MotoGP Austin: "Beygir gücü rodeocusu" Marquez, yeniden COTA'da galibi!

Aldığı inanılmaz startla beraber Marquez, pole pozisyonundan yarışa başlayan fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia ve fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo'yu ilk viraja gelmeden geçerek liderliği ele geçirdi.

Arkada iyi start alan Suzuki pilotu Alex Rins ise ilk turda dört sıra kazanmayı başardı. Rins, ilk turun sonunda Bagnaia'yı da geride bırakarak üçüncü sıraya çıkmayı başardı. Ancak Quartararo'yu yakalamayı başaramayan Rins, dördüncü turda Pramac Ducati pilotu Jorge Martin'e geçildi.

Martin, üçüncülüğe yükseldiği anda Quartararo'yu zorlamaya başladı. Marquez ise beşinci turun ardından Quartararo ile hızlı bir şekilde ara açmaya başladı ve tek turda 1 saniyelik fark açmayı başardı.

Sekizinci turda Marquez, 2.04.368 ile en hızlı tur zamanını elde etti ve Quartararo ile farkı 1.5 saniyeye kadar çıkardı. Martin ile Quartararo grubunun 0.5 saniye arkasında bulunan fabrika Ducati pilotu Jack Miller ise, sert arka lastik ile beraber turlar geçtikçe daha çok hızlanmaya başladı.

10. tura girildiği anda ise Aprilia pilotu Aleix Espargaro, COTA'daki hafta sonunda beşinci kez yerde kalarak üçüncü sektörde sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Yarışın bu noktasında Marquez, Quartararo ile farkı 2 saniyenin üzerine çıkardı, Quartararo ise Martin ile arayı biraz açarak kendisine güvenli bir alan oluşturdu.

13. turda ise Miller, takım arkadaşı ve şampiyona ikinci sırada yer alan Bagnaia'ya yol verdi ve Martin ile 1.3 saniyeye kadar çıkan farkı kapatma fırsatı tanıdı.

16. tura gelindiğinde ise Bagnaia, üçüncü sıradaki Martin ile farkı tur başına 0.3 saniye civarında kapamaya başladı. Bir sonraki turda ise Martin, dördüncü virajda hata yaparak momentum kaybetti, bu da Bagnaia'ya farkı 0.3 saniyeye kadar indirme fırsatı tanıdı.

18. turda ise Martin, dördüncü ve beşinci virajı kestiği için uzun tur cezası aldı. Buna rağmen Bagnaia, 12. virajdaki frenleme noktasında Pramac Ducati pilotunu geride bırakarak podyum pozisyonunu ele geçirdi.

19. turda ise öndeki mücadeleden ziyade altıncılık mücadelesi dikkatleri çekti. 2 senelik Desmosedici GP19 ile Avintia Ducati pilotu Enea Bastianini, fabrika Ducati pilotu Jack Miller ve Suzuki pilotu son şampiyon Joan Mir'i zorlamaya başladı.

Marquez, 4 saniye fark ile Quartararo ve Bagnaia'nın önünde yarışı kazanan isim oldu. Rins yarışı dördüncü sırada tamamlarken, uzun tur cezası alarak geriye düşen Martin ise beşinci sırada yarışı tamamladı.

Yarışın son turunda 15. virajda Mir ve Miller, temas yaşayarak dışarı taştılar ve fırsatı yakalayan Bastianini, inanılmaz bir iş çıkararak altıncılığı almayı başardı. Mir yedinci, Miller sekizinci olurken ilk 10'u tamamlayan isimler ise KTM pilotu Brad Binder ve Repsol Honda pilotu Pol Espargaro oldu.