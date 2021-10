MotoGP Austin: Miller, üçüncü antrenmanlarda 0.679 saniye farkla lider

MotoGP hafta sonunun Cumartesi gününde aksiyon, pek çok sürücünün COTA pisti zeminini tehlikeli olarak tanımlamasına rağmen, tam hız devam etti.

LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, 2.04.918 ile seansta tempoyu belirleyen ilk isim olurken, bir diğer Honda ile Marc Marquez onu 2.04.839 ile geride bıraktı. 10 dakika boyunca tur atarak liderliği alan Marquez, en hızlı turunun dört dakika ardından Nakagami'ye geçildi.

Nakagami 2.04.616 ile Marquez'i geride bırakarak yeniden liderliği aldı.

45 dakikalık seansın 20 dakikası geçtiğinde, genel sıralamada sadece beş pilot zamanını geliştirmeyi başarmıştı. Bu beş pilotun içerisinde en büyük gelişimi gösteren isim, 2.04.822 ile 10. sıraya yerleşen Suzuki pilotu Joan Mir oldu.

Seansın bitimine 18 dakika kala Nakagami, yumuşak lastik sürüşlerine erkenden başladı ve 2.03.549 ile tempoyu geliştirdi ve liderliğini korudu. Nakagami'nin bu turu, genel sıralamada lider olan Marquez'in Cuma günkü turundan 0.4 saniye daha hızlıydı.

Miller ise attığı 2.03.549'luk turu ile Nakagami'yi geçerek liderliği aldı. Son dakikaya kadar bu tur ile lider giden Miller, seanstaki son turunda 2.02.923 ile inanılmaz bir tur atarak üçüncü antrenmanları rahat bir liderlik ile tamamladı.

Son turu ile beraber ikinciliği alan Alex Rins'in arkasında, LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami yer aldı.

Arkasındaki diğer sürücülerin turlarını geliştirmesi ile beraber Joan Mir, 13. sıraya gerileyerek ikinci sıralama seansına direkt katılma hakkı elde edemedi ve Rins, ikinci seansa direkt katılacak olan tek Suzuki oldu.

Marquez, Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun önünde dördüncü olurken, şampiyona lideri Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise 2.03.867 ile altıncı sırayı alarak ikinci seansa geçiş yaptı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Repsol Honda pilotu Pol Espargaro, KTM'den Brad Binder, fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia ve Pramac Ducati pilotu Jorge Martin oldu.

Binder, son turunda takım arkadaşı Miguel Oliveira'yı ikinci seansın dışına iterek, Portekizli pilotun 11. sıraya gerilemesine neden oldu. Oliveira'nın arkasında ise Avintia pilotu Enea Bastianini, mir ve fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli yer aldı.

Valentino Rossi, ilk sıralama seansında bu isimlere katılırken, Tech 3'dan Iker Lecuona ve seansın sonuna doğru ikinci virajda yerde kalan VR46 Avintia pilotu Luca Marini, efsane İtalyan pilotu takip eden isimler oldu.

LCR Honda pilotu Alex Marquez ilk virajda kaza yaparken İspanyol pilot, SRT pilotu Andrea Dovizioso'nun arkasında 19. sırada yer aldı. Son iki sırada ise Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Tech3'dan Danilo Petrucci yer aldı.

