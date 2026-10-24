Yarış raporu

MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya GP sprint: Tekerlek tekerleğe liderlik mücadelesinin ardından Marc Marquez kazandı, Martin yarış dışı

2026 MotoGP Avustralya Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Marc Marquez oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 04:24

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sprint yarışı öncesinde Phillip Island'da pist genelinde yağmur başladı ancak start öncesindeki ısınma turunda kesildi.

Johann Zarco dışındaki tüm sürücüler, ön tarafta sert, arka tarafta ise yumuşak hamur lastikleri tercih ettiler. Ancak Zarco, yağmur damlaları ve serin hava koşulları nedeniyle ön tarafta orta sertlikte bir lastik kullanmayı seçti.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle Marc Marquez, çok iyi bir startla yerini korudu. Jorge Martin ise Johann Zarco'yu geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Brad Binder startla birlikte altı sıra yükselirken, Raul Fernandez 11. sıraya kadar gerileyerek startın kaybedeni oldu.

2. turda Alex Marquez, Jorge Martin'i geçerek ikinciliği aldı. Ancak birkaç viraj sonra Martin yerini geri almayı başardı.

Jorge Martin bu kez liderlik için atak denemesi yaparken Marc Marquez yerini korudu. İkinci atak denemesinde Marquez bu kez yerini koruyamadı ve Martin yarış liderliğine yükseldi.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco, yaşadığı mekanik problemle son sıraya kadar geriledi. Sonrasında pite dönerek yarışa veda etti.

Ön tarafta ise Jorge Martin'in yaptığı hatanın ardından Marc Marquez, yarış liderliğini geri aldı. İkili arasındaki liderlik mücadelesi birkaç viraj daha devam etti. Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta'yı geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Tekerlek tekerleğe geçen liderlik mücadelesinin ardından Jorge Martin, 8. virajda kaza yaptı ve sprint yarışına veda etti. Böylece hem sprint yarışı hem de şampiyona liderliğini Marc Marquez'e bırakmış oldu.

Bitime 4 tur kala Raul Fernandez de pite dönerek yarıştan çekildi.

13 turluk sprint seansının ardından damalı bayrak sallandığında galibiyete ulaşan isim Marc Marquez oldu. Alex Marquez ikinci olurken, iki kardeşe podyumda Fabio Di Giannantonio eşlik etti.

Marco Bezzecchi dördüncü, Pedro Acosta beşinci olurken onları sırasıyla Ai Ogura ve Brad Binder takip ettiler.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber 2026 MotoGP Avustralya GP sıralama: Marc Marquez kaza yapmasına rağmen pole'de, Alex Marquez 2., Zarco 3. sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Sıralama öncesi Marc Marquez zirvede, Acosta takipte



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



4 s



MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Sıralama öncesi Marc Marquez zirvede, Acosta takipte





2026 Amerika GP 2. antrenman: Seansın lideri Leclerc, Antonelli ikinci sırada



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 s



2026 Amerika GP 2. antrenman: Seansın lideri Leclerc, Antonelli ikinci sırada





Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP 2. antrenman



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



1 s



Canlı dereceler: MotoGP Avustralya GP 2. antrenman

Son Haberler





MotoGP Avustralya GP sprint: Tekerlek tekerleğe liderlik mücadelesinin ardından Marc Marquez kazandı, Martin yarış dışı



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



4 dk



MotoGP Avustralya GP sprint: Tekerlek tekerleğe liderlik mücadelesinin ardından Marc Marquez kazandı, Martin yarış dışı





Moto2 Avustralya sıralama: Pole pozisyonu Manuel Gonzalez’in, Deniz Öncü 25. sırada!



Moto2



MOT2 Moto2



Phillip Island



13 dk



Moto2 Avustralya sıralama: Pole pozisyonu Manuel Gonzalez’in, Deniz Öncü 25. sırada!





2026 MotoGP Avustralya GP sıralama: Marc Marquez kaza yapmasına rağmen pole'de, Alex Marquez 2., Zarco 3. sırada



MotoGP



MGP MotoGP 3 s



2026 MotoGP Avustralya GP sıralama: Marc Marquez kaza yapmasına rağmen pole'de, Alex Marquez 2., Zarco 3. sırada





MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Sıralama öncesi Marc Marquez zirvede, Acosta takipte



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



4 s



MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Sıralama öncesi Marc Marquez zirvede, Acosta takipte

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol