Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
MotoGP Haberler

MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP, Avustralya yarışının iptal edilmesinin ardından takvimde değişikliğe gitti ve Portimao, 2021 takvimine dahil edildi.

MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı

24 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan MotoGP Avustralya Grand Prix'si, COVID-19 pandemisi ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bugün itibariyle resmen iptal edildi.

Motorsport.com'a konuşan Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Avustralya'da iki sorunumuz vardı: birincisi karantina ve ikincisi, Philip Island pistinde oldukça karmaşık olan baloncuk konsepti. Çünkü bu civarda çok az sayıda otel var. Bu yüzden personelin civardaki evlerde olması gerekiyordu." dedi.

Bu, 2021 MotoGP takvimindeki yarış sayısının 18'e indiği anlamına geliyordu. Ancak MotoGP, hızlı davranarak takvimi yeniden 19 yarışa çıkardı.

Bu kapsamda Dorna, Malezya Grand Prix'sini bir hafta öne, yani 24 Ekim'e çekti. Bu tarih normalde Philip Island yarışına aitti ancak iptal edilince, sonrasına bir yarış ekleyebilmek adına bu tarih Malezya'ya verildi.

Avustralya'dan boşalan yer içinse Portimao pistiyle anlaşma yapıldı. Portimao yarışı 7 Kasım'da, yani Malezya'dan iki hafta sonra gerçekleştirilecek.

Bu, Portekiz'deki pistte bu yıl iki yarış yapılacağı anlamına geliyor çünkü bu yılın ilk yarısında da burada bir yarış gerçekleştirilmişti.

Bu kez yarışa Algarve Grand Prix adı verilecek ve sezon, bu yarıştan bir hafta sonra Ricardo Tormo pistinde yapılacak Valencia yarışıyla sona erecek.

paylaşım
yorumlar
Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Önceki haber

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

3 s
2
Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

25 dk
3
World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

16 s
4
Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

59 dk
5
Formula 1

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

19 s
Son Haberler
MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı
MOTOGP

MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı

1 s
Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
F1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

3 s
Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"
MOTOGP

Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"

17 s
Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak
MOTOGP

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

30 Haz 2021
Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"
MOTOGP

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

30 Haz 2021
Son Videolar
MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

Matteo Nugnes Daha fazlası
Matteo Nugnes
MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci Fransa GP
MotoGP

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller Portekiz GP
MotoGP

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
World Superbike World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"

Seidl, Avusturya’daki olaydan sonra Norris’in men cezasına yaklaşmasını doğru bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Seidl, Avusturya’daki olaydan sonra Norris’in men cezasına yaklaşmasını doğru bulmuyor

Horner: "F1, kendini yere atan futbolcu örneklerinden kaçınmalı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "F1, kendini yere atan futbolcu örneklerinden kaçınmalı"

Son Haberler

MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı
MotoGP MotoGP

MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "2021 Yamaha motosikletini 'canavar gibi' sürmem gerekiyor"

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak
MotoGP MotoGP

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.