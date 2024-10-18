MotoGP Avustralya: Cuma antrenmanlarının lideri Marquez

MotoGP şampiyonluğu için çekişen Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'nın her ikisi de Cumartesi günkü sıralama turlarında Q2'ye kalmayı garantiledi ancak Bagnaia, pek çok karmaşanın yaşandığı seansta, turunu mümkün olan son anda attı.

Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak büyük isimler arasında seansın son dakikalarında düşen Tech 3 KTM'den Pedro Acosta ve Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini yer alıyor.

Hem Martin (Pramac Ducati) hem de Bagnaia, seansın başlarında işler ters gittiği için Q2'yi kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Pistin çevresinde kara bulutlar, yağmur tehdidini beraberinde getirirken, tüm olay hava kuruyken tur atabilmekti. Fakat ilk seans yağmur nedeniyle iptal edildiği için ilk turlarda tüm sürücüler için zordu.

Ancak Marc Marquez'in bu sorudan rahatsız olmadığı görüldü. İspanyol sürücü hemen tempo yakaladı ve zaman tablosunda zirveye çıktı.

Hatta Marquez, seansı lider tamamladığı gibi, 1,27.770'lik turuyla, tüm zamanların rekoruna da yarım saniye yakındı.

Şampiyonluk adayları gibi diğer sürücüler de zor zamanlar yaşadılar. Martin, en hızlı turunu kaydetmeden önce kendisini yerde buldu. İspanyol sürücü, Fabio Quartararo'yu geçip geçmeme konusunda ikilemde kaldı ve düştü.

Martin, motosikletini pite geri getirmeyi başardı, ancak ıslak zemin için ayarlanan ikinci motosikletin kuru zemin için ayarlanması gerekiyordu.

Bu arada Bagnaia da ilk motosikletinde teknik bir sorun yaşadı ve Martin ile aynı durumda kaldı.

Ardından, her ikisi de piste geri döndüklerinde, turları kırmızı bayrakla kesildi. Bunun sebebi piste giren bir kazdı.

Sonunda seans tekrar başladığında, kili zor da olsa ilk ona girebilecek turu attılar ve böylelikle son bölüme kaldılar.

Zorlu seansta en hızlı isim 1:27.770 ile Marquez olurken, onu 0.1 saniye geriden kardeşi Alex Marquez takip etti. Marco Bezzecchi'nin üçüncü olduğu seansta, Martin ve Bagnaia ilk beşi tamamladı.

Maverick Vinales en iyi Aprilia sürücüsü olarak altıncı, Brad Binder yedinci, Fabio di Giannantonio sekizinci ve Franco Morbidelli dokuzuncu oldu. İlk onu Alex Rins tamamladı.

Yerel kahraman Jack Miller, Antrenmanlarda iki kez düştükten sonra Q2'ye kalamadı. Fabio Quartararo da ancak 11. olabildi.

Seans sonucu: