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Sıralama turları raporu
MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya sıralama turları: Martin pole'de, Marquez ikinci

Phillip Island'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Jorge Martin harika bir performansla pole pozisyonunu elde etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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 Jorge Martin, MotoGP'nin 17. ayağı olan Avustralya hafta sonuna dominant performans ile başladı.

Şampiyona lideri Martin, 1 dakika 27.246 saniye ile pole pozisyonunu elde etmeyi başardı ve önemli bir avantaj elde etti.

Marquez ve Vinales de güçlü performanslarıyla ön sıralarda yer alsa da Martin'in hızına yetişmekte zorlandılar.

Jorge Martin'in şampiyonluk için mücadele ettiği Francesco Bagnaia ise beşinci sırada kendisine yer buldu.

Raul Fernandez ve Enea Bastianini, Q1'de kuruya dönen pist şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek, cuma günkü en hızlı on sürücü arasına girdi ve Q2'ye geçmeye hak kazandı. Bu performans, Luca Marini, Pedro Acosta ve  Jack Miller gibi isimlerin elenmesine yol açtı.

Ayrıca MotoGP'nin lastik tedarikçisi Michelin, bu yıl Phillip Island'da yeni bir asfalt kullanıldığı için hafta sonuna özel olarak üç farklı arka lastik seçeneği sundu.

Michelin yetkilisi Piero Taramasso'nun açıklamalarına göre, bu yeni seçenekler sürücülere daha fazla esneklik sağlıyor.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

1'27.296

   183.431 347
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 9

+0.594

1'27.890

 0.594 182.191 346
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

+0.695

1'27.991

 0.101 181.982 350
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+1.079

1'28.375

 0.384 181.191 344
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+1.182

1'28.478

 0.103 180.980 345
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+1.202

1'28.498

 0.020 180.939 344
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 9

+1.326

1'28.622

 0.124 180.686 341
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+1.713

1'29.009

 0.387 179.900 344
9 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.763

1'29.059

 0.050 179.799 336
10 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+2.700

1'29.996

 0.937 177.927 347
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+2.994

1'30.290

 0.294 177.348 340
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+3.040

1'30.336

 0.046 177.258 338
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