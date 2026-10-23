Antrenman raporu
MotoGP Avustralya GP
MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Sıralama öncesi Marc Marquez zirvede, Acosta takipte
2026 MotoGP Avustralya Grand Prix'si ikinci antrenman seansını Marc Marquez zirvede tamamladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 23:43
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Phillip Island'da hafta sonunun son antrenman seansı, hava yağışlı olmasa da ıslak zemin koşullarıyla başladı. Tüm sürücülerde hem ön hem de arka tarafta yumuşak yağmur lastikleri takılıydı.
Seans öncesinde HRC, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle cuma günkü antrenman seanslarını kaçıran Luca Marini'nin hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağını duyurdu.
30 dakikalık geri sayım başladığında Francesco Bagnaia'nın mekanik bir arıza sebebiyle pist kenarında durduğu görüldü.
İlk dakikaların geride kalmasıyla Marc Marquez, 1:40.524 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Iker Lecuona, 4. virajda düşerek sarı bayraklara sebep olsa da piste geri dönmeyi başardı.
Seansın son 10 dakikasına girilirken zirvede 1:38.676'lık turuyla Marc Marquez yer alıyordu. İkinci sırada ise yaklaşık 0.7 saniye gerideki Marco Bezzecchi vardı.
Damalı bayrak sallandığında Marc Marquez, derecesini daha da geliştirerek 1:37.112 elde etti ve ilk sırayı kaptırmadı. Pedro Acosta ikinci olurken, Jorge Martin seansı üçüncü sırada noktaladı.
İlk 5'i sırasıyla Marco Bezzecchi ve Johann Zarco tamamladılar. Fabio Di Giannantonio altıncı oldu.
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- Motorsport.com Ekibi
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