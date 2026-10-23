Antrenman raporu

MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya GP 1. antrenman: Kazalarla dolu seansta Marquez zirvede, Fernandez 2. sırada

Philip Island’daki 1. antrenman seansında en hızlı turu atarak zirvede yer alan isim 1.27:985’lik turuyla Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 23 Eki 2026 00:52

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve Avustralya GP heyecanının ilk bölümü başladı.

Sürücüler piste çıktı ve birkaç dakika boyunca ısınma turları atıldı. Erken dakikalarda Bezzecchi, Martin ve Fernandez turlarını tamamladı ve Bezzecchi zirvede yer aldı.

Aldeguer’in yerine piste çıkan Lecuona, bariyerlere çarparak sert bir kaza yaptı fakat kendi çabalarıyla ayağa kalkmayı başardı ve garaja geri döndü.

Marc Marquez, tamamladığı hızlı turun ardından Bezzecchi’nin süresini 0.186'lık farkla geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Bezzecchi kısa süre içinde 1:29.246 ile cevap verdi ve tekrardan zirveye yükseldi.

Seansın ilerleyen bölümünde Brad Binder’ın motosikletinden yoğun dumanlar yükseldi ve motorda bir sorun olduğu söylendi. Olayın üzerine motosikletini güvenli bir şekilde pistin kenarına almayı başaran Binder, vakit kaybetmeden aracından uzaklaştı ve garaja döndü. Olayın ardından sarı veya kırmızı bayrak gösterilmedi.

Binder’ın motor arızasından kısa süre sonra Raul Fernandez çok sert bir kaza yaptı. Virajda motosikletinin kontrolünü kaybeden Fernandez, birkaç kez takla attıktan sonra bariyerlere kadar sürüklendi ve sağ elini acı içinde tutmaya başladı. Bir süre yerde kaldıktan sonra garaja dönen Fernandez’in sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

15. dakikada Bezzecchi, 1:28.898 süresini kaydederek turunu geliştirdi. Marquez ise 0.022 saniyelik az farkla ikinci sırada yer aldı.

Fernandez, kazanın ardından piste geri döndü ve tekrardan hızlı turlarını atmaya başladı.

İlerleyen turlarda Marc Marquez, 1:28.423’lük turuyla zirveye yerleşti. Bezzecchi, birkaç tur sonra yine cevap verdi ve 1:28.278 ile zirveye yerleşti.

Seansın 30. dakikasında Raul Fernandez, en hızlı turu kaydetti ve zirveye yerleşti.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun takım arkadaşı Jack Miller, seansın son turlarında en hızlı süreyi kaydederek zirveye yerleşti fakat kısa süre sonra sert bir kaza yaptı. İlk virajda kontrolü kaybeden Miller, pek çok kez takla attı fakat kendi çabalarıyla ayağa kalkabildi. Miller’ın sağlık durumunun da iyi olduğu söylendi.

Fernandez, hızlı turunu tamamladıktan sonra zirveyi Jack Miller’dan almayı başardı fakat Marc Marquez’den cevap gecikmedi ve 1.27:985 süresini kaydederek tekrardan zirveye yükseldi.

Marc Marquez, son turlarda attığı hızlı turla seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

1. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 2 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 3 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 5 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 7 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 8 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 9 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 10 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 Tüm sonuçları görüntüle

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