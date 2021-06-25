MotoGP Assen 1. antrenman: Vinales, Rins'in önünde lider

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya Grand Prix'sinde sıralama turlarını 21. sırada tamamlayan ve yarışı da sonuncu bitiren Vinales, bu sezonki kötü gidişatına Hollanda'da dur demek istiyordu.

Yamaha'nın kendisine "saygısızca" davrandığını belirten Vinales, bu hafta sonu takım arkadaşı Fabio Quartararo ile aynı ayarları kullanarak, problemlerine çözümler arayacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı MotoGP Hollanda'ya gidememişti. MotoGP'nin son ziyaretinden bu yana pistin zemini yenilendi.

Bu yeni zeminle birlikte, sürücüler piste alışmaya çalıştı ve seansın ilk yarısında liderlik çokça kez değişti. Quartararo, 1:36.752 saniyelik derecesiyle seansın ilk bölümlerinde tempoyu belirledi.

Sonraki on dakika içerisinde liderlik, Takaaki Nakagami, Pol Espargaro, Marc Marquez ve Aleix Espargaro arasında el değiştirdi.

Sonrasında Vinales, 1:33.442 saniyelik turuyla liderliği aldı. Gelecek 10 dakika boyunca bu tur geçilememişti ki Espargaro, bitime 20 dakika kala yeniden liderliğe yükseldi.

Espargaro da yaşadığı problemleri çözebilmek adına takım arkadaşının araç ayarlarının aynısını kullanacak. Espergaro ve Marquez ise bu hafta sonu yeni şasiler kullanıyor.

Vinales, bitime 10 dakika kala 1:33.308 saniyelik derecesiyle yeniden liderliğe yükseldi ve seansın son saniyelerinde bu derecesini geliştirerek, 1:33.072 saniyelik turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Espargaro, Vinales'in 0.111 saniye arkasında ikinci olurken; Suzuki sürücüsü Alex Rins 3. oldu. Quartararo, seansı takım arkadaşının yarım saniye gerisinde, 4. sırada tamamladı. Johann Zarco ise ilk 5'e giren son isim oldu.

Danilo Petrucci, ilk 10 içinde yer alan tek KTM sürücüsü oldu ve seansı 6. sırada tamamladı.

Almanya Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez, bu hafta sonu yeni bir şasi kullanıyor. İspanyol pilot, seansı 9. sırada tamamlarken, seansın sonunda motosikletinin arkasının kontrolünü kaybettiği bir an yaşadı ve çakıl havuzundan piste geri döndü.

Lorenzo Savadori, ilk 10'u tamamlayan sürücü oldu. Ducati sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia, sırasıyla 11 ve 12. oldular.

Franco Morbidelli'nin yerini alan WSBK sürücüsü Garrett Gerloff, seansı liderin 2.8 sn arkasında sonuncu sırada tamamladı. Gerloff, seansın ikinci bölümünde kaza yaptı.

Seans sonucu: