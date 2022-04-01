Arjantin MotoGP kargo problemleri Ukrayna'daki savaştan kaynaklanmış

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Endonezya MotoGP padoğunun kargosu taşıyan iki uçuşta yaşanan mekanik sorunlar, bu hafta sonu Termas de Rio Hondo'da gerçekleşecek yarışta bazı takımlar için büyük gecikmelere yol açtı.

Şu anda bir kargo uçağı Kenya'da ve uçağın bu akşam kalkması umuduyla bir yedek motor supabı bekleniyor.

MotoGP, kargodaki gecikmeler nedeniyle Arjantin'deki Cuma sürüşünü iptal etti.

Dorna CEO'su Ezpeleta, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, uçak yerel saatle akşam 20:00'a kadar Kenya'dan ayrılırsa, hafta sonunun sorunsuz geçeceğini söyledi.

Ezpeleta ayrıca bu sorunun, Ukrayna'nın işgalinden ve daha önce kullanılan birçok nakliye şirketi ülke dışında faaliyet gösterdiği için, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Ezpeleta, "MotoGP'yi 30 yıldır yönetirken çok şey öğrendik ve uçuşlar, çok karışık bir durum."

"Asıl problem bu ve bu sorun, Ukrayna'daki savaş nedeniyle büyüyor."

"Kargo taşınan uçakların çoğu Rus şirketlere ait ve bütün bu uçuşlar şu anda yasak."

"Dünyadaki uçuşların yaklaşık %20'sini kaybettik ve şu anda yaşadığımız en büyük problem, paylaşılacak uçuşların olmaması."

"Şu anda bizim için uygun bir uçuş yok ve Mombasa'daki uçağın supabının düzeltilmesini ve buraya ulaşmasını beklemekten başka çözümümüz yok." dedi.

Empty garages on Thursday Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'yi Endonezya'daki Lombok adasından ve Arjantin'e taşımanın lojistiği çok büyük bir işti; Kenya, Lagos ve Brezilya üzerinden üç kargo uçuşu gerçekleştirildi ve diğer iki uçak Doha, Gana ve ardından Arjantin'e gitti.

Bu problemin, gelecek yılın takvimini değerlendirmelerine sebep olup olmayacağı sorulan Ezpeleta, Endonezya ve Arjantin'i iki hafta arayla yapmaları halinde bir problem olmayacağını söyledi.

Ezpeleta, "Belki yeniden değerlendirmemiz ve ne zaman arka arkaya yarışlarımız olacağından emin olmamız gerekiyor ama bu sefer Endonezya ve Arjantin arasında bir hafta boşluk vardı"

"Maalesef bu problemi çözemedik."

"Biz 499 grand prix organize ettik ve neyse ki ilk kez bu problemi yaşıyoruz. Açıkçası her şeyi göz önünde bulundurursak, iyi bir durum değil ama bu tür şeyleri kabul etmeye hazırız."

"Bugün asıl hedefimiz Arjantin yarışını gerçekleştirmek ve gelecek hafta ABD'de yarışmak." dedi.