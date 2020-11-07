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MotoGP / Avrupa GP / Sıralama turları raporu

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!

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MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!
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, Editör

Islak zeminde gerçekleşen MotoGP Avrupa Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi, KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro'nun oldu.

Q2:

Seansta katılan isimler Miller, Aleix Espargaro, Morbidelli, Nakagami, Pol Espargaro, Rins, Binder, Dovizioso, Quartararo, Mir ve birinci sıralama seansından gelen Oliveira ve Zarco oldular. Hızlıca kuruyan pistte sürücüler, kuru pist çizgisinin oluşmaya başladığı bir pistte turladılar.

İlk tur ise Suzuki pilotu Alex Rins'in attığı 1.42.420 oldu. Bir sonraki turunda turunu geliştirmesine rağmen birkaç saniye sonra Rins, takım arkadaşı Joan Mir'e geçildi.

Ancak çabuk kuruyan pistte tur zamanları da düzenli olarak gelişti ve Teruel GP'de pole pozisyonunu alan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, Suzuki'lerden ilk sırayı çalan isim oldu. İkinci seansa kalan iki Yamaha'dan biri olan Franco Morbidelli ise Nakagami'yi ikinciliğe itti. Bu sırada ilk stintinin son turunda 1.41.254'lük turu ile Rins, Morbidelli'yi geçen isim oldu. 

Seansın bitimine beş dakika kala 1.40.530 yapan Nakagami ilk sıraya yerleşirken, hafta sonunda dominant bir performans sergileyen Pramac Ducati'nin Avustralyalı pilotu Jack Miller, ilk turunda son virajda hata yapmasına rağmen ikinci sıraya yerleşti. 

Nakagami'yi yeniden geçerek geçici olarak pole pozisyonunu alan Rins'in arkasında hem Mir, hem Zarco, hem de Nakagami daha iyi bir zamanla geliyordu, ancak son virajda yerde kalan Nakagami'nin kazası sonrasında çıkan sarı bayrakla beraber Mir ve Zarco zamanlarını geliştiremediler.

Ardından gelen Rins, kendi zamanını geliştirmeyi başarsa da sürpriz bir şekilde KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro, damalı bayrak çıktıktan sonra tamamladığı 1.40.434'lük turu ile ilk sırayı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Suzuki pilotu Alex Rins ikinci olurken kaza yapan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami üçüncü sırada seansı tamamladı. 

İlk üç sektörde Pol Espargaro'dan daha hızlı bir zamanla gelen Zarco ise, son sektörde yavaş kaldı ve dördüncü sırada kendine yer buldu. Şampiyona lideri Joan Mir ise son turunda aradığını bulamadı ve beşinci sırada yarın yarışa başlama hakkını elde etti.

Hafta sonunun dominant ismi olan Jack Miller altıncı olurken, Aleix Espargaro yedinci sırada yer aldı. İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Oliveira, Morbidelli ve Binder olurken, şampiyonada ikinci sırada yer alan Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo 11. oldu, fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso ise seansı sonuncu olarak 12. sırada tamamladı. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Pol Espargaro 9 1'40.434     143.556
2 Spain Alex Rins 9 1'40.475 0.041 0.041 143.498
3 Japan Takaaki Nakagami 8 1'40.530 0.096 0.055 143.419
4 France Johann Zarco 5 1'40.577 0.143 0.047 143.352
5 Spain Joan Mir 8 1'40.704 0.270 0.127 143.172
6 Australia Jack Miller 5 1'40.893 0.459 0.189 142.903
7 Spain Aleix Espargaro 8 1'40.997 0.563 0.104 142.756
8 Portugal Miguel Oliveira 9 1'41.328 0.894 0.331 142.290
9 Italy Franco Morbidelli 8 1'41.557 1.123 0.229 141.969
10 South Africa Brad Binder 9 1'41.781 1.347 0.224 141.657
11 France Fabio Quartararo 9 1'41.943 1.509 0.162 141.431
12 Italy Andrea Dovizioso 8 1'42.249 1.815 0.306 141.008
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Q1:

Sıralama turlarının ilk seansına kalan isimler Vinales, Crutchlow, Oliveira, Bradl, Bagnaia, Alex Marquez, Rabat, Zarco, Savadori ve bu hafta yapılan ikinci COVID testinin de negatif çıkması ile beraber Cumartesi günü piste gelen Rossi oldu. 

Seans boyunca dominasyon yaratan isim, dördüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan KTM Tech3 pilotu Miguel Oliveira oldu. Sürekli olarak tur zamanını geliştiren Portekizli pilot, 1.40.771'lik turu ile ikinci sıralama seansına kaldı. 

İkinci sıra için ise büyük bir mücadele vardı. Son iki dakikaya kadar pek çok isim ikinci sıra için mücadele ederken Repsol Honda pilotu Stefan Bradl, Oliveira'nın arkasında ikinci sıradaydı.

Ancak piste arka kuru zemin lastiği ile çıkan Esponsorama Ducati pilotu Johann Zarco, attığı turla ikinciliğe yerleşmeyi başardı. Son turunda üçüncü sektörde en hızlı sektör zamanı ile gelen Zarco, zamanını geliştiremedi ve ikinci sırada kaldı.

Bu sırada üçüncü sıradaki Bradl, altıncı virajda yerde kaldı ve böylece seansı üçüncü sırada tamamladı. Bradl'ın arkasında ise takım arkadaşı Alex Marquez yer aldı. 

Seansta beşinci sırada olan isim ise fabrika Yamaha pilotu Maverick Vinales oldu, ancak İspanyol pilot aldığı ceza sonrasında yarışa pit yolundan başlayacak. Altıncı sırada LCR Honda pilotu Cal Crutchlow, yedinci sırada ise Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia vardı.

COVID'i atlayan fabrika Yamaha pilotu Valentino Rossi sekizinci, fabrika Ducati pilotu Danilo Petrucci dokuzuncu, sezonun son üç yarışında Aprilia'da Bradley Smith'in yerini alan Lorenzo Savadori 10. ve Esponsorama Ducati pilotu Tito Rabat 11. sırada yer aldı. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Portugal Miguel Oliveira 9 1'40.771     143.076
2 France Johann Zarco 6 1'40.821 0.050 0.050 143.005
3 Germany Stefan Bradl 8 1'41.010 0.239 0.189 142.738
4 Spain Alex Marquez 9 1'41.276 0.505 0.266 142.363
5 Spain Maverick Viñales 7 1'41.310 0.539 0.034 142.315
6 United Kingdom Cal Crutchlow 8 1'41.311 0.540 0.001 142.314
7 Italy Francesco Bagnaia 9 1'41.395 0.624 0.084 142.196
8 Italy Valentino Rossi 9 1'42.039 1.268 0.644 141.298
9 Italy Danilo Petrucci 9 1'42.244 1.473 0.205 141.015
10 Italy Lorenzo Savadori 9 1'42.532 1.761 0.288 140.619
11 Spain Tito Rabat 9 1'43.030 2.259 0.498 139.939
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Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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