problemi nedeniyle pite döndü ve yarışı bıraktı, kendisi startta da epey sıra kaybetmişti.

Miller'ın kan kaybı 11. turda da devam etti, ilk olarak toparlanma çabasındaki Maverick Vinales, sonrasında ise Aleix Espargaro olmak üzere iki Aprilia da kendisini geçti.

13. turda Joan Mir kendini yerde buldu, böylece Honda sürücüsü bir ana yarışı daha damalı bayrak göremeden tamamladı.

Son 10 tura geldiğimizde pist üstü aksiyon epey azalmıştı, Bagnaia ilk turlarda baskısı altında olduğu Binder ile farkı 2.7 saniyeye çekerken, Binder de arkasındaki Marquez ile farkı 2.8 saniyeye kadar çıkartmıştı.

Ancak podyumun üçüncü basamağı için zorlayan bir Marco Bezzecchi vardı, Marquez'i geçmek için peş peşe denemeler yapan Bezzecchi, uzun süre boyunca rakibini geçmeyi başaramadı.

Bitime yedi tur kala nihayet istediği ivmeyi yakalayan Bezzecchi son sektörde geçişini tamamlayarak podyum pozisyonuna yükseldi.

Bitime dört tur kala Bagnaia farkı beş saniyeye kadar çıkarttı, aynı tur Luca Marini de Marquez'e sert bir atak yaptı ancak geçemedi. Mücadeleyi pist kenarından Valentino Rossi de takip etmekteydi.

Marini sonraki tur ilk virajda daha net bir atakla geldi ve geçişini tamamlayarak dördüncülüğü aldı.

Kalan dört turda herhangi bir olay olmadı, böylece Bagnaia 5.5 saniye gibi büyük bir farkla sezonun beşinci galibiyetine ulaşmayı başardı.

Binder ikinci olarak KTM'e kendi evinde podyumu getirirken, Bezzecchi üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Marini dört, Marquez beş, starttan sonra biraz olsun toparlanan Vinales altıncı sırada yer aldılar, ilk beşte bir kez daha dört Ducati yer aldı.

Jorge Martin uzun tur cezasının ardından hiç olmazsa yedinciliğe ulaşırken, onu ilk turlarda geriledikten sonra toparlanan Fabio Quartararo, Aleix Espargaro ve Enea Bastianini takip etti.

Franco Morbidelli takım arkadaşının sadece üç sıra arkasında 11. olurken, Marc Marquez bu sezon ilk kez bir ana yarışta damalı bayrağı ulaşmayı ve 12. olarak Honda'ya puan getirmeyi başardı.

Günün son puanları ise LCR Honda'ya geçmek üzere olan Johann Zarco, tüm ana yarışlardan puan alma serisini sürdüren Augusto Fernandez ve ilk turlardan sonra lastiklerini yiyip bitirerek sürekli geçilen Jack Miller'a gitti.

Dereceler geliyor...