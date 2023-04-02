MotoGP Arjantin: Yağmurlu yarışı Bezzecchi domine etti, Bagnaia kaza yaptı!

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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı. Portekiz'deki aksiyon dolu hafta sonunun ardından, MotoGP padoğu ara vermeden Arjantin'e geldi.

MotoGP motosikletlerinin belki de en canlandığı pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo Pisti'nde bugün sezonun 2. yarışı gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde MotoGP gridinde tam 5 isim eksikti.

Bu hafta sonu 4 tam zamanlı sürücü, Portekiz'de yaşadığı sakatlıklardan dolayı yarışamıyor: Pol Espargaro (Tech3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) ve Miguel Oliveira (RNF-Aprilia).

Bu isimlerin yarışmayacağını zaten hafta sonu öncesinde biliyorduk anca bu dört isme bir sürücü daha eklendi: Dün Sprint yarışında kaza yapan Joan Mir.

Yapılan kontrollerin ardından Mir'in bugün yarışılmasına izin verilmedi, bu da 5 sürücünün bugün motosikletinde olamadığı ve 17 sürücüyle yarıştığımız anlamına geldi.

Mir'in de sakatlanmasıyla birlikte, Honda hafta sonundan çekildi ve Arjantin GP'de fabrika Honda motosikletleri yarışmadı, sadece LCR Honda'lar vardı.

Enea Bastianini, Ducati Team bike Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tıpkı Moto3 ve Moto2 yarışında olduğu gibi MotoGP yarışı da ıslak koşullarda gerçekleştirildi. Santiago del Estero'ya gün boyunca belirli aralıklara yağmur yağmıştı ve MotoGP yarışı öncesinde de yağmur yağıyordu, dolayısıyla zemin tamamen ıslaktı.

Tüm sürücüler yarışa yağmur lastikleri ile başlıyordu. Tüm sürücüler orta yağmur lastiğini tercih ettiler, sonuçta tüm yarış mesafesini rahat bir şekilde gidebilecek lastik oydu.

Yarış öncesinde pole pozisyonu Alex Marquez'e gitmişti ve kendisi ilk cepteydi. Marco Bezzecchi ile Franceso Bagnaia ise tamamen Ducati'lerden oluşan ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. Onların arkasında Franco Morbidelli, Maverick Vinales ve Johann Zarco ikinci çizgideydi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Race start Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Isınma turunun da tamamlanmasıyla 17 sürücü gride yerleşti ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 25 turluk yarış başladı. Marquez, sprint yarışın aksine istediği startı alamadı ve Bezzecchi, Morbidelli, Marquez üçlüsü ilk viraja yan yana girdiler.

Morbidelli, tıpkı dün yaptığı gibi ilk viraja liderliği almak için daldı ama ideal çizgiden taştı ve geriledi. Bezzecchi ise liderliği almayı başardı. İlk virajdan Bezzecchi, Marquez, Bagnaia, Morbidelli ilk 4'ü ile çıkıldı.

Start anı ve Bezzecchi'nin liderlik atağı:

Turun geri kalanında ilk 4'te geçiş yaşanmadı. Arkalarda ise temaslar gördük. Sprint yarışın galibi Brad Binder, Maverick Vinales ile temas yaşamasının ardından ilk turda kendini buldu ve en geriye düştü.

Fabio Quartararo ise Takaaki Nakagami ile bir an yaşadı ve sıralar kaybetti. Yarış öncesinde galibiyet için favorilerden birisi olarak gösterilen Vinales de kötü bir ilk tur geçirdi ve 12. sıradaydı.

Binder-Vinales teması:

Yine de ıslak bir MotoGP yarışı standartlarına göre sakin bir ilk tur izledik ve bu ilk turu Bezzecchi, Marquez, Bagnaia, Morbidelli, Espargaro ilk 5'i ile tamamladık.

Bezzecchi, sonraki turlarda ikinci sıradaki Marquez'le arasındaki farkı 1.2 saniye bandına kadar çekti ve nefes alabileceği bir boşluk oluşturdu.

İtalyan sürücü lider olduğundan önü açıktı, sprey yoktu ve bunun avantajıyla da gayet iyi bir tempoya sahipti.

5. turu bitirdiğimizde Bezzecchi, Marquez, Bagnaia, Morbidelli ilk 4'ü devam ediyordu. İlk turu 5. tamamlayan Espargaro ise 10. sıraya kadar gerilemişti.

Bu noktada yarış bir düzene oturmuştu ve Bezzecchi yarışı kontrol ediyordu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

10. turu tamamladığımızda da aynı ilk 4 ile devam ediyorduk: Bezzecchi, Marquez, Bagnaia, Morbidelli.

Bezzecchi önde farkı 2.5 saniyeye kadar çıkarmıştı ve nispeten rahattı. LCR Honda'da Alex Rins 5. sıradaydı.

Onun arkasında ise Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Jorge Martin ve Luca Marini ilk 10'u tamamlıyorlardı.

15. tura geldiğimizde ilk 4 aynı devam ediyordu ama 3. sıradaki Bagnaia, 2. sıradaki Marquez'e giderek yaklaşıyordu ve ikili mücadele ettiler.

Bagnaia, ikinci sırayı almak için atak yapsa da Marquez sırasını korudu. Birkaç viraj sonra ise Bagnaia, bir atak daha yaptı ve bu sefer başarılı oldu.

Bagnaia, ikinci sırayı almasının ardından 2 tur sonra ise kaza yaptı! İtalyalı sürücü, 13. virajda lowside yaşayarak yere düştü. Bagnaia, hemen motosikletini kaldırarak yarışa devam etti ama 17. sıradaydı.

Ayrıca Bagnaia'nın Ducati'sinin sağ ayaklığı da kırılmıştı. Dolayısıyla son sekiz turu sağ ayağını koymadan yarışa devam etmek zorunda kaldı.

Bu kazayla beraber Bezzecchi, Marquez, Morbidelli, Zarco ilk 4'ü oluştu. Bitime 3 tur kala, Zarco'nun 3. sıra için Morbidelli'ye fazlasıyla yaklaştığını gördük.

Fransız sürücü, aynı turun sonunda temiz bir geçiş yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Zarco, bu noktada herkesten 1 saniye daha hızlıydı.

Pramac sürücüsü, ikinci sıradaki Marquez'i de yakalamıştı ve son turda, 5. virajdaki atağıyla ikinci sıraya çıktı.

Ön tarafta ise Bezzecchi oldukça rahattı. İlk virajda liderliği eline geçiren Bezzecchi, yarış boyunca hatasız bir sürüş ortaya koydu en yakın rakibinin 7 saniye önünde zafere ulaştı.

Dün Sprint yarışta galibiyeti 0.072 saniye ile kaçıran Bezzecchi, bugün ise istediği zafere ulaşmış oldu. Bezzecchi, Bagnaia'nın da kaza yapmasıyla beraber şampiyona liderliğine yükseldi. Bezzecchi 50 puanla birinci, Bagnaia 41 puanla ikinci sırada.

Ayrıca VR46 takımı da MotoGP'deki ilk zaferini almış oldu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, son turlardaki inanılmaz temposuyla kendisini ikinci sıraya kadar atmayı başardı. Yarışın son turlarında herkesten neredeyse 1 saniye daha hızlı turlayan Zarco, yarışı ikinci sırada tamamladı ve kendisi için sezonun ilk podyumunu aldı.

Pole pozisyonundan başlayan Alex Marquez ise üçüncü oldu ve Ducati ile ilk podyumuna ulaştı. Böylelikle podyumda 3 Ducati görmüş oldu.

Düşük yol tutuşu olan senaryolarda her zaman iyi performanslar gösteren Morbidelli, bu sefer de hayal kırıklığına uğratmadı ve güçlü bir performans gösterdi. Yamaha sürücüsü, damalı bayrağı 4. sırada gördü ve önemli puanlar kazandı.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin beşinci sırayı alırken, Jack Miller altıncı sırada finiş gördü. İlk turun sonunda 16. sırada yer alan Quartararo, kalan turlarda harika bir sürüşe imza attı ve temiz geçişlerle 7. sıraya yükselmeyi başardı.

2021'in şampiyonu, yine de hayal kırıklığı yaşadığı bir hafta sonunu geride bırakmış oldu.

Luca Marini, Alex Rins, Di Giannantonio ise ilk 10'u tamamladılar. Çaylak sürücü Augusto Fernandez 11. sırayı aldı ve güçlü bir performans sergiledi.

Aprilia için gerçekten hayal kırklığı yaratıcı bir hafta sonu geride kaldı. Kuru zeminde en hızlı takım gibi gözüken Aprilia, yağmurun gelmesiyle istediğini alamadı. Vinales 12, Espargaro 15. sırada finiş gördüler.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kaza yapan Bagnaia, damalı bayrağı 16. sırada gördü ve puan alamadı. İlk turda Vinales ile temas yaşayarak düşen Binder ise sonuncu oldu.

2023 MotoGP sezonu, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Amerika GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: