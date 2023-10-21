MotoGP Avustralya GP: Zarco kariyerinin ilk zaferini aldı, Martin son turda beşinciliğe geriledi!
Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, MotoGP Avustralya Grand Prix'sini son turdaki atağıyla kazanırken, Jorge Martin uzun süre lider gittiği yarışta beşinci oldu.
Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle cumartesi gününe alınan Avustralya Grand Prix'sine Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ilk sıradan başladı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.
İlk turun ardından sıralama Martin, Brad Binder, Francesco Bagnaia ve Fabio Di Giannantonio şeklindeydi.
Bir tur sonra Di Giannantonio, Bagnaia'yı geçerek üçüncülüğü eline aldı. Ön tarafta ise Martin farkı bir saniyeye kadar çıkardı.
İlk dört sıradaki ismin yeri, sonraki yaklaşık 10 turda hiç değişmedi. Hatta Martin farkı 3.5 saniyeye kadar çıkardı fakat arkasındaki grupta arasındaki farklar yavaş yavaş kapanmaya başladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
Di Giannantonio uzun süre baskı kurduğu Binder'ı nihayet geçti ve ikinciliği aldı. Johann Zarco da Bagnaia'yı geçerek dördüncü sıraya çıktı.
Son beş tura başlarken Binder ikinciliği geri aldı ve arkasında çok yakın bir dörtlü grup oluştu. Bu dört isim yavaş yavaş Martin ile arayı kapatmaya başladılar.
Son üç tura girerken Zarco üçüncülüğe kadar çıktı ve Martin ile bu grup arasındaki fark 1.5 saniyeye indi.
Binder, Martin ile arayı kapatmaya çalışırken arkasındaki üç ismin tamamına geçildi ve beşinci sıraya geriledi. Böylelikle son tura girerken sıralama Martin, Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio ve Binder şeklindeydi.
Martin'in temposu son turlarda, yumuşak arka lastiği tercih etmesinden ötürü dramatik şekilde düşmüştü ve son turda fark yarım saniyenin altına indi. Zarco, kariyerinin ilk zaferi için takım arkadaşını baskı altına aldı ve kendisini rahat bir atakla geçmeyi başardı.
Martin direnmeye çalışsa da arka lastiği bitmiş durumdaydı ve bu grubun hepsine geçildi.
Zarco son anlarda hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek MotoGP kariyerinin ilk zaferini elde etti.
Bagnaia ikinci olurken, DiGiannantonio üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkmış oldu.
Binder'ın dördüncü olduğu yarışta Martin, dramatik tempo düşüşü sonrası beşinci sırada finiş gördü.
Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargaro, Alex Marquez ve Enea Bastianini ilk onu tamamladı.
Maverick Vinales Aprilia'sı ile 11. olurken, Fabio Quartararo son turdaki atağıyla 14. oldu.
Marc Marquez ise uzun süre ilk onda gitmesine rağmen son bölümde tempo kaybetti ve 15. oldu.
Bu sonuçların ardından Bagnaia 366 puana ulaşırken, en yakın rakibi Martin ile arasını 27 puana çıkardı.
MotoGP Avustralya GP yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|27
|
-
|25
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|
+0.201
0.201
|0.201
|20
|3
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|27
|
+0.477
0.477
|0.276
|16
|4
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+0.816
0.816
|0.339
|13
|5
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|
+1.008
1.008
|0.192
|11
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|27
|
+8.827
8.827
|7.819
|10
|7
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|27
|
+9.283
9.283
|0.456
|9
|8
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|27
|
+9.387
9.387
|0.104
|8
|9
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+9.696
9.696
|0.309
|7
|10
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|27
|
+12.523
12.523
|2.827
|6
|11
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|27
|
+13.992
13.992
|1.469
|5
|12
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|27
|
+17.078
17.078
|3.086
|4
|13
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|27
|
+19.443
19.443
|2.365
|3
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|
+20.949
20.949
|1.506
|2
|15
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|27
|
+21.118
21.118
|0.169
|1
|16
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|27
|
+32.538
32.538
|11.420
|17
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|27
|
+37.663
37.663
|5.125
|18
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|27
|
+37.668
37.668
|0.005
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|
+37.758
37.758
|0.090
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|12
|
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
|Yarış dışı
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