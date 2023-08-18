MotoGP Avusturya 1. antrenman: Zarco lider, Quartararo ikinci!

Seans başlarken koşullar gayet iyiydi; sürücüleri 25 derece hava ve 26 derece pist sıcaklığı gibi ılık bir hava karşılamaktaydı.

İlk dakikalarda en hızlı derecenin sahibi 1.30.270 ile Maverick Vinales oldu, en büyük olay ise Alex Marquez'in motosikletinden beyaz duman yükselmesiydi.

Hemen kenara çeken Marquez sonrasında hızlıca garaja dönüp yedek motosiklete geçiş yaptı, ancak biraz zaman kaybetmişti.

15. dakika geride kalırken uzun süredir zirvede görmediğimiz bir isim liderliğe yükseldi: 1.30.237 yapan Fabio Quartararo!

Quartararo'nun bu derecesi son turlara kadar zirvede kaldı, ta ki Johann Zarco 1.29.838 gibi çok iyi bir dereceyle son sözü söyleyene kadar!

Zarco'nun bu derecesini geçebilen çıkmadı, böylece Fransız sürücü 1.30 barajının altına inen tek sürücü olduğu seansı zirvede kapatmayı başardı.

Quartararo çok sevdiği bu pistte ikinci olarak uzun süre sonra rekabetçi bir konumda bulunmanın tadını çıkarırken, Vinales üçüncü sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıra sorun yaşadıktan sonra toparlanan Alex Marquez'e giderken, şampiyona ikincisi Marco Bezzecchi beşinci, koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Fabio Di Giannantonio altıncı sıradaydı.

Seansın sürpriz isimlerinden bir diğeri Takaaki Nakagami oldu, LCR Honda sürücüsü yedinciliği alarak en iyi Honda sürücüsü olarak kendini gösterdi.

Honda bu hafta sonuna yeni bir aero paketiyle geldi, iki Repsol Honda sürücüsünün yanı sıra Nakagami de bu paketle pistteydi.

Joan Mir yeni paketle 12. sırayı alırken, Marc Marquez ilk olarak bitime 15 dakika kala düşme tehlikesi geçirdi, bitime dört dakika kala ise kendini yerde buldu.

Marquez seansı ancak 18. tamamlayabildi.

İlk on sıradaki diğer isimlerse şampiyona lideri Francesco Bagnaia, son yarışın galibi Aleix Espargaro ve Jorge Martin.

KTM için seans tam anlamıyla kabus gibi geçti, en iyi KTM 14. sıradaki Brad Binder olurken, Jack Miller ancak sondan ikinci olabildi.

Bu hafta sonu da Alex Rins'in yerini alan Iker Lecuona ise son sırada. Rins seans esnasında koltuk değnekleriyle ekrana geldi, iyileşme süreci devam ediyor.