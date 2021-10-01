Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP Antrenman raporu

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda'dan Marc Marquez, Amerika'nın COTA pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlısı oldu.

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

MotoGP, COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yılki Amerika yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı ve bu hafta onu, 2019 yılının Nisan ayından sonra ilk kez COTA'ya dönmüş oldular.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, geçen  hafta Jerez'de düzenlenen Dünya Supersport 300 kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki  kuzeni Dean Berta Vinales için bu hafta sonu yapılacak yarışa katılmama kararı aldı.

İtalyan üretici, MotoGP'de dokuz galibiyeti bulunan Vinales'in yerine herhangi bir sürücüyü geçirmedi ve bundan ötürü bu hafta sonu sadece Aleix Espargaro yarışacak.

COTA pisti, sabah yağan yoğun yağmur nedeniyle ıslaktı ve Marc Marquez, Honda ile en hızlı isim olmayı başardı.

2013'ten bu yana bir yarış hariç tüm COTA yarışlarını kazanan Marquez, seansın başında önce 2:20.323 yaptı, ardından peş peşe hızlı turlar atarak en iyi dereceyi 2:17.885'e çekti.

Honda sürücüsü, ilk 15 dakikanın ardından 2:16.801'le liderdi. Yaklaşık beş dakika sonra 2:16.639 yapan Ducati sürücüsü Jack Miller liderliğe yükseldi. Daha sonra bu turu 2:16.612'ye çekti.

Bu derece seansın son sekiz dakikalık bölümüne kadar zirvede kaldı.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son anlarda Marquez tekrar sahneye çıktı ve 2:16'nın altına inerek liderliği aldı. Marquez'in 2:15.872'lik derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, Honda sürücüsü seansı lider tamamlamış oldu.

Miller, derecesini 2:16.039'a çekse de 0.167 saniye geride kaldı ve seansı ikinci bitirdi. İlk üçü Pramac'tan Johann Zarco tamamladı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, zorlu şartlarda dördüncü oldu ve hafta sonuna nispeten iyi başladı.

Honda sürücüleri Austin'deki ilk seansta iyi göründüler. Pol Espargaro, LCR Honda'dan Alex Marquez'in beşinci oldu.

2019 COTA yarışının galibi Alex Rins yedinci olurken, son iki yarışın galibi Francesco Bagnaia sekizinci ve KTM'den Brad Binder ve Iker Lecunoa dokuzuncu ve onuncu oldular.

Son dünya şampiyonu Joan Mir, 1993 500cc şampiyonu Kevin Schwantz onuruna özel bir kaskla piste çıkarken, seansı 12. bitirdi.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ıslak zeminde yine zorlandı ve en iyi Yamaha sürücüsü olarak ancak 15. olabildi.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli 17. olurken, Petronas SRT ikilisi Valentino Rossi ve Andrea Dovizioso son iki sırada yer aldı.

LCR'den Takaaki Nakagami, ilk seansta kaza yapan tek kişiydi ve seansı 16. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 15 2'15.872  
2 Australia Jack Miller Ducati 15 2'16.039 0.167
3 France Johann Zarco Ducati 16 2'16.471 0.599
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 15 2'16.655 0.783
5 Spain Pol Espargaro Honda 15 2'16.822 0.950
6 Spain Alex Marquez Honda 16 2'16.964 1.092
7 Spain Alex Rins Suzuki 15 2'17.027 1.155
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 2'17.328 1.456
9 South Africa Brad Binder KTM 14 2'17.596 1.724
10 Spain Iker Lecuona KTM 16 2'17.596 1.724
11 Italy Luca Marini Ducati 13 2'17.755 1.883
12 Spain Joan Mir Suzuki 14 2'17.903 2.031
13 Italy Danilo Petrucci KTM 14 2'18.083 2.211
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 2'18.087 2.215
15 France Fabio Quartararo Yamaha 16 2'18.165 2.293
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 15 2'18.292 2.420
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 2'18.530 2.658
18 Italy Enea Bastianini Ducati 14 2'18.648 2.776
19 Spain Jorge Martin Ducati 14 2'18.832 2.960
20 Italy Valentino Rossi Yamaha 14 2'19.668 3.796
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 2'20.556 4.684
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

Önceki haber

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
2
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

9 s
3
Formula 1

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

1 s
4
MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

8 s
5
Formula 1

Vasseur: "Giovinazzi'nin şansı devam ediyor"

29 dk
Son Haberler
MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez
MOTOGP

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

1 s
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MOTOGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

4 s
MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MOTOGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

6 s
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MOTOGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

8 s
Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
SBK

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

30 Eyl 2021
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
18 Eyl 2021

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli" Americas GP
MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MotoGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak Americas GP
MotoGP

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Vasseur: "Giovinazzi'nin şansı devam ediyor"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Giovinazzi'nin şansı devam ediyor"

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"
Formula 1 Formula 1

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Son Haberler

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez
MotoGP MotoGP

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MotoGP MotoGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.