Antrenman raporu
MotoGP Avustralya GP
MotoGP Avustralya GP ana antrenman: Bezzecchi cuma gününü lider tamamladı, Fernandez ikinci sırada
2026 MotoGP Avustralya Grand Prix'si ana antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Marco Bezzecchi oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 05:11
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Phillip Island'da günün son seansına sıcak ve kuru koşullarda start verildi. Ancak pist genelinde şiddetli bir rüzgar hakimdi.
Çoğu sürücü ön tarafta yumuşak, arka tarafta orta hamur lastik tercih ettiler.
Jack Miller, 6. virajda kaza yaptı. Miller'a, Pramac Yamaha'sındaki gözle görülür hasar ve araçtan dökülen çakıllar nedeniyle siyah-turuncu bayrak gösterildi. Bu da garaja dönmediği durumda ceza alacağı anlamına geliyordu.
Marco Bezzecchi, 3. viraj çıkışında Alex Marquez'in motosikletinin arkasına çarptı ve bu temasla motosikletinden bir parça koptu. Bezzecchi daha sonra çim alana çıktı ve orada düştü. Olay ise inceleme altına alındı.
Pistteki parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı. Seans yeniden başladığında zaman tablosunun zirvesinde Marc Marquez yer alıyordu.
Ancak birkaç dakika sonra Jorge Martin liderliği devraldı. Pedro Acosta ise ikinci sıraya yerleşti.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Seansın orta noktasına gelindiğinde bu hafta sonu Toprak Razgatlıoğlu'nun yerini alan Augusto Fernandez, 11. virajda kaza yaptı.
Ön lastikte orta arka lastikte sert hamura geçen Marco Bezzecchi ise ilk sıraya yerleşti. Daha sonra Pedro Acosta 1:27.208'lik turuyla seans liderliğini aldı.
Kalan dakikalarda ilk sıradaki isim değişmeye devam etti ve son saniyelerde Alex Maruqez kaza yaptı.
Damalı bayrak sallandığında Marco Bezzecchi, ana antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü oldu.
Raul Fernandez ikinci, Marc Marquez üçüncü ve Ai Ogura dördüncü sıralara yerleştiler. İlk 5'i Jorge Martin tamamladı.
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- Motorsport.com Ekibi
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