MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider

Islak zeminde koşulan birinci antrenmanlarda Marquez, 2.15.872'lik zamanı ile liderliği almıştı. İkinci antrenmanlar ise, pistin kuruması ve güneşin açması ile beraber kuru zeminde gerçekleşti.

Pilotlar, belki de çıkacakları tek kuru zemin antrenman seansında veri toplamak için pek çok tur attılar.

Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, attığı 2.07.650'lik turla tempoyu belirleyen ilk isim olsa da, Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo, bu turu kısa bir sürede geride bırakmayı başardı.

Şampiyona lideri Fransız pilotun 2.07.529'luk zamanı onu liderlikte tutmaya yetmedi, çünkü COTA'da inanılmaz bir geçmişi olan Marc Marquez'in attığı 2.06.067, İspanyol pilotun açık bir farkla liderliğe geçmesine neden oldu.

Seansın son 10 dakikasında ise pek çok pilot, yarın yapılacak olan üçüncü antrenman seansının yağışlı olma ihtimalinden dolayı hızlı tur zamanlarını atmaya başladılar. Fabrika Ducati pilotu Jack Miller, lider Marquez ile farkı 0.123 saniyeye kadar indirse de İspanyol pilot liderliğini korudu.

Marquez'in en hızlı zamanını yerle bir eden isim ise, 2.04.793 ile fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia oldu. Bagnaia'nın arkasından gelen LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami ise, 2.04.612 ile İtalyan pilotu geride bıraktı.

Bitime üç dakika kala Quartararo, 2.04.366 ile zaman tablosunun en üst sırasına çıkmayı başarsa da Marquez, son hızlı turunda inanılmaz bir hızla geldi.

Honda pilotu, attığı 2.04.164 ile Yamaha'dan 0.2 saniye daha hızlıydı ancak Marquez, seansın bitiminde Miller'dan sadece 0.015 saniye daha hızlıydı.

Seans sonunda üçüncülüğü Quartararo alırken, son turunda inanılmaz bir iş çıkaran Repsol Honda pilotu Pol Espargaro dördüncü sırayı aldı. Nakagami beşinci sırayı alırken, onun hemen arkasında üç Ducati - Bagnaia, Martin ve Johann Zarco yer aldı.

Alex Rins dokuzuncu sırayı alarak Q2'de kendine bir yer ayırırken, Avintia çaylağı Enea Bastianini ise seanstaki son turunda 10. sıraya çıkmayı başardı.

Seansın genelinde, sadece Iker Lecuona'nın kazasını görmüş olsak da, son dakikalarda KTM'den Miguel Oliveira ve bu hafta sonu yarışan tek Aprilia olan Aleix Espargaro yerde kaldılar ve seansı 19. ve 20. sırada tamamladılar.

Seans sonuçları: