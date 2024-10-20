MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

Marc Marquez, Jorge Martin ile son ana kadar süren heyecan dolu bir mücadelenin ardından galip ayrılarak podyumun zirvesine çıkmayı başardı.



Bu zafer, Marquez'in sezon içerisindeki üçüncü galibiyeti oldu.



Pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin ise sprint galibiyetinin ardından ana yarışı da Francesco Bagnaia'nın önünde bitirmeyi başardı ve şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

Jorge Martin, yarış boyunca galibiyet için mücadele ederken, Francesco Bagnaia yarışın ilerleyen bölümlerinde temposu giderek azaldı ve galibiyet mücadelesinden koptu.

Yarışta kullanılan lastikler de büyük bir rol oynadı. Geçen yılki etkinlikte yumuşak hamur olarak kullanılan arka lastik, bu yıl orta hamur olarak geri dönerken, Mandalika'dan getirilen sertleştirilmiş yapıya sahip orta ve sert lastikler de seçenekler arasındaydı.

Miguel Oliveira, Mandalika'da geçirdiği kazada sağ bileğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam etti ve bu hafta sonu yerini Aprilia'nın test sürücüsü Lorenzo Savadori aldı.

Ducati fabrika takımı, Phillip Island'da Pramac'a karşı 167 puanlık bir avantaja sahipti ve bu farkı 198 puana çıkararak Avustralya’dan ayrılmaları durumunda MotoGP takımlar şampiyonluğunu garantileyebilecekler.

MotoGP'de heyecan, bir sonraki yarışın yapılacağı Tayland'daki Buriram pistinde cuma günü yeniden devam edecek.