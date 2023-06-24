MotoGP Hollanda sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Marquez düştü!

Söz konusu Assen ise aklımıza gelmesi gereken ilk isimlerden biri hiç şüphesiz ki Marco Bezzecchi; geçen yıl kariyerinin ilk podyumunu burada elde eden genç sürücünün bu yıl da güçlü olması bekleniyordu.

Ne kadar güçlü olabileceğini üç antrenman seansında da en hızlı zamanı elde ederek gösteren Bezzecchi, sıralama turlarında da kontrolü elden bırakmadı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Bir kez daha pole pozisyonu için epey zorlayan Francesco Bagnaia sadece 0.061 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırada Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini yer aldı, böylece Ducati ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Dördüncü sırada sürpriz bir isim bulunmakta: Fabio Quartararo. Yamaha ile epey iyi bir tur atan ve bir noktada pole pozisyonu mücadelesine bile dahil olan Quartararo, sezonun ilk yarısını podyumla kapatmak isteyecektir.

Beşinci sırada Brad Binder yer alırken, onu Aleix Espargaro ve Maverick Vinales takip etti. Geçen yıl da Assen'de güçlü performans sergileyen Aprilia, bir kez daha galibiyet için savaşacak.

Sekizinci sırada Q1'den lider çıkan Johann Zarco, dokuzuncu sırada Alex Marquez, onuncu sırada geçen haftanın galibi Jorge Martin yer almakta.

Q1'den gelen diğer isim Miguel Oliveira 11. olurken, Jack Miller hayal kırıklığı yaşayarak 12. sırada kaldı.

Günün olaylı ismiyse bir kez daha Marc Marquez oldu; Q1'in son dakikasında Enea Bastianini'ye arkadan çarpan Marquez, hem rakibinin, hem de kendisinin düşmesine sebep oldu.

Kazanın ardından çıkan sarı bayraklar nedeniyle birçok sürücü turunu iptal etmek zorunda kalırken, Marquez yarışa 17, Bastianini ise 18. sıralardan başlayacaklar.

Q1 sonuç tablosu

Q2 sonuç tablosu