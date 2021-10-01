MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

MotoGP, COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yılki Amerika yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı ve bu hafta onu, 2019 yılının Nisan ayından sonra ilk kez COTA'ya dönmüş oldular.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, geçen hafta Jerez'de düzenlenen Dünya Supersport 300 kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kuzeni Dean Berta Vinales için bu hafta sonu yapılacak yarışa katılmama kararı aldı.

İtalyan üretici, MotoGP'de dokuz galibiyeti bulunan Vinales'in yerine herhangi bir sürücüyü geçirmedi ve bundan ötürü bu hafta sonu sadece Aleix Espargaro yarışacak.

COTA pisti, sabah yağan yoğun yağmur nedeniyle ıslaktı ve Marc Marquez, Honda ile en hızlı isim olmayı başardı.

2013'ten bu yana bir yarış hariç tüm COTA yarışlarını kazanan Marquez, seansın başında önce 2:20.323 yaptı, ardından peş peşe hızlı turlar atarak en iyi dereceyi 2:17.885'e çekti.

Honda sürücüsü, ilk 15 dakikanın ardından 2:16.801'le liderdi. Yaklaşık beş dakika sonra 2:16.639 yapan Ducati sürücüsü Jack Miller liderliğe yükseldi. Daha sonra bu turu 2:16.612'ye çekti.

Bu derece seansın son sekiz dakikalık bölümüne kadar zirvede kaldı.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son anlarda Marquez tekrar sahneye çıktı ve 2:16'nın altına inerek liderliği aldı. Marquez'in 2:15.872'lik derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, Honda sürücüsü seansı lider tamamlamış oldu.

Miller, derecesini 2:16.039'a çekse de 0.167 saniye geride kaldı ve seansı ikinci bitirdi. İlk üçü Pramac'tan Johann Zarco tamamladı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, zorlu şartlarda dördüncü oldu ve hafta sonuna nispeten iyi başladı.

Honda sürücüleri Austin'deki ilk seansta iyi göründüler. Pol Espargaro, LCR Honda'dan Alex Marquez'in beşinci oldu.

2019 COTA yarışının galibi Alex Rins yedinci olurken, son iki yarışın galibi Francesco Bagnaia sekizinci ve KTM'den Brad Binder ve Iker Lecunoa dokuzuncu ve onuncu oldular.

Son dünya şampiyonu Joan Mir, 1993 500cc şampiyonu Kevin Schwantz onuruna özel bir kaskla piste çıkarken, seansı 12. bitirdi.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ıslak zeminde yine zorlandı ve en iyi Yamaha sürücüsü olarak ancak 15. olabildi.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli 17. olurken, Petronas SRT ikilisi Valentino Rossi ve Andrea Dovizioso son iki sırada yer aldı.

LCR'den Takaaki Nakagami, ilk seansta kaza yapan tek kişiydi ve seansı 16. bitirdi.

Seans sonucu: