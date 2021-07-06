MotoGP, Avustralya yerine Portimao'yu takvime aldı

24 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan MotoGP Avustralya Grand Prix'si, COVID-19 pandemisi ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bugün itibariyle resmen iptal edildi.

Motorsport.com'a konuşan Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Avustralya'da iki sorunumuz vardı: birincisi karantina ve ikincisi, Philip Island pistinde oldukça karmaşık olan baloncuk konsepti. Çünkü bu civarda çok az sayıda otel var. Bu yüzden personelin civardaki evlerde olması gerekiyordu." dedi.

Bu, 2021 MotoGP takvimindeki yarış sayısının 18'e indiği anlamına geliyordu. Ancak MotoGP, hızlı davranarak takvimi yeniden 19 yarışa çıkardı.

Bu kapsamda Dorna, Malezya Grand Prix'sini bir hafta öne, yani 24 Ekim'e çekti. Bu tarih normalde Philip Island yarışına aitti ancak iptal edilince, sonrasına bir yarış ekleyebilmek adına bu tarih Malezya'ya verildi.

Avustralya'dan boşalan yer içinse Portimao pistiyle anlaşma yapıldı. Portimao yarışı 7 Kasım'da, yani Malezya'dan iki hafta sonra gerçekleştirilecek.

Bu, Portekiz'deki pistte bu yıl iki yarış yapılacağı anlamına geliyor çünkü bu yılın ilk yarısında da burada bir yarış gerçekleştirilmişti.

Bu kez yarışa Algarve Grand Prix adı verilecek ve sezon, bu yarıştan bir hafta sonra Ricardo Tormo pistinde yapılacak Valencia yarışıyla sona erecek.