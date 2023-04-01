MotoGP Arjantin: Binder, 14 sıra kazanarak sprint yarışında zafere ulaştı!

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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı. Portekiz'deki aksiyon dolu hafta sonunun ardından, MotoGP padoğu ara vermeden Arjantin'e geldi.

MotoGP motosikletlerinin belki de en canlandığı pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo Pisti'nde gün içerisinde sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve sırada sprint yarışı vardı.

MotoGP tarihinde 2. kez gerçekleştirilecek sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Alex Marquez'e gitmişti. Marco Bezzecchi ile Franceso Bagnaia ise tamamen Ducati'lerden oluşan ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. Onların arkasında Franco Morbidelli, Maverick Vinales ve Johann Zarco ikinci çizgideydi.

Normalde 22 motosiklet ve sürücüden oluşan MotoGP gridi, bu hafta sonu 18 sürücüye düştü çünkü 4 sürücü sakat durumda.

Bu hafta sonu 4 tam zamanlı sürücü yarışamıyor: Pol Espargaro (Tech3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) ve Miguel Oliveira (RNF-Aprilia).

Bu dört isim de sezonun ilk hafta sonunda yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bu yarışta motosikletlerinde yer alamadılar.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, bike Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Isınma turlarının da sona ermesiyle 18 sürücü yerlerini aldılar. Beş kırmızı ışığın da sönmesiyle 12 turluk inanılmaz mücadele başladı.

Dördüncü cepten start alan Morbidelli, çizgiden harika kalktı ve ilk viraja Marquez ile yan yana girdi. Yamaha sürücüsü, ilk virajda liderliği almak için biraz geç frenleyince ideal çizgiden taştı ve Marquez ilk sırasını korudu. Morbidelli ise ikinciydi. Ducatiler istedikleri gibi kalkamadılar. Hem Bezzecchi hem de Bagnaia sıralar kaybettiler.

Morbidelli ilk virajı lider dönemese de ilk turun sonunda harika bir atakla liderliği ele geçirdi ve ilk turu lider tamamladı! Evet, doğru okudunuz. Franco Morbidelli ilk turu lider tamamladı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Griddeki tek fabrika Honda sürücüsü olan Joan Mir ise ilk turun sonunda kaza yaptı ve yarışa veda etti. Mir, kazanın ardından acı içerisinde gözüktü ve kontroller için medikal merkeze götürüldü.

15. cepten kalkan KTM sürücüsü Brad Binder da mükemmel start alan bir başka isimdi. Binder, ilk turda tam 12 sıra kazandı ve ilk turu 3. sırada tamamladı!

Böylelikle ilk turu Morbidelli, Marquez, Binder, Bezzecchi, Vinales ilk 5'i ile noktaladık.

Sonraki turda aksiyon hiç hız kesmeden devam etti. Binder, ikinci turda yükselmeye devam etti ve ikinci sıraya çıktı.

Binder, sonraki turda ise lider Morbidelli'yi kovalamaya başladı. Arkalarda ise herkes dirsek dirseğe mücadele ediyordu, inanılmaz bir mücadele söz konusuydu.

3. turun sonuna yaklaşırken, Binder liderlik için atağını yaptı ve Morbidelli'yi geçti. KTM sürücüsü, 3 turda tam 14 sıra kazanarak liderliğe yükseldi!

Binder'ın liderlik atağı:

Beşinci turu Binder, Morbidelli, Marini, Marquez, Bagnaia ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki turlarda Marquez geriledi ve Bagnaia dördüncü, Bezzecchi beşinci sıraya çıktı.

8. tura geldiğimizde Binder, Morbidelli, Marini ilk 3'ü devam ediyordu. Bagnaia ile Bezzecchi ise 4. sıra için savaşıyorlardı. Bezzecchi önde kalmayı başardı.

9. turda Marini, ikinci sıra için Morbidelli'ye atak yapmaya başladı. Marini, güzel bir geçişle ikinci sıraya yükseldi. Sonrasında ise dördüncü sıradaki Bezzecchi, Morbidelli'yi geçmek için atak yaptı ve ikili temas yaşadı.

Valentino Rossi'nin öğrenciler sert bir şekilde savaştılar ve bu savaşı Bezzecchi kazandı. Bezzecchi, sonrasında ikinci sıra için takım arkadaşını geçti.

Bu esnada arkalarda ise Aleix Espargaro kaza yaptı ve yarış veda etti.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle son iki tura girilirken Binder, Bezzecchi, Marini, Morbidelli, Bagnaia ilk 5'i oluştu. Bezzecchi, hem Morbidelli hem de Marini'yi geçmesinin ardından lider Binder'ı da kovalamaya başladı.

Artık son tura girmiştik ve Bezzecchi, Binder'a giderek daha çok yaklaşıyordu. Bezzecchi, artık elini uzatsa Binder'ın kuyruğuna değebilecek mesafedeydi.

Bezzecchi, tüm son tur boyunca Binder'ı kovaladı ve ikili arasındaki mücadele çizgiye kadar gitti fakat Binder liderliği korumayı başardı ve 15. sıradan başladığı yarışı 0.072 saniye farkla kazandı. 3 turda 14 sıra kazanan Binder, bu zaferle 12 puanı hanesine yazdırmış oldu ve belki de şimdiden yılın sürüşüne imza attı.

Bezzecchi, son turda Binder'a çok yaklaştı ve 1 tur daha olsa muhtemelen liderliği alacaktı. İtalyan sürücü, yine de güçlü bir performans sergiledi ve 0.072 saniye geride ikinci oldu. Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini ise üçüncü sırayı aldı, böylelikle VR46 2-3 yapmış oldu.

Düşük yol tutuşu olan senaryolarda her zaman iyi performanslar gösteren Morbidelli, bu sefer de hayal kırıklığına uğratmadı ve güçlü bir performans gösterdi. İtalyan sürücü, bir noktada lider götürdüğü yarışı 4. sırada noktaladı.

Pole pozisyonundan başlayan Alex Marquez ise beşinci sırada finiş gördü. Şampiyona lideri Francesco Bagnaia ise yarış boyunca kendisini mücadelelerin ortasında bulduğu bu yarışta damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales yedinci, Jorge Martin sekizinciydi. Günün son puanı ise 2021 Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo'ya gitti.

MotoGP Arjantin GP, yarın TSi 20.00'de başlayacak.

Sprint yarış sonucu: