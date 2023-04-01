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MotoGP Arjantin: Alex Marquez pole pozisyonunda, Ducati 1-2-3!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Alex Marquez'in oldu.

Can Çarpıcı
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MotoGP Arjantin: Alex Marquez pole pozisyonunda, Ducati 1-2-3!
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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı. Portekiz'deki aksiyon dolu hafta sonunun ardından, MotoGP padoğu ara vermeden Arjantin'e geldi. 

MotoGP motosikletlerinin belki de en canlandığı pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo Pisti'nde oldukça heyecan verici ve çekişmeli bir sıralama seansı izledik. 

Sprint yarış ve Grand Prix dizilimini belirleyecek bu seansta en hızlı derece Alex Marquez'den geldi. Marquez, böylelikle hem bugün 21.00'de başlayacak Sprint yarışına hem de yarın gerçekleştirilecek ana yarışa pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı. 

Sprint yarış, bugün TSi 21.00'de start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Alex Marquez 1'43.881   162.324
2 Italy Marco Bezzecchi 1'44.053 0.172 162.055
3 Italy Francesco Bagnaia 1'44.739 0.858 160.994
4 Italy Franco Morbidelli 1'45.982 2.101 159.106
5 Spain Maverick Viñales 1'46.236 2.355 158.725
6 France Johann Zarco 1'46.463 2.582 158.387
7 Italy Luca Marini 1'46.588 2.707 158.201
8 Spain Jorge Martin 1'46.635 2.754 158.131
9 Spain Aleix Espargaro 1'46.878 2.997 157.772
10 France Fabio Quartararo 1'47.122 3.241 157.413
11 Japan Takaaki Nakagami 1'48.209 4.328 155.831
12 Spain Alex Rins 1'48.694 4.813 155.136
13 Spain Raul Fernandez 1'47.420 3.539 156.976
14 Italy Fabio Di Giannantonio 1'47.456 3.575 156.923
15 South Africa Brad Binder 1'47.511 3.630 156.843
16 Australia Jack Miller 1'47.671 3.790 156.610
17 Spain Augusto Fernandez 1'48.420 4.539 155.528
18 Spain Joan Mir 1'48.585 4.704 155.292
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Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistte olacaktı ancak bu hafta sonu bazı sürücüler sakatlıklarından dolayı yarışamıyorlar. 

Bu hafta sonu 4 tam zamanlı sürücü yarışamıyor: Pol Espargaro (Tech3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) ve Miguel Oliveira (RNF-Aprilia). 

Bu dört isim de sezonun ilk hafta sonunda yaşadıkları sakatlıklardan dolayı motosikletlerinde yer alamıyorlar. 

Dolayısıyla Q1 seansında pistte 8 sürücüyü izledik. İlk bölümde şu isimler mücadele ettiler: Alex Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez, Raul Fernandez. 

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Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama seansı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansının sonunda yağmur çiselemeye başlamıştı. 3. antrenman turlarının ardından ise yağmur şiddetini artırdı ve Q1 seansı yağmur altında başladı. Pist görevlileri yağmur bayraklarını sallıyorlardı. 

Sürücüler yağmur lastikleri piste çıktılar. Hava oldukça soğuktu ve bundan dolayı hem frenleri hem de lastikleri ısıtmak oldukça zordu. 

Seansın ilk saniyelerinde hem Quartararo hem de Marquez pistten taştılar ancak motosikletlerinin üstünde kalarak piste dönmeyi başardılar. 

Bu noktada oldukça şiddetli şekilde yağmur yağıyordu. 

Quartararo'nun pistten taştığı an:

 

Sürücüler, her turlarında biraz daha güven yakalayıp derecelerini geliştiriyorlardı. Seansın son saniyelerine girdiğimizde Alex Marquez, 1:47.317 ile liderdi. 

Son turunda Joan Mir ile mücadele edip motosikletinden düşen Marquez, kazasına rağmen en hızlı isim olmayı başardı. 

Marquez'in kazası aslında o kadar büyük değildi, İspanyol sürücü düşük hızda bir lowside yaşamıştı ve hızlıca ayağa kalkıp yoluna devam etmişti ancak sonrasında Marquez'in Ducati'si egzoz bölümünden başlayarak alev aldı. 

Marquez, neyse ki yangın büyümeden motosikleti görevlilerin yanına götürebildi ve Gresini motosikleti hızlıca söndürüldü. Seansın en hızlı ismi Marquez, hızlıca garaja döndü ve Q2'ye ikinci motosikletiyle katıldı. 

 

Quartararo ise 1:47.385 ile ikinci olarak Q2'ye kalmayı başardı. 

İlk ikinin arkasında ise sıralama şu şekildeydi: Raul Fernandez, Di Giannantonio, Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernandez, Joan Mir. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alex Marquez 8 1'47.317      
2 France Fabio Quartararo 8 1'47.385 0.068 0.068  
3 Spain Raul Fernandez 7 1'47.420 0.103 0.035  
4 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'47.456 0.139 0.036  
5 South Africa Brad Binder 7 1'47.511 0.194 0.055  
6 Australia Jack Miller 7 1'47.671 0.354 0.160  
7 Spain Augusto Fernandez 8 1'48.420 1.103 0.749  
8 Spain Joan Mir 7 1'48.585 1.268 0.165  
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

15 dakikalık Q2 seansın şu isimler mücadele ettiler: Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Franceso Bagnaia, Alex Rins, Takaaki Nakagami, Jorge Martin, Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Quartararo.

Q2 seansından önce yağmur durdu ve pist kurumaya başladı, yine de sürücüler seansa yağmur lastikleri ile başladılar. 

İlk dakikalarda Morbidelli, Zarco ve Vinales güçlü görüntü çizdiler. Liderlik sürekli olarak el değiştiriyordu.

Seansı yarıladığımızda Zarco 1:46.834 ile liderdi. Onun arkasında Vinales, Morbidelli, Quartararo, Jorge Martin sıralaması vardı. 

Bu noktada sürücülerin çoğu pite geldi ve son dakikaları beklediler. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 5 dakika kala Ducati kumar oynadı: Alex Marquez, Bezzecchi ve Bagnaia kuru zemin lastiklerine geçtiler! Bu üçlünün temposu merak konusuydu. Diğer sürücüler ise yağmur lastikleri ile piste çıktılar. 

Bezzecchi, Bagnaia ve Marquez lastiklerini ısıtmaya çalışırken, yağmur lastiklerindeki isimler hızlı turlarla geliyordu. 

Yağmur lastiğine sahip Espargaro turunu tamamlayarak 2. sıraya çıktı. Sonrasında ise Morbidelli geldi ve 1:45.982 yaparak tam 0.8 saniye farkla zirveye yükseldi! 

Artık herkes son turlarını atıyordu. Kuru zemin lastiklerine sahip Ducati'ler lastiklerini ısıtmayı başarmışlardı ve resmen uçuyorlardı. Bezzecchi, kuru zemin lastiklerini ısıtmasıyla birlikte tam 2 saniye daha hızlı bir turla geliyordu ve turunu tamamlayınca 2 saniyelik bir farkla zirveye çıktı. 

Ardından Bagnaia turunu tamamladı ve 2. sıraya yükseldi. Son olarak ise Alex Marquez geldi ve 1:43.881'lik derecesiyle Bezzecchi'yi de geçerek pole pozisyonunun sahibi oldu! 

Böylelikle Ducati, oynamış olduğu kumar sayesinde 1-2-3 almış oldu ve harika bir seansı geride bıraktı. 

Q1 seansında kaza yapan, motosikleti yanan ve Q2'de tek motosiklet yarışan Marquez, mükemmel bir performansla kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Bezzecchi ikinciydi, Bagnaia ise ilk çizgiyi tamamladı. 

Düşük yol tutuşu olan senaryolarda hep iyi performans gösteren Morbidelli, dördüncü sırayı aldı ve yağmur lastiğiyle turlayanlar arasında en hızlı isim oldu. Morbidelli, sezona yaptığı zorlu başlangıcın ardından böyle bir sonuca kesinlikle ihtiyaç duyuyordu. 

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yağmurun gelmesi muhtemelen en çok Aprilia'yı üzdü. Dün en hızlı takım görüntüsü çizen Aprilia, iki seansı da 1-2 tamamlamıştı. Bugün yağmurun işleri karmaşıklaştırmasının ardından ise Vinales beşinci, Espargaro dokuzuncu olabildi.

Zarco altıncıydı, Marini ve Martin onu takip ettiler. Q2'deki son üç sıra ise Quartararo, Nakagami ve Rins'e gitti. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alex Marquez 7 1'43.881     162.324
2 Italy Marco Bezzecchi 8 1'44.053 0.172 0.172 162.055
3 Italy Francesco Bagnaia 8 1'44.739 0.858 0.686 160.994
4 Italy Franco Morbidelli 7 1'45.982 2.101 1.243 159.106
5 Spain Maverick Viñales 7 1'46.236 2.355 0.254 158.725
6 France Johann Zarco 7 1'46.463 2.582 0.227 158.387
7 Italy Luca Marini 8 1'46.588 2.707 0.125 158.201
8 Spain Jorge Martin 8 1'46.635 2.754 0.047 158.131
9 Spain Aleix Espargaro 8 1'46.878 2.997 0.243 157.772
10 France Fabio Quartararo 7 1'47.122 3.241 0.244 157.413
11 Japan Takaaki Nakagami 7 1'48.209 4.328 1.087 155.831
12 Spain Alex Rins 7 1'48.694 4.813 0.485 155.136
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