MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Moto3 antrenmanında yağmur yağdığı görülmüştü ki bu yağmur şiddetini MotoGP 2. antrenman seansında şiddetini arttırdı.

Honda'dan Pol Espargaro, 1:34.514 saniyelik derecesiyle seansın başında liderliğe yükseldi. Sonrasında şampiyona lideri Fabio Quartararo, 1:33.491 saniyelik derecesiyle liderliği eline aldı.

İlk antrenmanda hafta sonuna yavaş bir başlangıç yapan KTM sürücüsü Miguel Oliveira, ikinci antrenman seansının ilk 10 dakikasının ardından liderliğe yükseldi.

Bu derece, 1 dakika sonra Vinales tarafından geçildi. Vinales, 1:33.241 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi.

Bundan 5 dakika sonra ise yağmur başladı ve kimse Vinales'in turunu geçemedi.

Yağmurun başlamasının ardından, herkes pite dönerken Marquez büyük bir kaza yaptı. İspanyol pilot, 11. viraj olan Dulkersloot'ta büyük bir highside yaşadı.

6 kez dünya şampiyonu, dizlerini ve omuzunu sert bir şekilde yere çarpsa da ayağa kalkabildi. Seansın son dakikalarında herkes ıslak zeminde de biraz tur atmak istediğinde, Marquez piste geri dönmedi.

15 dakika boyunca pist boştu ancak sonrasında Suzuki sürücüsü Alex Rins, koşulları denemek istedi. Pole Espargaro, Jack Miller ve Francesco Bagnaia hariç herkes seansın sonlarında ıslak havada tur attılar ve koşulları denediler.

Vinales seansı lider tamamlarken, Oliveira ikinci oldu. Quartararo, Marquez ve Joan Mir'in önünde üçüncü olurken, Pramac pilotu Johann Zarco ilk altıyı tamamladı.

Rins, seansı 7. sırada tamamlarken; Miller 8. oldu. Espargaro, kardeşler ise ilk 10'u tamamladılar. Aleix 9. ve Pol, 10. oldu.

Miller'ın henüz Q2'de yeri bulunmuyor çünkü Tech3 KTM pilotu toplanmış tur zamanlarında 10. sırada.

Franco Morbidelli'nin yerine bu hafta sonu sürecek olan Garrett Gerloff ise seansı Luca Marini'nin önünde 21. sırada tamamladı.

Seans sonucu: