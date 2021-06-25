Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş
MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yamaha pilotu Maverick Vinales, yağmurlu seansı ilk sırada tamamlarken, Marc Marquez büyük bir kaza yaptı.

MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Moto3 antrenmanında yağmur yağdığı görülmüştü ki bu yağmur şiddetini MotoGP 2. antrenman seansında şiddetini arttırdı. 

Honda'dan Pol Espargaro, 1:34.514 saniyelik derecesiyle seansın başında liderliğe yükseldi. Sonrasında şampiyona lideri Fabio Quartararo, 1:33.491 saniyelik derecesiyle liderliği eline aldı.

İlk antrenmanda hafta sonuna yavaş bir başlangıç yapan KTM sürücüsü Miguel Oliveira, ikinci antrenman seansının ilk 10 dakikasının ardından liderliğe yükseldi. 

Bu derece, 1 dakika sonra Vinales tarafından geçildi. Vinales, 1:33.241 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. 

Bundan 5 dakika sonra ise yağmur başladı ve kimse Vinales'in turunu geçemedi. 

Yağmurun başlamasının ardından, herkes pite dönerken Marquez büyük bir kaza yaptı. İspanyol pilot, 11. viraj olan Dulkersloot'ta büyük bir highside yaşadı.

6 kez dünya şampiyonu, dizlerini ve omuzunu sert bir şekilde yere çarpsa da ayağa kalkabildi. Seansın son dakikalarında herkes ıslak zeminde de biraz tur atmak istediğinde, Marquez piste geri dönmedi.

15 dakika boyunca pist boştu ancak sonrasında Suzuki sürücüsü Alex Rins, koşulları denemek istedi. Pole Espargaro, Jack Miller ve Francesco Bagnaia hariç herkes seansın sonlarında ıslak havada tur attılar ve koşulları denediler. 

Vinales seansı lider tamamlarken, Oliveira ikinci oldu. Quartararo, Marquez ve Joan Mir'in önünde üçüncü olurken, Pramac pilotu Johann Zarco ilk altıyı tamamladı. 

Rins, seansı 7. sırada tamamlarken; Miller 8. oldu. Espargaro, kardeşler ise ilk 10'u tamamladılar. Aleix 9. ve Pol, 10. oldu.

Miller'ın henüz Q2'de yeri bulunmuyor çünkü Tech3 KTM pilotu toplanmış tur zamanlarında 10. sırada.

Franco Morbidelli'nin yerine bu hafta sonu sürecek olan Garrett Gerloff ise seansı Luca Marini'nin önünde 21. sırada tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'33.241  
2 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'33.400 0.159
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'33.491 0.250
4 93 Spain Marc Marquez Honda 1'33.560 0.319
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'33.701 0.460
6 5 France Johann Zarco Ducati 1'33.708 0.467
7 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'33.960 0.719
8 43 Australia Jack Miller Ducati 1'34.066 0.825
9 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'34.081 0.840
10 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'34.096 0.855
11 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'34.134 0.893
12 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'34.339 1.098
13 73 Spain Alex Marquez Honda 1'34.358 1.117
14 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'34.461 1.220
15 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'34.539 1.298
16 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'34.658 1.417
17 33 South Africa Brad Binder KTM 1'34.766 1.525
18 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'34.777 1.536
19 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'34.832 1.591
20 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'35.726 2.485
21 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'35.744 2.503
22 10 Italy Luca Marini Ducati 1'36.216 2.975
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş

Önceki haber

Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

2 s
2
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

18 dk
3
Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

7 s
4
Formula 1

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"

1 s
5
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın pitteki spini nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı

1 s
Son Haberler
MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı
MOTOGP

MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı

2 s
Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş
MOTOGP

Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş

3 s
MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider
MOTOGP

MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider

6 s
Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"
MOTOGP

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"

8 s
Marquez, Almanya'daki MotoGP zaferinin ardından hayale kapılmıyor
MOTOGP

Marquez, Almanya'daki MotoGP zaferinin ardından hayale kapılmıyor

9 s
Son Videolar
MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
19 s

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

Daha fazlası
Lewis Duncan
Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş Hollanda GP
MotoGP

Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş

MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider Hollanda GP
MotoGP

MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak" Hollanda GP
MotoGP

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"

Maverick Viñales Daha fazlası
Maverick Viñales
Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor" Almanya GP
MotoGP

Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor"

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil'' Katalan GP
MotoGP

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor Katalan GP
MotoGP

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
MotoGP Almanya: Isınma turlarında Quartararo lider Almanya GP
MotoGP

MotoGP Almanya: Isınma turlarında Quartararo lider

Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor Katalan GP
MotoGP

Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor

Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da" İtalya GP
MotoGP

Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da"

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"

Mercedes, Bottas'ın pitteki spini nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın pitteki spini nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı

Horner: “FIA’nın pit stop sınırlaması, durumu daha tehlikeli bir hale getirebilir”
Formula 1 Formula 1

Horner: “FIA’nın pit stop sınırlaması, durumu daha tehlikeli bir hale getirebilir”

Bottas: “Pitten çıkarken farklı bir şey deniyorduk"
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Pitten çıkarken farklı bir şey deniyorduk"

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Son Haberler

MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı
MotoGP MotoGP

MotoGP Assen 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş
MotoGP MotoGP

Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş

MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"
MotoGP MotoGP

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.