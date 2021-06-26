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MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen üçüncü MotoGP antrenman seansını Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales ilk sırada tamamlarken, Yamaha 1-2 oldu.

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

Sachsenring'de gerçekleştirilen MotoGP yarışında kariyerinin en kötü sıralama pozisyonu olan 21. sırayı elde eden ve yarışı da son sırada tamamlayıp, kabus gibi bir hafta sonu geçiren Vinales, üçüncü antrenman seansında en tepede yer aldı ve doğrudan son bölüme kaldı.

Cumartesi sabahı yağmur bekleniyordu ancak beklenen yağmur gelmedi. Bu da sıralama turlarının ikinci bölümüne geçmek isteyen sürücüler için kapıyı açmış oldu. Sürücüler de piste çıkarak bu fırsatı  değerlendirmeye çalıştılar.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, kombine edilmiş derecelerde ilk büyük atılımı yapan isimdi. İspanyol sürücü 1:33.442'lik derecesiyle yedinci sıradan dördüncü sıraya çıkarken, üçüncü seansın zaman tablosunda da  zirvede çıktı.

Daha sonra dereceler 1:33'ün altına inmeye başladı ve Yamaha sürücüsü Vinales 1:32.848'lik bir zaman turu yakaladı. Kısa bir süre sonra 1:32.686 yaptı ve en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Sonrasında bu dereceyi 1:32.597 yapan Fabio Quartararo geride bıraktı. Fakat Vinales, son bölüme girilirken 1:32.336 yaptı ve zaman tablosunun tepesine geri döndü.

Vinales'in 1:32.336'lık turu seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve onu 1:32.533'lük turuyla şampiyona lideri Quartararo takip etti.

Yamaha böylelikle güçlü olmalarının beklendiği Assen'de, üçüncü seansı 1-2 tamamlamış oldular.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'dan Pol Espargaro, Assen'de RC213V ile güçlü bir hafta sonu geçiriyor ve cuma günü Marquez'in denediği şasiyi kullandı.

İspanyol sürücü, 1:32.641'lik turuyla seansı üçüncü sırada tamamlarken, Aprilia'dan kardeşi Aleix Espargaro dördüncü oldu.

Her iki Suzuki sürücüsü de ilk altıya girdiler. Joan Mir ve takım arkadaşı Alex Rins sırasıyla beşinci ve altıncı olarak sıralama turlarında son bölüme kaldılar.

Takaaki Nakagami'nin pek çok turu pist limitleri nedeniyle silindi buna rağmen 1:32.853 yaptı ve seansı yedinci bitirerek son bölüme kaldı. Ayrıca KTM'den Miguel Oliveira da sekizinci oldu.

Valentino Rossi, Petronas SRT ile nispeten iyi bir seans geçirdi ve seansı dokuzuncu sırada tamamlayarak son bölüme kaldı. Onu da 0.031 saniye geriden Ducati sürücüsü Jack Miller takip etti.

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, yaptığı kaza sonrası seansı 11. sırada tamamlarken, Frencesco Bagnaia da Jorge Martin'in hemen önünde 12. oldu. Bu, son bölüme kalan tek Ducati'nin Miller olduğu anlamına geliyor.

Fabrika Honda sürücüsü Marquez, dün yaptığı kazanın ardından bugün mücadeleye geri dönü ancak 15. olmasının ardından sıralama turlarında son bölüme kalma fırsatını kaçırdı. KTM'den Brad Bİnder ise 15. sırada yer aldı.

Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin yerini alan Garrett Gerloff, son bölümde kazasının ardından son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 23 1'32.336  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'32.533 0.197
3 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'32.641 0.305
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'32.747 0.411
5 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'32.748 0.412
6 Spain Alex Rins Suzuki 23 1'32.845 0.509
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'32.853 0.517
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'32.871 0.535
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'32.894 0.558
10 Australia Jack Miller Ducati 20 1'32.907 0.571
11 France Johann Zarco Ducati 16 1'32.938 0.602
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'32.941 0.605
13 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'32.974 0.638
14 Italy Danilo Petrucci KTM 20 1'33.026 0.690
15 Spain Marc Marquez Honda 18 1'33.069 0.733
16 South Africa Brad Binder KTM 22 1'33.087 0.751
17 Spain Alex Marquez Honda 21 1'33.250 0.914
18 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'33.356 1.020
19 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 18 1'33.368 1.032
20 Italy Luca Marini Ducati 21 1'33.465 1.129
21 Italy Enea Bastianini Ducati 22 1'33.853 1.517
22 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 1'34.254 1.918
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