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MotoGP Avustralya GP
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MotoGP Avustralya GP: Sprint yarışı kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Phillip Island'daki MotoGP Avustralya Grand Prix'sinin sprint yarışı kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Jamie Klein
Editör Jamie Klein
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Serinin organizatörü Dorna bu kararı Pazar günü yerel saatle 12.30 sularında, 13 turluk yarışın başlamasından yarım saat önce aldı.

Bu karar, hafta sonunun başından beri tahmin edilen ıslak ve rüzgarlı koşullarda 23 turun sadece dokuzunun tamamlanmasının ardından kırmızı bayrak çekilen kaotik bir Moto2 yarışının ardından geldi.

Organizatörler Cuma günü hafta sonunun ana yarışının Cumartesi gününe alınmasına karar verdiler ve bu yarış da Johann Zarco'nun ilk kez birincilik elde etmesiyle olaysız bir şekilde gerçekleşti.

MotoGP ısınma seansı Pazar sabahı saat 9'da Maverick Vinales'in Aprilia'sıyla tempo tutmasıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilirken, Moto3 yarışı da yoğun yağmur altında da olsa tümüyle koşuldu ve o yarışı temsilcimiz Deniz Öncü kazandı.

Ancak, Moto2 yarışı öncesinde hızını arttıran ve yön değiştiren rüzgar, 30 yarışçıdan 10'unun yarış iptal edilmeden ve yarım puan verilmeden önce kaza yapmasıyla sonuçlanan tehlikeli bir yarışa neden oldu.

Daha sonra sprint yarışının kaderini belirlemek üzere Dorna ve takım temsilcileri arasında bir toplantı yapıldı ve havanın düzeleceğine dair çok az işaret göstermesiyle birlikte yarışmadan vazgeçilmesine karar verildi.

Pramac Ducati sürücüsü Zarco, Cumartesi günkü 27 turluk ana yarışta şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın önünde zafere ulaşırken, Jorge Martin son turda dramatik bir şekilde birincilikten beşinciliğe düşmüştü.

Bu da Bagnaia'nın önümüzdeki hafta sonu Buriram'da yapılacak Tayland Grand Prix'sine Martin'e karşı 27 puanlık bir avantajla gideceği ve şampiyonanın kaderini belirleyecek dört hafta sonunun kaldığı anlamına geliyor.

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