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MotoGP / Avusturya GP Yarış raporu

MotoGP Avusturya 2. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Lecuona

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Tech3 MotoGP sürücüsü Iker Lecuona, ıslak zeminde gerçekleştirilen ikinci Avusturya MotoGP antrenman seansında zirvede yer aldı.

MotoGP Avusturya 2. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Lecuona

Moto3 antrenman seansının sonunda pisti şiddetli bir sağanak vurdu ve MotoGP antrenman seansının başlangıcı da yağmur alında gerçekleşti.

Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona, genel olarak seansın lideriydi ve attığı peş peşe hızlı turlarla zaman tablosunda zirveye yerleşti.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak genç sürücü, 45 dakikalık seansta ilk önce 1:33.892 yaptı ve ilk sıraya çıktı.

Daha sonra Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'dan 1:33.372 geldi. Fakat Lecuona'nın cevabı gecikmedi ve 1:33.218 yaparak tekrar liderliği aldı.

Sonrasındaki 10 dakikalık bölümde pist hızlanmaya devam ettiği için dereceler de gelişti. Miller, Lecuona, Pol Espargaro ve Marc Marquez sırasıyla ilk sıraya çıktılar.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez 1:32.679 ile liderliği almasının ardından derecesini geliştirmeye devam etti ve önce 1:32.312, sonra da 1:32.278 yaptı.

Seansın son altı dakikasında pistte belirgin bir kuru hat oluşmaya başladı ve Lecuona kuru zemin lastiklerine geçerek bu lastikleri deneyen ilk kişi oldu.

Tech3 sürücüsü 1:30.490 yaparak liderliği rahat şekilde Marquez'den aldı. Ducati sürücüsü Miller da kuru zemin lastiğine geçti.

Lecuona daha sonra 1:29.574 yaptı ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 1.779 saniyeye kadar çıkardı.

Ancak derecesini geliştirmeye devam eden İspanyol sürücü, son denemesinde 1:27.520 yaptı ve seansın açık ara lideri oldu.

Dereceler sabahki ilk seansa göre çok daha yavaş kalırken, Lecuona'nın seans içerisindeki en yakın rakibi Johann Zarco oldu. Sabah tur rekoruyla ilk sırada yer alan Fransız sürücü,  ikinci antrenmanı Lecuona'nın 3.397 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

İlk üçü Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro tamamlarken, Marc Marquez dördüncü ve Miller beşinci sırada yer aldı. Marc'ın kardeşi Alex Marquez ise seansı altıncı sırada bitirdi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins'in yedinci olduğu seansta Pol Espargaro sekizinci, Fabio Quartararo dokuzuncu ve KTM sürücüsü Brad Binder 10. oldu.

Steiermark GP'nin galibi Jorge Martin 11. sırada yer alırken, LCR sürücüsü Takaaki Nakagami, Lecuona'nın %107'sinde olan son sürücüydü ve 12. oldu.

Valentino Rossi ıslak zeminde 16. olurken, Joan Mir ancak 19. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Iker Lecuona KTM 24 1'27.520  
2 France Johann Zarco Ducati 20 1'30.917 3.397
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'31.237 3.717
4 Spain Marc Marquez Honda 17 1'31.353 3.833
5 Australia Jack Miller Ducati 17 1'31.812 4.292
6 Spain Alex Marquez Honda 17 1'31.961 4.441
7 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'32.190 4.670
8 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'32.404 4.884
9 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'32.784 5.264
10 South Africa Brad Binder KTM 22 1'33.319 5.799
11 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'33.408 5.888
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 1'33.536 6.016
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13    
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 11    
15 Italy Luca Marini Ducati 12    
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 17    
17 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 16    
18 Italy Enea Bastianini Ducati 12    
19 Spain Joan Mir Suzuki 16    
20 Italy Danilo Petrucci KTM 10    
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