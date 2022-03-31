MotoGP Arjantin: Cuma seansları, lojistik sıkıntılarından dolayı iptal edildi

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Autosport, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberde Mombasa'daki Moi Uluslararası Havalimanı'nda arızalanan bir kargo uçağının MotoGP ekipmanlarını içerdiğini ve bu uçağın Arjantin'e gecikmeli olarak ulaşacağını belirtmişti.

Bu uçaktaki ekipmanların Ducati fabrika takımının ve iki uydu takımının, Gresini ve VR46'nın ekipmanları olduğu da haberde yer almıştı.

Ancak, Dorna Sports tarafından yapılan açıklamada, iki farklı sorunun iki farklı kargo uçağını etkilediğini, bu uçaklardan birisinin Cuma gününe kadar piste varamayacağı doğrulandı.

Açıklamada, Arjantin'in Tucuman kentine gelen ikinci bir kargo uçağının daha fazla ekipman toplamak için Endonezya'nın Lombok kentine geri gönderildiği ve bir aktarma sırasında mekanik bir sorun yaşadığı belirtildi.

Bu uçak an itibariyle Mombasa'da bulunmakta. Avrupa ve Orta Doğu'dan mekanikerler, uçağı bu akşam havaya geri döndürme umuduyla Mombasa'ya gönderiliyor.

Sonuç olarak, MotoGP ve yarış organizatörleri Cuma günkü seansları iptal etme kararı aldı.

Bunun yerine, hem Moto3, hem Moto2, hem MotoGP Cumartesi sabahı ve öğleden sonra erken saatlerde ilk iki antrenman seansını gerçekleştirecek. MotoGP 4. antrenman seansı ise tamamen iptal edildi.

MotoGP freight is arrived in Argentina Photo by: Argentina MotoGP

Pazar günü için ise herhangi bir değişiklik yok.

Yeni seans programı, Türkiye saati ile şu şekilde olacak:

Cumartesi:

Moto3 1. antrenman – 14:45

Moto2 1. antrenman – 15:40

MotoGP 1. antrenman – 16:35

Moto3 2. antrenman – 17:35

Moto2 2. antrenman – 18:30

MotoGP 2. antrenman – 19:25

Moto3 Q1 – 20:35

Moto3 Q2 – 21:00

Moto2 Q1 – 21:30

Moto2 Q2 – 21:55

MotoGP 3. antrenman – 22:25

MotoGP Q1 – 23:05

MotoGP Q2 – 23:30

Pazar:

Moto3 Isınma turları – 15:30

Moto2 Isınma turları – 16:00

MotoGP Isınma turları – 16:30

Moto3 Yarış – 18:00

Moto2 Yarış – 19:20

MotoGP Yarış – 21:00

Arjantin'deki son MotoGP yarışı 2019'da düzenlendi. 2020 ve 2021'de yapılması planlanan yarışlar ise Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

MotoGP ayrıca, Endonezya'dan sonra bir kez daha dış faktörlerden ötürü seans zamanlarında oynama yapmak zorunda kaldı. Endonezya'da Moto2 ve MotoGP yarışları, son virajda pist zemininin hasar görmesi nedeniyle kısaltılmıştı.

Cuma seanslarının iptal olmasıyla birlikte MotoGP, 2013 Motegi GP'sinden bu yana ilk kez iki günlük formata dönüş yaptı.