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MotoGP Avusturya 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez Q2'ye kalamadı!

Red Bull Ring'de ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Marco Bezzecchi seansı zirvede noktalarken istediğini alamayan Marc Marquez yarın sıralama turlarına Q1'den başlayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Takım patronu Valentino Rossi'nin garajdan takip ettiği seansta iyi bir performans sergileyen Bezzecchi, revize edilmiş pistteki tur rekorunu kırmayı ve seansı lider tamamlamayı başardı.

Ancak yine de İtalyan sürücüyü ufak bir talihsizlik bekliyordu, nitekim kendisi damalı bayrağı geçtikten sonra 4. virajda yakıtı bittiği için motosikleti kenara çekmek zorunda kaldı.

İkinci sıra sadece 0.044 saniye gerideki Maverick Vinales'e gitti, kendisi ilk antrenman seansında da üçüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia üçüncü olurken, ilk seansta kabus yaşayan Brad Binder dördüncü olarak KTM'i Q2'ye taşıdı.

Beşinci ve altıncı sıralar iki Pramac Ducati sürücüsüne, Johann Zarco ve Jorge Martin'e gitti. Son yarışın galibi Aleix Espargaro bu ikilinin hemen arkasında yedinciydi.

İlk onu tamamlayan, yani Q2'ye direkt olarak kalmayı başaran diğer üç isimse Alex Marquez, güçlü temposunu sürdüren Fabio Quartararo ve Miguel Oliveira.

Bu durum, Ducati'nin beş, Aprilia'nın üç, KTM'in ve Yamaha'nın bir motosikletle Q2 görmesi anlamına geliyor.

Luca Marini sadece 0.026 saniye farkla Q2'yi kaçırırken, son turunda Pol Espargaro'ya takılan Marc Marquez 13. olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Q2'ye kalamayan diğer önemli isimlerse kaza yapan Enea Bastianini, takım arkadaşına yetişemeyen Jack Miller ve Quartararo'yu yakalamakta zorlanan Franco Morbidelli.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24 1'28.533   175.907  
2 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 22 +0.044 0.044 175.819  
3 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21 +0.288 0.244 175.336  
4 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 29 +0.330 0.042 175.254  
5 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 28 +0.388 0.058 175.139  
6 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 28 +0.479 0.091 174.960  
7 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 22 +0.519 0.040 174.882  
8 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26 +0.563 0.044 174.795  
9 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30 +0.622 0.059 174.680  
10 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 26 +0.627 0.005 174.670  
11 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 29 +0.653 0.026 174.619  
12 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 29 +0.777 0.124 174.376  
13 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 26 +0.823 0.046 174.287  
14 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 30 +0.867 0.044 174.201  
15 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 22 +0.953 0.086 174.033  
16 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27 +0.982 0.029 173.977  
17 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 24 +1.088 0.106 173.771  
18 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 25 +1.197 0.109 173.560  
19 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 25 +1.256 0.059 173.446  
20 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 28 +1.334 0.078 173.296  
21 Italy L. Savadori Lorenzo Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 25 +1.470 0.136 173.034  
22 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 26 +1.690 0.220 172.612  
23 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 22 +1.819 0.129 172.365  
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MotoGP Avusturya 1. antrenman: Zarco lider, Quartararo ikinci!

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