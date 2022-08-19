MotoGP Avusturya 1. antrenman: Islak zeminde lider Miller

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Red Bull Ring'de Cuma sabahı yağmurlu ve nemli başladı, değişken koşulların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Pistte göze çarpan en büyük değişiklik 2. viraja şikan eklenmesiydi, düzlüğün ortasındaki bu hafif dönüş, 2020 Avusturya GP'sinde Johann Zarco ve Franco Morbidelli arasındaki büyük bir kazaya sahne olmuştu, bir daha benzer bir olayın yaşanmaması amaçlı düzlük tamamen ikiye bölündü.

Seansın ilk dakikalarında birçok ismin yeni şikana alışmakta zorlandığını ve frenleme noktasını kaçırdığını gördük.

Seansın büyük bölümünde sürücüler ıslak zemin lastiklerini tercih ettiler. 45 dakikalık seansın bitimine 15 dakika kala en hızlı tur 1.36.916 ile -ve ıslak zemin lastikleriyle- Johann Zarco'ya aitti, bu sırada Marco Bezzecchi kuru zemin lastiklerine geçen ilk isim oldu.

Lastik değiştiren pilotların sayısı git gide arttı ve bitime yaklaşık 10 dakika kala liderlik 1.36.5 ile Miguel Oliveira'ya geçti, ancak kısa süre sonra 1.36.236 yapan Jack Miller zirveye oturdu.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sırada koşullar git gide iyileşmekteydi ve Bezzecchi 1.35.922'lik turuyla hem liderliğe yükseldi, hem de 1.36 barajının altına indi.

Sonraki dakikalarda ilk üç sıra Bezzecchi, Oliveira ve Miller üçlüsü arasında sürekli değişti, ancak bu düelloda en avantajlı sürücü hiç şüphesiz ki değişken koşullardaki başarısıyla bilinen Miller idi.

Son dakikalarda önce 1.31.586, sonra 1.31.139, son olarak da 1.30.756 gibi üç inanılmaz tur atan Avustralyalı, seansı 0.618 saniyelik büyük bir farkla lider noktaladı.

İkinci sırada koşulların iyileşmesiyle birlikte ikinciliğe kadar dönmeyi başaran Zarco vardı, üçüncü sırada bu hafta sonu Honda ile anlaştığının açıklanması beklenen Joan Mir yer aldı.

Geçen yıl bu pistte kariyerinin ilk galibiyetini elde eden Jorge Martin dört, Fabio Quartararo beş, Alex Rins altı, yine bu pistte yarış kazanmış bir isim olan Brad Binder yedinci sıradaydı.

Honda yine zirveden uzaktaydı, LCR'dan Takaaki Nakagami sekizinci olarak seansı en yukarıda tamamlayan Honda sürücüsü olmayı başardı.

İlk 10 sırayı ise Enea Bastianini ve mentoru Andrea Dovizioso tamamladı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia da iyi bir başlangıç yapamadı, Maverick Vinales ilk 10'un sadece 0.067 saniye gerisinde 11. olurken, Aleix Espargaro 17. sırada kaldı.

Bezzecchi ve Oliveira son saniyelerde istedikleri turları atamadılar, Bezzecchi 12, Oliveira ise 13. sırada yer aldı.

Zorlu koşullara rağmen seans boyunca sadece tek bir kaza gerçekleşti: çaylak Remy Gardner, 4. virajda bir kaza yaptı ancak herhangi bir yara almadı.

Full FP1 results: