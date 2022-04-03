Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti
MotoGP / Arjantin GP Haberler

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider

Arjantin Grand Prix'si için pole pozisyonunu kazanan Aleix Espargaro, ısınma turlarında Fabio Quartararo'nun önünde zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider
Haberi dinle

Cuma günkü antrenmanların iptal edilmesinin ardından MotoGP, pazar sabahı yapılan ısınma turlarını 40 dakikaya çıkarmıştı.

Isınma turlarının ilk bölümünde Pramac sürücüsü Johann Zarco 1:39.452 yaparak zaman tablonun tepsine çıkarken, kısa bir süre sonra pole pozisyonunu elinde bulunduran Aleix Espargaro ilk sıraya yükseldi.

200. MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Espargaro, cumartesi günü Aprilia'ya geri dönüşünden sonraki ilk pole pozisyonunu getirmişti ve ısınma turlarında da yine güçlü göründü.

Espargaro, en hızlı dereceyi 1:38.648'e kadar indirdi ve seansın kalan kısmında kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı.

Bu tura en yaklaşan isim 0.244 saniye geride kalan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, cumartesi günü pole pozisyonunu kaçıran Ducati sürücüsü Jorge Martin'in önünde üçüncü oldu.

Maverick Vinales,  Aprilia'nın ikinci motosikletiyle beşinci olurken, Ducati'den Francesco Bagnaia altıncı sırada yer aldı.

1:39'un altına sadece bu altı isim inebildi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımı sürücüleri, zorlu cumartesi gününün ardından bugün 13. ve 14. sıralardan başlayacak. Bagnaia'nın takım arkadaşı Miller, ısınma turlarında 0.8 saniye geride 17. oldu.

Yarışa 16. sıradan başlayacak olan KTM sürücüsü Miguel Olivera yedinci, takım arkadaşı Brad Binder sekizinci, LCR Honda'dan Takaaki Nakagami dokuzuncu ve Johann Zarco onuncu oldu.

Valentino Rossi'nin takım için gün pek iyi başlamadı. Marco Bezzecchi altıncı virajda kaza yaparken, yarışa üçüncü başlayacak olan Luca Marini ikinci virajda kaza yaptı.

Arjantin GP bugün TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

MotoGP Arjantin ısınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'38.648  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 1'38.892 0.244
3 Spain Alex Rins Suzuki 1'38.912 0.264
4 Spain Jorge Martin Ducati 1'38.933 0.285
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'38.939 0.291
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'38.954 0.306
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'39.042 0.394
8 South Africa Brad Binder KTM 1'39.046 0.398
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'39.073 0.425
10 France Johann Zarco Ducati 1'39.085 0.437
11 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.172 0.524
12 Italy Enea Bastianini Ducati 1'39.184 0.536
13 Spain Pol Espargaro Honda 1'39.237 0.589
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.240 0.592
15 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'39.335 0.687
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'39.437 0.789
17 Australia Jack Miller Ducati 1'39.518 0.870
18 Spain Alex Marquez Honda 1'39.524 0.876
19 Spain Raul Fernandez KTM 1'39.661 1.013
20 Australia Remy Gardner KTM 1'39.706 1.058
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'39.746 1.098
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'39.779 1.131
23 Italy Luca Marini Ducati 1'39.792 1.144
24 Germany Stefan Bradl Honda 1'39.802 1.154
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti
Önceki haber

Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti Arjantin GP
MotoGP

Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu" Arjantin GP
MotoGP

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"

İkinci antrenmandaki olaydan cezasız kurtulan Bagnaia, yaşadığı zorluklar nedeniyle üzgün Arjantin GP
MotoGP

İkinci antrenmandaki olaydan cezasız kurtulan Bagnaia, yaşadığı zorluklar nedeniyle üzgün

Son Haberler

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, ısınma turlarında Quartararo'nun önünde lider

Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti
MotoGP MotoGP

Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"
MotoGP MotoGP

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"

İkinci antrenmandaki olaydan cezasız kurtulan Bagnaia, yaşadığı zorluklar nedeniyle üzgün
MotoGP MotoGP

İkinci antrenmandaki olaydan cezasız kurtulan Bagnaia, yaşadığı zorluklar nedeniyle üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.