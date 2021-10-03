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MotoGP Antrenman raporu

MotoGP Austin ısınma turları: Nakagami lider, Marquez ikinci oldu!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Austin'de gerçekleştirilen MotoGP ısınma turlarında en hızlı isim LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.

MotoGP Austin ısınma turları: Nakagami lider, Marquez ikinci oldu!

Takaaki Nakagami, Amerika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en iyi zamanı yaparken, Marc Marquez ikinci ve 2019'da Austin'de galibiyete ulaşan Suzuki sürücüsü Alex Rins üçüncü oldu.

Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turlarında sürücüleri güneşli bir hava karşıladı ve lastik seçimi yapmak zordu. Francesco Bagnaia ve Marc Marquez, sert ön ve yumuşak arka lastik tercihi yaptı. Fabio Quartararo ise hem ön hem de arkada yumuşak lastiği tercih etti.

Yarış saatinde havanın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu da griddeki lastik seçimlerinde değişikliğe yol açabilir. Isınma turlarında Marquez ve Bagnaia arasında, güzel bir mücadele de vardı. 

İki galibiyet adayı, küçük bir düelloya girişti ve Marquez, Ducati sürücüsünü geçerek öne geçti. Sonrasında Bagnaia, Honda sürücüsünü takip etti. Isınma seansındaki tek olaya Ducati sürücüsü Jack Miller neden oldu.

Avustralyalı sürücü, bitime altı dakika kala motosikletinin önünü kaybetti ve kaza yaptı. Sonrasında yola devam etti ve pite döndü. 

Zaman tablosuna bakıldığında ise 2:04.074 ile Nakagami zirvede yer aldı. Onu 0.048 saniye geriden Marc Marquez takip ederken, Rins de Quartararo'nun önünde üçüncü oldu. Şampiyona lideri olan Fransız sürücü, lider Nakagami'nin 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Pramac Ducati'den Jorge Martin, en iyi Ducati sürücüsü olarak beşinci olurken, Suzuki sürücüsü Joan Mir altıncı ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yedinci oldu.

İlk onu Johann Zarco, Pol Espargaro ve Jack Miller tamamladı.

Yamaha sürücüleri gerilerde kaldı. Andrea Dovizioso seansı 14. sırada bitirirken, Franco Morbidelli 16. ve Valentino Rossi sonuncu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise 18. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 2'04.074  
2 Spain Marc Marquez Honda 8 2'04.122 0.048
3 Spain Alex Rins Suzuki 9 2'04.523 0.449
4 France Fabio Quartararo Yamaha 9 2'04.531 0.457
5 Spain Jorge Martin Ducati 8 2'04.768 0.694
6 Spain Joan Mir Suzuki 9 2'04.803 0.729
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 2'04.826 0.752
8 France Johann Zarco Ducati 10 2'04.857 0.783
9 Spain Pol Espargaro Honda 9 2'04.910 0.836
10 Australia Jack Miller Ducati 9 2'05.021 0.947
11 Italy Enea Bastianini Ducati 8 2'05.049 0.975
12 Italy Luca Marini Ducati 8 2'05.061 0.987
13 Spain Iker Lecuona KTM 10 2'05.061 0.987
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 10 2'05.064 0.990
15 South Africa Brad Binder KTM 10 2'05.178 1.104
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 2'05.209 1.135
17 Spain Alex Marquez Honda 9 2'05.221 1.147
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 2'05.231 1.157
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 2'05.776 1.702
20 Italy Danilo Petrucci KTM 9 2'05.964 1.890
21 Italy Valentino Rossi Yamaha 10 2'05.967 1.893
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