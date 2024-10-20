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Yarış raporu
MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

Marc Marquez, GP24 Ducati sürücülerini mağlup etti ve Phillip Island'daki yarışı kazandı.

Güncel:
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Marc Marquez, Jorge Martin ile son ana kadar süren heyecan dolu bir mücadelenin ardından galip ayrılarak podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Bu zafer, Marquez'in sezon içerisindeki üçüncü galibiyeti oldu.

Pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin ise sprint galibiyetinin ardından ana yarışı da Francesco Bagnaia'nın önünde bitirmeyi başardı ve şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

Jorge Martin, yarış boyunca galibiyet için mücadele ederken, Francesco Bagnaia yarışın ilerleyen bölümlerinde temposu giderek azaldı ve galibiyet mücadelesinden koptu.

Yarışta kullanılan lastikler de büyük bir rol oynadı. Geçen yılki etkinlikte yumuşak hamur olarak kullanılan arka lastik, bu yıl orta hamur olarak geri dönerken, Mandalika'dan getirilen sertleştirilmiş yapıya sahip orta ve sert lastikler de seçenekler arasındaydı.

Miguel Oliveira, Mandalika'da geçirdiği kazada sağ bileğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam etti ve bu hafta sonu yerini Aprilia'nın test sürücüsü Lorenzo Savadori aldı.

Ducati fabrika takımı, Phillip Island'da Pramac'a karşı 167 puanlık bir avantaja sahipti ve bu farkı 198 puana çıkararak Avustralya’dan ayrılmaları durumunda MotoGP takımlar şampiyonluğunu garantileyebilecekler.

MotoGP'de heyecan, bir sonraki yarışın yapılacağı Tayland'daki Buriram pistinde cuma günü yeniden devam edecek.

   
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 - 
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 27

-

       25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

+0.997

0.997

 0.997     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+10.100

10.100

 9.103     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+12.997

12.997

 2.897     13
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27

+13.310

13.310

 0.313     11
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 27

+15.434

15.434

 2.124     10
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+15.450

15.450

 0.016     9
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

+16.636

16.636

 1.186     8
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+18.757

18.757

 2.121     7
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+19.345

19.345

 0.588     6
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27

+19.932

19.932

 0.587     5
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 0

+27 Laps

20.295

 27 Laps     4
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 0

+27 Laps

22.210

 1.915     3
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 0

+27 Laps

24.239

 2.029     2
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

+27 Laps

24.591

 0.352     1
16 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 27

+30.499

30.499

 5.908      
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 27

+30.533

30.533

 0.034      
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+30.765

30.765

 0.232      
19 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27

+45.393

45.393

 14.628      
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

2 laps

     Kaza  
dnf Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 17

10 laps

     Yarış dışı  
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