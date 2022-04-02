MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, Aprilia'ya MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi

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MotoGP, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Arjantin'e ilk kez geri döndü ancak MotoGP'nin dönüşü, hafta içinde yaşanan kargo sorunları tarafından gölgelendi.

Gresini, VR46 ve KTM Cuma gününe kadar motosikletlerine sahip değillerdi. Diğer takımların ise parçaları eksikti. Kargolarla ilgili devam eden sıkıntılara ve programın 2 kez değişmesine rağmen, MotoGP, Arjantin'de yeniden yarışabildi.

Sıralama turlarından önce gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, Aleix Espargaro en hızlı isim olmuştu ve Aprilia ilk iki sırayı almıştı.

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde Francesco Bagnaia, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Franco Morbidelli ve Endonezya GP galibi Miguel Oliveira gibi isimler mücadele ettiler.

Bagnaia, Q1'deki ilk turunda motosikletin arkasını kaybettiği bir an yaşadı ve ilk turların ardından 14. sırada yer alabildi.

Q1'deki ilk turların ardından Nakagami 1:38.913'lük turuyla liderdi. Oliveira üçüncü, Morbidelli dördüncü ve Pol Espargaro beşinciydi.

İkinci turlara geçildiğinde, Bagnaia hatasız bir tur atabildi ve 1:38.610 yaptı. Bu tur onu ilk sıraya taşısa da Nakagami 1:38.523 ile liderliği yeniden ele geçirdi.

Ancak Nakagami de zirvede uzun süre kalamadı. Bu sefer de Pol Espargaro, 1:38.501'lik derecesiyle Nakagami'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Şampiyona lideri Bastianini'nin turu ise üçüncü sıraya yetebildi. Böylelikle Bagnaia, dördüncü sıraya gerilemiş oldu ve son bir tura başladı. İtalyan sürücü, son zaman turunda derecesini geliştiremedi ve Q1'i dördüncü sırada noktaladı.

Seansın sonunda Espargaro, Nakagami, Bastianini, Bagnaia ilk 4'ü oluşmuş oldu. Yamaha'nın Arjantin'de güçlü olması bekleniyordu ancak Morbidelli Q1'de 5. olabildi ve elendi. Endonezya GP galibi Oliveira ise seansı 6. sırada noktaladı.

Bu sonuçlarla birlikte, Espargaro ve Nakagami Q2'ye yükselmiş oldular. Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Oliveira ise Q1'de elenmiş oldu. Yarın gerçekleştirilecek yarışta Bastianini 13., Bagnaia 14. ve Morbidelli 15. sıradan start alacak.

Q1 sonucu:

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Sıralama turlarının ilk bölümünde Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Oliveira gibi isimlerin elenmesinin ardından, 15 dakikalık ikinci seans başlamış oldu ve gözler pole pozisyonu savaşına çevrildi.

Jack Miller, seansın henüz ilk dakikalarında ilk virajda kaza yaptı. Miller iyiydi ve kendisi için hazırlanan ikinci motosikletine binebilmek için hızla garajına döndü.

Aprilia antrenmanlardaki temposunu sıralamaya da taşıdı. Aleix Espargaro ilk zaman turunda 1:38.108 yaptı ve hafta sonunun en hızlı derecesini kaydederek ilk sıraya yükseldi. Onu Jorge Martin ile Fabio Quartararo takip ettiler.

Diğer Aprilia sürücüsü Vinales ilk turunda yavaş kaldı ve sadece 9. olabildi. İlk turların ardından Espargaro, Martin, Quartararo, Miller, Alex Rins ilk 5'i oluştu.

Seansın bitimine 5 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktılar ve Miller, zaman turunda olan Quartararo'yu engelledi. Bu olay inceleneme altına alındı. Miller'a bir ceza gelmesi oldukça muhtemel.

İkinci zaman turlarında ilk olarak Martin çizgiyi geçti ve 1:37.789 yaparak ilk sıraya yükseldi. Martin, Espargaro'nun güçlü temposuna yanıt verdi ve 1.37'lere inen ilk pilot oldu.

Ancak Espargaro da turunu geliştirerek geliyordu ve 1:37.688'lik derecesiyle yeniden ilk sıraya yükseldi. İspanyol sürücü böylelikle kariyerinin 3. pole pozisyonunu kazandı. Espargaro, kariyerinin 200. yarışı olan Arjantin GP'ye pole pozisyonundan başlayacak.

Jorge Martin 0.151 sn geride ikinci olurken, Luca Marini iyi bir iş çıkardı ve ilk çizgideki son pozisyonu alan isim oldu. Q1'den çıkan Pol Espargaro seansı dördüncü sırada noktaladı, onu Vinales takip etti.

Quartararo, Rins'in önünde 6. olmayı başardı. Joan Mir ise takım arkadaşının arkasında 8. olabildi. Johann Zarco 9. sırayı alırken, Nakagami ilk 10'u tamamladı.

Quartararo'yu engellediği gerekçesiyle inceleme altında olan ve seansın ilk dakikalarında kaza yapan Miller 11. oldu. Brad Binder ise Q2'nin en yavaş ismiydi ve seansı 12. sırada tamamladı.

Arjantin Grand Prix'si, yarın 21.00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images