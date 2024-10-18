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Antrenman raporu
MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya: Cuma antrenmanlarının lideri Marquez

Marc Marquez, Avustralya Grand Prix'si öncesinde cuma antrenmanlarını lider tamamladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Marc Marquez, Gresini Racing Team

MotoGP şampiyonluğu için çekişen Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'nın her ikisi de Cumartesi günkü sıralama turlarında Q2'ye kalmayı garantiledi ancak Bagnaia, pek çok karmaşanın yaşandığı seansta, turunu mümkün olan son anda attı.

Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak büyük isimler arasında seansın son dakikalarında düşen Tech 3 KTM'den Pedro Acosta ve Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini yer alıyor.

Hem Martin (Pramac Ducati) hem de Bagnaia, seansın başlarında işler ters gittiği için Q2'yi kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Pistin çevresinde kara bulutlar, yağmur tehdidini beraberinde getirirken, tüm olay hava kuruyken tur atabilmekti. Fakat ilk seans yağmur nedeniyle iptal edildiği için ilk turlarda tüm sürücüler için zordu.

Ancak Marc Marquez'in bu sorudan rahatsız olmadığı görüldü. İspanyol sürücü hemen tempo yakaladı ve zaman tablosunda zirveye çıktı.

Hatta Marquez, seansı lider tamamladığı gibi, 1,27.770'lik turuyla, tüm zamanların rekoruna da yarım saniye yakındı.

Şampiyonluk adayları gibi diğer sürücüler de zor zamanlar yaşadılar. Martin, en hızlı turunu kaydetmeden önce kendisini yerde buldu. İspanyol sürücü, Fabio Quartararo'yu geçip geçmeme konusunda ikilemde kaldı ve düştü.

Martin, motosikletini pite geri getirmeyi başardı, ancak ıslak zemin için ayarlanan ikinci motosikletin kuru zemin için ayarlanması gerekiyordu.

Bu arada Bagnaia da ilk motosikletinde teknik bir sorun yaşadı ve Martin ile aynı durumda kaldı.

Ardından, her ikisi de piste geri döndüklerinde, turları kırmızı bayrakla kesildi. Bunun sebebi piste giren bir kazdı.

Sonunda seans tekrar başladığında, kili zor da olsa ilk ona girebilecek turu attılar ve böylelikle son bölüme kaldılar.

Zorlu seansta en hızlı isim 1:27.770 ile Marquez olurken, onu 0.1 saniye geriden kardeşi Alex Marquez takip etti. Marco Bezzecchi'nin üçüncü olduğu seansta, Martin ve Bagnaia ilk beşi tamamladı.

Maverick Vinales en iyi Aprilia sürücüsü olarak altıncı, Brad Binder yedinci, Fabio di Giannantonio sekizinci ve Franco Morbidelli dokuzuncu oldu. İlk onu Alex Rins tamamladı.

Yerel kahraman Jack Miller, Antrenmanlarda iki kez düştükten sonra Q2'ye kalamadı. Fabio Quartararo da ancak 11. olabildi.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

1'27.770

   182.440 335
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

+0.102

1'27.872

 0.102 182.228 338
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26

+0.188

1'27.958

 0.086 182.050 342
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+0.197

1'27.967

 0.009 182.031 345
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 22

+0.243

1'28.013

 0.046 181.936 345
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

+0.390

1'28.160

 0.147 181.633 340
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.495

1'28.265

 0.105 181.417 344
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.542

1'28.312

 0.047 181.320 338
9 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 28

+0.550

1'28.320

 0.008 181.304 340
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+0.658

1'28.428

 0.108 181.082 339
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+0.673

1'28.443

 0.015 181.052 333
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 24

+0.699

1'28.469

 0.026 180.998 339
13 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 24

+0.758

1'28.528

 0.059 180.878 341
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+0.806

1'28.576

 0.048 180.780 342
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 22

+0.858

1'28.628

 0.052 180.674 342
16 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 26

+0.989

1'28.759

 0.131 180.407 345
17 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+1.003

1'28.773

 0.014 180.379 340
18 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 26

+1.012

1'28.782

 0.009 180.360 340
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+1.050

1'28.820

 0.038 180.283 341
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+1.523

1'29.293

 0.473 179.328 334
21 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 21

+2.099

1'29.869

 0.576 178.179 339
22 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+2.288

1'30.058

 0.189 177.805 333
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