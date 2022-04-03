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MotoGP / Arjantin GP Yarış raporu

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro kariyerinin ilk zaferini elde etti!

2022 MotoGP sezonunun üçüncü yarışı olan Arjantin Grand Prix'sini Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro kariyerinin ilk zaferini elde etti!
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Arjantin'de gerçekleştirilen yarışa sürpriz şekilde Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ilk sıradan başlama hakkı elde etmişti. İspanyol sürücü, startın ardından sağa doğru kapansa da, Pramac Ducati Jorge Martin çok iyi kalkarak ilk sıraya yükseldi.

İlk turun ardından sıralama Martin, Aleix Espargaro, Luca Marini ve Pol Espargaro şeklinde oluştu. Alex Rins iki sıra kazanıp beşinciliğe çıkarken, Takaaki Nakagami dört sıra birden yükselip altıncılığa çıktı.

Son şampiyon Fabio Quartararo ise iyi bir ilk tur geçiremedi ve 12. sıraya kadar geriledi.

İlk turların ardından Martin ve Aleix Espargaro, arkadaki grupla arayı yavaş yavaş açmaya başladılar. Yarışa üçüncü başlayan Marini ilk turda yerini korusa da sonrasında tempo kaybetmeye başladı ve önce Pol Espargaro, sonra da Rins'e geçildi. Marini daha sonra sıralar kaybetmeye devam etti.

Ön tarata Martin ve Aleix Espargaro çekişirken, üçüncülük için de Rins ve Pol Espargaro çekişiyordu. Rins, Honda sürücüsünü geçerek yarışın üçüncülüğünü eline geçirdi.

Aleix Espargaro, Martin'i geçmek için çaba gösterirken hata yaptı ve dışarı doğru açılarak biraz vakit kaybetti. Yine de arayı tekrar kapattı ve bir kez daha Martin'in ardına geldi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 11 tur kala dördüncü sırada yer alan Honda sürücüsü Pol Espargaro motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti. Bu, yeni sıralamanın Martin, Aleix Espargaro, Rins, Joan Mir ve Maverick Vinales olduğu anlamına geliyordu.

Aleix Espargaro, bitime sekiz tur kala nihayet Martin'i geç frenajla geçti ve liderliği aldı. Fakat saniyeler sonra hata yapıp liderliği bir kez daha Pramac Ducati sürücüsüne bıraktı.

Aprilia sürücüsü iki tur sonra Martin'i tekrar geçmeye çalıştı fakat frenaj noktasını kaçırınca, atak denemesi başarısız oldu.

Espargaro, Martin'e kıyasla gözle görülür şekilde daha hızlıydı ve bir tur içerisinde hatasını telafi edip Martin'e bir atak denemesi daha yaptı. Bu kez atak başarılıydı ve liderlik Espargaro'ya geçti.

Yarışın kalan kısmında Martin, Espargaro'nun arayı açmasına izin vermese de, İspanyol sürücü hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Bu, Aleix Espargaro'nun uzun kariyerinde aldığı ilk zaferdi ve bunu, kariyerinin 200. yarışında elde etti. Aynı şekilde Aprilia da MotoGP'de ilk kez galibiyet almış oldu.

Sezona şanssız şekilde başlayan ve iki yarışın ikisinde de finiş göremeyen Martin, uzun süre lider götürdüğü yarışı ikinci sırada tamamladı ve bu yılki ilk podyumunu aldı.

Üçüncülük ise bu yılki ilk podyumunu elde eden Suzuki sürücüsü Rins'e gitti. Bu, Suzuki'nin de bu yılki ilk podyumu oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: MotoGP

Suzuki adına iyi geçen yarışta 2020 MotoGP şampiyonu Mir dördüncü ve Ducati ile güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Francesco Bagnaia beşinci oldu. Bu, İtalyan sürücünün bu yılki en iyi sonucuydu.

Yarışta iyi yükseliş gerçekleştiren isimlerden bir diğeri olan KTM sürücüsü Brad Binder altıncı olurken, Maverick Vinales yedinci oldu ve Aprilia ile en iyi yarışlarından birisini çıkardı.

Quartararo, ilk birkaç turda 12. sıraya kadar gerilemesinin ardından önündeki olaylardan da faydalanarak sekizinci sıraya çıktı ve yarışı bu noktada tamamladı. Bu da dokuzuncu olduğu Katar'dan sonra en kötü sonucuydu.

Çaylak Marco Bezzecchi ve ilk yarışın galibi Enea Bastianini ilk onu tamamlarken, Marini üçüncü başladığı yarışta ancak 11. olabildi.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, güçlü startını sonucuna yansıtamadı ve 12. oldu. Buna rağmen yarıştaki en iyi Honda sürücüsüydü.

Endonezya GP galibi Miguel Oliveira ancak 13. olabilirken, Jack Miller oldukça kötü bir yarış geçirdi ve yarışı başladığı noktada yani 14. sırada bitirdi.

Andrea Dovizioso ve Franco Morbidelli'nin çeşitli sorunlar yaşadığı yarışta, puan alabilen tek Yamaha sürücüsü Quartararo oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki ayağı 10 Nisan'da Austin'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 25 -    
2 Spain Jorge Martin Ducati 25 0.807 0.807 0.807
3 Spain Alex Rins Suzuki 25 1.330 1.330 0.523
4 Spain Joan Mir Suzuki 25 1.831 1.831 0.501
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 25 5.840 5.840 4.009
6 South Africa Brad Binder KTM 25 6.192 6.192 0.352
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 25 6.540 6.540 0.348
8 France Fabio Quartararo Yamaha 25 10.215 10.215 3.675
9 Italy Marco Bezzecchi Ducati 25 12.622 12.622 2.407
10 Italy Enea Bastianini Ducati 25 12.987 12.987 0.365
11 Italy Luca Marini Ducati 25 13.962 13.962 0.975
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 25 14.002 14.002 0.040
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 25 14.456 14.456 0.454
14 Australia Jack Miller Ducati 25 14.898 14.898 0.442
15 Spain Alex Marquez Honda 25 23.472 23.472 8.574
16 Spain Raul Fernandez KTM 25 25.862 25.862 2.390
17 Australia Remy Gardner KTM 25 28.711 28.711 2.849
18 South Africa Darryn Binder Yamaha 25 28.784 28.784 0.073
19 Germany Stefan Bradl Honda 25 31.943 31.943 3.159
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 22 1'21.442 3 Laps 3 Laps
  Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 22      
  Spain Pol Espargaro Honda 14      
  Italy Franco Morbidelli Yamaha 7      
  France Johann Zarco Ducati 5      
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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