MotoGP Avusturya 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez Q2'ye kalamadı!

Takım patronu Valentino Rossi'nin garajdan takip ettiği seansta iyi bir performans sergileyen Bezzecchi, revize edilmiş pistteki tur rekorunu kırmayı ve seansı lider tamamlamayı başardı.

Ancak yine de İtalyan sürücüyü ufak bir talihsizlik bekliyordu, nitekim kendisi damalı bayrağı geçtikten sonra 4. virajda yakıtı bittiği için motosikleti kenara çekmek zorunda kaldı.

İkinci sıra sadece 0.044 saniye gerideki Maverick Vinales'e gitti, kendisi ilk antrenman seansında da üçüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia üçüncü olurken, ilk seansta kabus yaşayan Brad Binder dördüncü olarak KTM'i Q2'ye taşıdı.

Beşinci ve altıncı sıralar iki Pramac Ducati sürücüsüne, Johann Zarco ve Jorge Martin'e gitti. Son yarışın galibi Aleix Espargaro bu ikilinin hemen arkasında yedinciydi.

İlk onu tamamlayan, yani Q2'ye direkt olarak kalmayı başaran diğer üç isimse Alex Marquez, güçlü temposunu sürdüren Fabio Quartararo ve Miguel Oliveira.

Bu durum, Ducati'nin beş, Aprilia'nın üç, KTM'in ve Yamaha'nın bir motosikletle Q2 görmesi anlamına geliyor.

Luca Marini sadece 0.026 saniye farkla Q2'yi kaçırırken, son turunda Pol Espargaro'ya takılan Marc Marquez 13. olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Q2'ye kalamayan diğer önemli isimlerse kaza yapan Enea Bastianini, takım arkadaşına yetişemeyen Jack Miller ve Quartararo'yu yakalamakta zorlanan Franco Morbidelli.