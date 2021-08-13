MotoGP Avusturya 1. antrenman: Zarco rekor turuyla lider, Quartararo sorun yaşadı

Takım arkadaşı Jorge Martin'in Steiermark Grand Prix'sinde hem kendisi hem de takımı Pramac Ducati için ilk zaferini kazanmasından bir hafta sonra Zarco, cuma günü pist rekoru kırdı ve ilk antrenman seansında ciddi bir farkla ilk sırada yer aldı.

Padok, perşembe günü Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'in M1'in motorunu patlatmaya çalıştığı iddiası ve ardından Japon üretici tarafından yarıştan çekilmesi haberiyle sarsılmıştı.

Bundan ötürü şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun bu hafta sonu Yamaha fabrika takımını temsil eden tek sürücü olacağı duyuruldu. Fakat Fransız sürücü, henüz daha seansın ilk bölümünde 9. virajda mekanik bir sorun yaşadı ve pist dışına çıktı.

Zaman tablosuna bakıldığına ise LCR Honda sürücüsü Alex Marquez, 1:24.185'lik zaman turuyla ilk sıraya yükselirken, Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:24'ün altına inen ilk isim oldu ve 1:23.997 ile liderliği devraldı.

Kısa bir süre sonra Takaaki Nakagami 1:23.810 ile liderliği aldı ve son bölüme kadar ilk sırayı korudu.

Fakat son bölümde sürücüler hızlı tur denemeleri yapmaya başladılar ve zaman tablosu tamamen değişti. Suzuki sürücüsü Mir, 1:23.625'le Nakagami'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Daha sonra Pramac sürücüsü Zarco sahneye çıktı ve en iyi dereceyi 1:23.408'e çekti.

Bir sonraki turunda Zarco, takım arkadaşı Jorge Martin'in tur rekorunu da geçen 1:22.827'lik turuyla liderliğini daha da pekiştirdi.

Kalan bölümde Fransız sürücünün derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Zarco, tam 0.798 saniye farkla ilk seansı lider bitirdi.

Suzuki sürücüleri hafta sonuna iyi başladılar. Son yarışta galibiyet için çekişen ve ikinci olan Mir 1:23.625'lik turuyla ikinci olurken, onu sadece 0.1 saniye geriden Suzuki'den takım arkadaşı Alex Rins takip etti.

LCR Honda'dan Nakagami 1:23.790'la dördüncü, geçen pazar günü motor sorunu yaşayan ve yarışa erken veda eden Aleix Espargaro 1:23.841'le beşinci ve yaşadığı mekanik arızaya rağmen 21 tur atan Quartararo 1:23.865'le altıncı oldu.

Alex Marquez, Quartararo'yu sadece 0.016 saniye geride yedinci sıradan takip ederken, onu da 0.022 saniye geriden Francesco Bagnaia takip etti.

Honda fabrika takımı sürücüsü Marc Marquez 1:24'ün altına inen son isimdi ve 1:23.967'lik turuyla dokuzuncu oldu. İlk onu son yarışın galibi Jorge Martin tamamladı. Pramac sürücü, takım arkadaşından 1.217 saniye yavaş kaldı.

KTM sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder, 15. ve 16 . en iyi zamanları yaptılar. Bu ikiliyi Ducati'den Jack Miller takip etti.

Petronas SRT'den Valentino Rossi, KTM sürücülerinin hemen önde 14. sırada yer alırken, bu hafta sonu da Franco Morbidelli'nin yerini alan Cal Crutchlow ancak 20. sırada yer alabildi.

Aprilia, geçen hafta yaptığı kazada ayak bileğini kıran Lorenzo Savadori'nin yerine başka bir ismi geçirmemeyi seçti.

Seans sonucu: