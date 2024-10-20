MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci
Marc Marquez, GP24 Ducati sürücülerini mağlup etti ve Phillip Island'daki yarışı kazandı.
Marc Marquez, Jorge Martin ile son ana kadar süren heyecan dolu bir mücadelenin ardından galip ayrılarak podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
Bu zafer, Marquez'in sezon içerisindeki üçüncü galibiyeti oldu.
Pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin ise sprint galibiyetinin ardından ana yarışı da Francesco Bagnaia'nın önünde bitirmeyi başardı ve şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.
Jorge Martin, yarış boyunca galibiyet için mücadele ederken, Francesco Bagnaia yarışın ilerleyen bölümlerinde temposu giderek azaldı ve galibiyet mücadelesinden koptu.
Yarışta kullanılan lastikler de büyük bir rol oynadı. Geçen yılki etkinlikte yumuşak hamur olarak kullanılan arka lastik, bu yıl orta hamur olarak geri dönerken, Mandalika'dan getirilen sertleştirilmiş yapıya sahip orta ve sert lastikler de seçenekler arasındaydı.
Miguel Oliveira, Mandalika'da geçirdiği kazada sağ bileğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam etti ve bu hafta sonu yerini Aprilia'nın test sürücüsü Lorenzo Savadori aldı.
Ducati fabrika takımı, Phillip Island'da Pramac'a karşı 167 puanlık bir avantaja sahipti ve bu farkı 198 puana çıkararak Avustralya’dan ayrılmaları durumunda MotoGP takımlar şampiyonluğunu garantileyebilecekler.
MotoGP'de heyecan, bir sonraki yarışın yapılacağı Tayland'daki Buriram pistinde cuma günü yeniden devam edecek.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|27
|
-
|25
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|
+0.997
0.997
|0.997
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|
+10.100
10.100
|9.103
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+12.997
12.997
|2.897
|13
|5
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|27
|
+13.310
13.310
|0.313
|11
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|27
|
+15.434
15.434
|2.124
|10
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+15.450
15.450
|0.016
|9
|8
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|27
|
+16.636
16.636
|1.186
|8
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|
+18.757
18.757
|2.121
|7
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+19.345
19.345
|0.588
|6
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|27
|
+19.932
19.932
|0.587
|5
|12
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|0
|
+27 Laps
20.295
|27 Laps
|4
|13
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|0
|
+27 Laps
22.210
|1.915
|3
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|0
|
+27 Laps
24.239
|2.029
|2
|15
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|0
|
+27 Laps
24.591
|0.352
|1
|16
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|27
|
+30.499
30.499
|5.908
|17
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|27
|
+30.533
30.533
|0.034
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|
+30.765
30.765
|0.232
|19
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|27
|
+45.393
45.393
|14.628
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|25
|
2 laps
|Kaza
|dnf
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|17
|
10 laps
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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