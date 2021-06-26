MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

Sachsenring'de gerçekleştirilen MotoGP yarışında kariyerinin en kötü sıralama pozisyonu olan 21. sırayı elde eden ve yarışı da son sırada tamamlayıp, kabus gibi bir hafta sonu geçiren Vinales, üçüncü antrenman seansında en tepede yer aldı ve doğrudan son bölüme kaldı.

Cumartesi sabahı yağmur bekleniyordu ancak beklenen yağmur gelmedi. Bu da sıralama turlarının ikinci bölümüne geçmek isteyen sürücüler için kapıyı açmış oldu. Sürücüler de piste çıkarak bu fırsatı değerlendirmeye çalıştılar.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, kombine edilmiş derecelerde ilk büyük atılımı yapan isimdi. İspanyol sürücü 1:33.442'lik derecesiyle yedinci sıradan dördüncü sıraya çıkarken, üçüncü seansın zaman tablosunda da zirvede çıktı.

Daha sonra dereceler 1:33'ün altına inmeye başladı ve Yamaha sürücüsü Vinales 1:32.848'lik bir zaman turu yakaladı. Kısa bir süre sonra 1:32.686 yaptı ve en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Sonrasında bu dereceyi 1:32.597 yapan Fabio Quartararo geride bıraktı. Fakat Vinales, son bölüme girilirken 1:32.336 yaptı ve zaman tablosunun tepesine geri döndü.

Vinales'in 1:32.336'lık turu seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve onu 1:32.533'lük turuyla şampiyona lideri Quartararo takip etti.

Yamaha böylelikle güçlü olmalarının beklendiği Assen'de, üçüncü seansı 1-2 tamamlamış oldular.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'dan Pol Espargaro, Assen'de RC213V ile güçlü bir hafta sonu geçiriyor ve cuma günü Marquez'in denediği şasiyi kullandı.

İspanyol sürücü, 1:32.641'lik turuyla seansı üçüncü sırada tamamlarken, Aprilia'dan kardeşi Aleix Espargaro dördüncü oldu.

Her iki Suzuki sürücüsü de ilk altıya girdiler. Joan Mir ve takım arkadaşı Alex Rins sırasıyla beşinci ve altıncı olarak sıralama turlarında son bölüme kaldılar.

Takaaki Nakagami'nin pek çok turu pist limitleri nedeniyle silindi buna rağmen 1:32.853 yaptı ve seansı yedinci bitirerek son bölüme kaldı. Ayrıca KTM'den Miguel Oliveira da sekizinci oldu.

Valentino Rossi, Petronas SRT ile nispeten iyi bir seans geçirdi ve seansı dokuzuncu sırada tamamlayarak son bölüme kaldı. Onu da 0.031 saniye geriden Ducati sürücüsü Jack Miller takip etti.

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, yaptığı kaza sonrası seansı 11. sırada tamamlarken, Frencesco Bagnaia da Jorge Martin'in hemen önünde 12. oldu. Bu, son bölüme kalan tek Ducati'nin Miller olduğu anlamına geliyor.

Fabrika Honda sürücüsü Marquez, dün yaptığı kazanın ardından bugün mücadeleye geri dönü ancak 15. olmasının ardından sıralama turlarında son bölüme kalma fırsatını kaçırdı. KTM'den Brad Bİnder ise 15. sırada yer aldı.

Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin yerini alan Garrett Gerloff, son bölümde kazasının ardından son sırada yer aldı.

Seans sonucu: