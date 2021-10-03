MotoGP Austin ısınma turları: Nakagami lider, Marquez ikinci oldu!

Takaaki Nakagami, Amerika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en iyi zamanı yaparken, Marc Marquez ikinci ve 2019'da Austin'de galibiyete ulaşan Suzuki sürücüsü Alex Rins üçüncü oldu.

Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turlarında sürücüleri güneşli bir hava karşıladı ve lastik seçimi yapmak zordu. Francesco Bagnaia ve Marc Marquez, sert ön ve yumuşak arka lastik tercihi yaptı. Fabio Quartararo ise hem ön hem de arkada yumuşak lastiği tercih etti.

Yarış saatinde havanın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu da griddeki lastik seçimlerinde değişikliğe yol açabilir. Isınma turlarında Marquez ve Bagnaia arasında, güzel bir mücadele de vardı.

İki galibiyet adayı, küçük bir düelloya girişti ve Marquez, Ducati sürücüsünü geçerek öne geçti. Sonrasında Bagnaia, Honda sürücüsünü takip etti. Isınma seansındaki tek olaya Ducati sürücüsü Jack Miller neden oldu.

Avustralyalı sürücü, bitime altı dakika kala motosikletinin önünü kaybetti ve kaza yaptı. Sonrasında yola devam etti ve pite döndü.

Zaman tablosuna bakıldığında ise 2:04.074 ile Nakagami zirvede yer aldı. Onu 0.048 saniye geriden Marc Marquez takip ederken, Rins de Quartararo'nun önünde üçüncü oldu. Şampiyona lideri olan Fransız sürücü, lider Nakagami'nin 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Pramac Ducati'den Jorge Martin, en iyi Ducati sürücüsü olarak beşinci olurken, Suzuki sürücüsü Joan Mir altıncı ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yedinci oldu.

İlk onu Johann Zarco, Pol Espargaro ve Jack Miller tamamladı.

Yamaha sürücüleri gerilerde kaldı. Andrea Dovizioso seansı 14. sırada bitirirken, Franco Morbidelli 16. ve Valentino Rossi sonuncu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise 18. oldu.

Seans sonucu: