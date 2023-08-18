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MotoGP Avusturya 1. antrenman: Zarco lider, Quartararo ikinci!

Red Bull Ring'de ilk antrenman seansı sürprizli geçti, ilk üç sırada üç farklı üreticinin bulunduğu seansın lideri son dakika liderliği alan Johann Zarco.

Altay Gök
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Seans başlarken koşullar gayet iyiydi; sürücüleri 25 derece hava ve 26 derece pist sıcaklığı gibi ılık bir hava karşılamaktaydı.

İlk dakikalarda en hızlı derecenin sahibi 1.30.270 ile Maverick Vinales oldu, en büyük olay ise Alex Marquez'in motosikletinden beyaz duman yükselmesiydi.

Hemen kenara çeken Marquez sonrasında hızlıca garaja dönüp yedek motosiklete geçiş yaptı, ancak biraz zaman kaybetmişti.

15. dakika geride kalırken uzun süredir zirvede görmediğimiz bir isim liderliğe yükseldi: 1.30.237 yapan Fabio Quartararo!

Quartararo'nun bu derecesi son turlara kadar zirvede kaldı, ta ki Johann Zarco 1.29.838 gibi çok iyi bir dereceyle son sözü söyleyene kadar!

Zarco'nun bu derecesini geçebilen çıkmadı, böylece Fransız sürücü 1.30 barajının altına inen tek sürücü olduğu seansı zirvede kapatmayı başardı.

Quartararo çok sevdiği bu pistte ikinci olarak uzun süre sonra rekabetçi bir konumda bulunmanın tadını çıkarırken, Vinales üçüncü sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıra sorun yaşadıktan sonra toparlanan Alex Marquez'e giderken, şampiyona ikincisi Marco Bezzecchi beşinci, koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Fabio Di Giannantonio altıncı sıradaydı.

Seansın sürpriz isimlerinden bir diğeri Takaaki Nakagami oldu, LCR Honda sürücüsü yedinciliği alarak en iyi Honda sürücüsü olarak kendini gösterdi.

Honda bu hafta sonuna yeni bir aero paketiyle geldi, iki Repsol Honda sürücüsünün yanı sıra Nakagami de bu paketle pistteydi.

Joan Mir yeni paketle 12. sırayı alırken, Marc Marquez ilk olarak bitime 15 dakika kala düşme tehlikesi geçirdi, bitime dört dakika kala ise kendini yerde buldu.

Marquez seansı ancak 18. tamamlayabildi.

İlk on sıradaki diğer isimlerse şampiyona lideri Francesco Bagnaia, son yarışın galibi Aleix Espargaro ve Jorge Martin. 

KTM için seans tam anlamıyla kabus gibi geçti, en iyi KTM 14. sıradaki Brad Binder olurken, Jack Miller ancak sondan ikinci olabildi.

Bu hafta sonu da Alex Rins'in yerini alan Iker Lecuona ise son sırada. Rins seans esnasında koltuk değnekleriyle ekrana geldi, iyileşme süreci devam ediyor.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 20 1'29.838   173.352 311
2 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 24 +0.399 0.399 172.585 307
3 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21 +0.411 0.012 172.562 309
4 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20 +0.448 0.037 172.491 313
5 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21 +0.467 0.019 172.455 314
6 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 18 +0.469 0.002 172.451 309
7 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 22 +0.500 0.031 172.392 309
8 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21 +0.529 0.029 172.337 311
9 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 18 +0.538 0.009 172.320 309
10 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 21 +0.591 0.053 172.219 311
11 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20 +0.621 0.030 172.161 313
12 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19 +0.622 0.001 172.160 309
13 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 22 +0.804 0.182 171.814 306
14 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24 +0.908 0.104 171.617 310
15 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 20 +0.940 0.032 171.556 309
16 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 19 +0.959 0.019 171.521 311
17 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 20 +0.983 0.024 171.475 307
18 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 21 +1.018 0.035 171.409 309
19 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 23 +1.182 0.164 171.100 309
20 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 19 +1.394 0.212 170.703 309
21 Italy L. Savadori Lorenzo Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 17 +1.445 0.051 170.607 307
22 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21 +1.528 0.083 170.452 307
23 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 22 +2.047 0.519 169.490 309
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Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor

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