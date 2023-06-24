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MotoGP Hollanda sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Marquez düştü!

Sezonun ilk yarısının kapanış yarışı olan Hollanda GP'sinde sıralama turlarının en hızlısı VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi oldu, Marc Marquez ise Q1'de kendini yerde buldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Söz konusu Assen ise aklımıza gelmesi gereken ilk isimlerden biri hiç şüphesiz ki Marco Bezzecchi; geçen yıl kariyerinin ilk podyumunu burada elde eden genç sürücünün bu yıl da güçlü olması bekleniyordu.

Ne kadar güçlü olabileceğini üç antrenman seansında da en hızlı zamanı elde ederek gösteren Bezzecchi, sıralama turlarında da kontrolü elden bırakmadı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Bir kez daha pole pozisyonu için epey zorlayan Francesco Bagnaia sadece 0.061 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırada Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini yer aldı, böylece Ducati ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Dördüncü sırada sürpriz bir isim bulunmakta: Fabio Quartararo. Yamaha ile epey iyi bir tur atan ve bir noktada pole pozisyonu mücadelesine bile dahil olan Quartararo, sezonun ilk yarısını podyumla kapatmak isteyecektir.

Beşinci sırada Brad Binder yer alırken, onu Aleix Espargaro ve Maverick Vinales takip etti. Geçen yıl da Assen'de güçlü performans sergileyen Aprilia, bir kez daha galibiyet için savaşacak.

Sekizinci sırada Q1'den lider çıkan Johann Zarco, dokuzuncu sırada Alex Marquez, onuncu sırada geçen haftanın galibi Jorge Martin yer almakta.

Q1'den gelen diğer isim Miguel Oliveira 11. olurken, Jack Miller hayal kırıklığı yaşayarak 12. sırada kaldı.

Günün olaylı ismiyse bir kez daha Marc Marquez oldu; Q1'in son dakikasında Enea Bastianini'ye arkadan çarpan Marquez, hem rakibinin, hem de kendisinin düşmesine sebep oldu.

Kazanın ardından çıkan sarı bayraklar nedeniyle birçok sürücü turunu iptal etmek zorunda kalırken, Marquez yarışa 17, Bastianini ise 18. sıralardan başlayacaklar.

 

Q1 sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 1'31.993  
2 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 1'32.087 0.094
3 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'32.185 0.192
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.497 0.504
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'32.530 0.537
6 Spain Raul Fernandez Aprilia 1'32.671 0.678
7 Spain Marc Marquez Honda 1'32.672 0.679
8 Italy Enea Bastianini Ducati 1'32.844 0.851
9 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'33.008 1.015
10 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.040 1.047
11 Spain Augusto Fernandez KTM 1'33.082 1.089
12 Spain Iker Lecuona Honda 1'33.088 1.095
13 Germany Jonas Folger KTM 1'33.300 1.307
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Q2 sonuç tablosu

 

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'31.472  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'31.533 0.061
3 Italy Luca Marini Ducati 1'31.630 0.158
4 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.671 0.199
5 South Africa Brad Binder KTM 1'31.704 0.232
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.812 0.340
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'31.837 0.365
8 France Johann Zarco Ducati 1'31.881 0.409
9 Spain Alex Marquez Ducati 1'31.898 0.426
10 Spain Jorge Martin Ducati 1'32.170 0.698
11 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 1'32.174 0.702
12 Australia Jack Miller KTM 1'32.715 1.243
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