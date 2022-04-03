MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider

Haberi dinle

Cuma günkü antrenmanların iptal edilmesinin ardından MotoGP, pazar sabahı yapılan ısınma turlarını 40 dakikaya çıkarmıştı.

Isınma turlarının ilk bölümünde Pramac sürücüsü Johann Zarco 1:39.452 yaparak zaman tablonun tepsine çıkarken, kısa bir süre sonra pole pozisyonunu elinde bulunduran Aleix Espargaro ilk sıraya yükseldi.

200. MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Espargaro, cumartesi günü Aprilia'ya geri dönüşünden sonraki ilk pole pozisyonunu getirmişti ve ısınma turlarında da yine güçlü göründü.

Espargaro, en hızlı dereceyi 1:38.648'e kadar indirdi ve seansın kalan kısmında kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı.

Bu tura en yaklaşan isim 0.244 saniye geride kalan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, cumartesi günü pole pozisyonunu kaçıran Ducati sürücüsü Jorge Martin'in önünde üçüncü oldu.

Maverick Vinales, Aprilia'nın ikinci motosikletiyle beşinci olurken, Ducati'den Francesco Bagnaia altıncı sırada yer aldı.

1:39'un altına sadece bu altı isim inebildi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımı sürücüleri, zorlu cumartesi gününün ardından bugün 13. ve 14. sıralardan başlayacak. Bagnaia'nın takım arkadaşı Miller, ısınma turlarında 0.8 saniye geride 17. oldu.

Yarışa 16. sıradan başlayacak olan KTM sürücüsü Miguel Olivera yedinci, takım arkadaşı Brad Binder sekizinci, LCR Honda'dan Takaaki Nakagami dokuzuncu ve Johann Zarco onuncu oldu.

Valentino Rossi'nin takım için gün pek iyi başlamadı. Marco Bezzecchi altıncı virajda kaza yaparken, yarışa üçüncü başlayacak olan Luca Marini ikinci virajda kaza yaptı.

Arjantin GP bugün TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

MotoGP Arjantin ısınma turları sonucu: