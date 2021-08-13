MotoGP Avusturya 2. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Lecuona

Moto3 antrenman seansının sonunda pisti şiddetli bir sağanak vurdu ve MotoGP antrenman seansının başlangıcı da yağmur alında gerçekleşti.

Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona, genel olarak seansın lideriydi ve attığı peş peşe hızlı turlarla zaman tablosunda zirveye yerleşti.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak genç sürücü, 45 dakikalık seansta ilk önce 1:33.892 yaptı ve ilk sıraya çıktı.

Daha sonra Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'dan 1:33.372 geldi. Fakat Lecuona'nın cevabı gecikmedi ve 1:33.218 yaparak tekrar liderliği aldı.

Sonrasındaki 10 dakikalık bölümde pist hızlanmaya devam ettiği için dereceler de gelişti. Miller, Lecuona, Pol Espargaro ve Marc Marquez sırasıyla ilk sıraya çıktılar.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez 1:32.679 ile liderliği almasının ardından derecesini geliştirmeye devam etti ve önce 1:32.312, sonra da 1:32.278 yaptı.

Seansın son altı dakikasında pistte belirgin bir kuru hat oluşmaya başladı ve Lecuona kuru zemin lastiklerine geçerek bu lastikleri deneyen ilk kişi oldu.

Tech3 sürücüsü 1:30.490 yaparak liderliği rahat şekilde Marquez'den aldı. Ducati sürücüsü Miller da kuru zemin lastiğine geçti.

Lecuona daha sonra 1:29.574 yaptı ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 1.779 saniyeye kadar çıkardı.

Ancak derecesini geliştirmeye devam eden İspanyol sürücü, son denemesinde 1:27.520 yaptı ve seansın açık ara lideri oldu.

Dereceler sabahki ilk seansa göre çok daha yavaş kalırken, Lecuona'nın seans içerisindeki en yakın rakibi Johann Zarco oldu. Sabah tur rekoruyla ilk sırada yer alan Fransız sürücü, ikinci antrenmanı Lecuona'nın 3.397 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

İlk üçü Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro tamamlarken, Marc Marquez dördüncü ve Miller beşinci sırada yer aldı. Marc'ın kardeşi Alex Marquez ise seansı altıncı sırada bitirdi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins'in yedinci olduğu seansta Pol Espargaro sekizinci, Fabio Quartararo dokuzuncu ve KTM sürücüsü Brad Binder 10. oldu.

Steiermark GP'nin galibi Jorge Martin 11. sırada yer alırken, LCR sürücüsü Takaaki Nakagami, Lecuona'nın %107'sinde olan son sürücüydü ve 12. oldu.

Valentino Rossi ıslak zeminde 16. olurken, Joan Mir ancak 19. olabildi.

Seans sonucu: