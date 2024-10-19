MotoGP Avustralya sıralama turları: Martin pole'de, Marquez ikinci
Phillip Island'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Jorge Martin harika bir performansla pole pozisyonunu elde etti.
Jorge Martin, MotoGP'nin 17. ayağı olan Avustralya hafta sonuna dominant performans ile başladı.
Şampiyona lideri Martin, 1 dakika 27.246 saniye ile pole pozisyonunu elde etmeyi başardı ve önemli bir avantaj elde etti.
Marquez ve Vinales de güçlü performanslarıyla ön sıralarda yer alsa da Martin'in hızına yetişmekte zorlandılar.
Jorge Martin'in şampiyonluk için mücadele ettiği Francesco Bagnaia ise beşinci sırada kendisine yer buldu.
Raul Fernandez ve Enea Bastianini, Q1'de kuruya dönen pist şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek, cuma günkü en hızlı on sürücü arasına girdi ve Q2'ye geçmeye hak kazandı. Bu performans, Luca Marini, Pedro Acosta ve Jack Miller gibi isimlerin elenmesine yol açtı.
Ayrıca MotoGP'nin lastik tedarikçisi Michelin, bu yıl Phillip Island'da yeni bir asfalt kullanıldığı için hafta sonuna özel olarak üç farklı arka lastik seçeneği sundu.
Michelin yetkilisi Piero Taramasso'nun açıklamalarına göre, bu yeni seçenekler sürücülere daha fazla esneklik sağlıyor.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
1'27.296
|183.431
|347
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|9
|
+0.594
1'27.890
|0.594
|182.191
|346
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|8
|
+0.695
1'27.991
|0.101
|181.982
|350
|4
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+1.079
1'28.375
|0.384
|181.191
|344
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|
+1.182
1'28.478
|0.103
|180.980
|345
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+1.202
1'28.498
|0.020
|180.939
|344
|7
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|9
|
+1.326
1'28.622
|0.124
|180.686
|341
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+1.713
1'29.009
|0.387
|179.900
|344
|9
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+1.763
1'29.059
|0.050
|179.799
|336
|10
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|8
|
+2.700
1'29.996
|0.937
|177.927
|347
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|7
|
+2.994
1'30.290
|0.294
|177.348
|340
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+3.040
1'30.336
|0.046
|177.258
|338
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