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MotoGP Avustralya GP
Yarış raporu

MotoGP Avustralya GP: Zarco kariyerinin ilk zaferini aldı, Martin son turda beşinciliğe geriledi!

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, MotoGP Avustralya Grand Prix'sini son turdaki atağıyla kazanırken, Jorge Martin uzun süre lider gittiği yarışta beşinci oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Johann Zarco, Pramac Racing

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle cumartesi gününe alınan Avustralya Grand Prix'sine Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ilk sıradan başladı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.

İlk turun ardından sıralama Martin, Brad Binder, Francesco Bagnaia ve Fabio Di Giannantonio şeklindeydi.

Bir tur sonra Di Giannantonio, Bagnaia'yı geçerek üçüncülüğü eline aldı. Ön tarafta ise Martin farkı bir saniyeye kadar çıkardı.

İlk dört sıradaki ismin yeri, sonraki yaklaşık 10 turda hiç değişmedi. Hatta Martin farkı 3.5 saniyeye kadar çıkardı fakat arkasındaki grupta arasındaki farklar yavaş yavaş kapanmaya başladı.

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Di Giannantonio uzun süre baskı kurduğu Binder'ı nihayet geçti ve ikinciliği aldı. Johann Zarco da Bagnaia'yı geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Son beş tura başlarken Binder ikinciliği geri aldı ve arkasında çok yakın bir dörtlü grup oluştu. Bu dört isim yavaş yavaş Martin ile arayı kapatmaya başladılar.

Son üç tura girerken Zarco üçüncülüğe kadar çıktı ve Martin ile bu grup arasındaki fark 1.5 saniyeye indi.

Binder, Martin ile arayı kapatmaya çalışırken arkasındaki üç ismin tamamına geçildi ve beşinci sıraya geriledi. Böylelikle son tura girerken sıralama Martin, Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio ve Binder şeklindeydi.

Martin'in temposu son turlarda, yumuşak arka lastiği tercih etmesinden ötürü dramatik şekilde düşmüştü ve son turda fark yarım saniyenin altına indi. Zarco, kariyerinin ilk zaferi için takım arkadaşını baskı altına aldı ve kendisini rahat bir atakla geçmeyi başardı.

Martin direnmeye çalışsa da arka lastiği bitmiş durumdaydı ve bu grubun hepsine geçildi.

Zarco son anlarda hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek MotoGP kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Bagnaia ikinci olurken, DiGiannantonio üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkmış oldu.

Binder'ın dördüncü olduğu yarışta Martin, dramatik tempo düşüşü sonrası beşinci sırada finiş gördü.

Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargaro, Alex Marquez ve Enea Bastianini ilk onu tamamladı.

Maverick Vinales Aprilia'sı ile 11. olurken, Fabio Quartararo son turdaki atağıyla 14. oldu.

Marc Marquez ise uzun süre ilk onda gitmesine rağmen son bölümde tempo kaybetti ve 15. oldu.

Bu sonuçların ardından Bagnaia 366 puana ulaşırken, en yakın rakibi Martin ile arasını 27 puana çıkardı.

MotoGP Avustralya GP yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 27

-

       25
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+0.201

0.201

 0.201     20
3 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 27

+0.477

0.477

 0.276     16
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+0.816

0.816

 0.339     13
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

+1.008

1.008

 0.192     11
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27

+8.827

8.827

 7.819     10
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27

+9.283

9.283

 0.456     9
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 27

+9.387

9.387

 0.104     8
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+9.696

9.696

 0.309     7
10 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27

+12.523

12.523

 2.827     6
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

+13.992

13.992

 1.469     5
12 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 27

+17.078

17.078

 3.086     4
13 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 27

+19.443

19.443

 2.365     3
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+20.949

20.949

 1.506     2
15 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 27

+21.118

21.118

 0.169     1
16 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 27

+32.538

32.538

 11.420      
17 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 27

+37.663

37.663

 5.125      
18 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 27

+37.668

37.668

 0.005      
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+37.758

37.758

 0.090      
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

 

     Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

 

     Yarış dışı  
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