Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı
MotoGP / Arjantin GP Sıralama turları raporu

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, Aprilia'ya MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi

Termas de Rio Hondo Pisti'nde gerçekleştirilen Arjantin GP sıralama turlarında pole pozisyonu Aleix Espargaro'nun oldu. İspanyol sürücü, Aprilia takımına MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.

Ekleyen:
MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, Aprilia'ya MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi
Haberi dinle

MotoGP, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Arjantin'e ilk kez geri döndü ancak MotoGP'nin dönüşü, hafta içinde yaşanan kargo sorunları tarafından gölgelendi. 

Gresini, VR46 ve KTM Cuma gününe kadar motosikletlerine sahip değillerdi. Diğer takımların ise parçaları eksikti. Kargolarla ilgili devam eden sıkıntılara ve programın 2 kez değişmesine rağmen, MotoGP, Arjantin'de yeniden yarışabildi. 

Sıralama turlarından önce gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, Aleix Espargaro en hızlı isim olmuştu ve Aprilia ilk iki sırayı almıştı. 

Ayrıca okuyun:

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde Francesco Bagnaia, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Franco Morbidelli ve Endonezya GP galibi Miguel Oliveira gibi isimler mücadele ettiler. 

Bagnaia, Q1'deki ilk turunda motosikletin arkasını kaybettiği bir an yaşadı ve ilk turların ardından 14. sırada yer alabildi.

Q1'deki ilk turların ardından Nakagami 1:38.913'lük turuyla liderdi. Oliveira üçüncü, Morbidelli dördüncü ve Pol Espargaro beşinciydi. 

İkinci turlara geçildiğinde, Bagnaia hatasız bir tur atabildi ve 1:38.610 yaptı. Bu tur onu ilk sıraya taşısa da Nakagami 1:38.523 ile liderliği yeniden ele geçirdi. 

Ancak Nakagami de zirvede uzun süre kalamadı. Bu sefer de Pol Espargaro, 1:38.501'lik derecesiyle Nakagami'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi. 

Şampiyona lideri Bastianini'nin turu ise üçüncü sıraya yetebildi. Böylelikle Bagnaia, dördüncü sıraya gerilemiş oldu ve son bir tura başladı. İtalyan sürücü, son zaman turunda derecesini geliştiremedi ve Q1'i dördüncü sırada noktaladı. 

Seansın sonunda Espargaro, Nakagami, Bastianini, Bagnaia ilk 4'ü oluşmuş oldu. Yamaha'nın Arjantin'de güçlü olması bekleniyordu ancak Morbidelli Q1'de 5. olabildi ve elendi. Endonezya GP galibi Oliveira ise seansı 6. sırada noktaladı. 

Bu sonuçlarla birlikte, Espargaro ve Nakagami Q2'ye yükselmiş oldular. Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Oliveira ise Q1'de elenmiş oldu. Yarın gerçekleştirilecek yarışta Bastianini 13., Bagnaia 14. ve Morbidelli 15. sıradan start alacak. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Pol Espargaro 7 1'38.501     175.648
2 Japan Takaaki Nakagami 8 1'38.523 0.022 0.022 175.609
3 Italy Enea Bastianini 8 1'38.566 0.065 0.043 175.533
4 Italy Francesco Bagnaia 7 1'38.610 0.109 0.044 175.454
5 Italy Franco Morbidelli 8 1'38.805 0.304 0.195 175.108
6 Portugal Miguel Oliveira 8 1'38.871 0.370 0.066 174.991
7 Italy Marco Bezzecchi 8 1'38.877 0.376 0.006 174.981
8 Italy Andrea Dovizioso 8 1'38.938 0.437 0.061 174.873
9 Spain Alex Marquez 8 1'39.095 0.594 0.157 174.596
10 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'39.126 0.625 0.031 174.541
11 Spain Raul Fernandez 7 1'39.153 0.652 0.027 174.493
12 Australia Remy Gardner 7 1'39.159 0.658 0.006 174.483
13 South Africa Darryn Binder 7 1'39.380 0.879 0.221 174.095
14 Germany Stefan Bradl 7 1'39.487 0.986 0.107 173.908
Tüm sonuçları görüntüle
Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Sıralama turlarının ilk bölümünde Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Oliveira gibi isimlerin elenmesinin ardından, 15 dakikalık ikinci seans başlamış oldu ve gözler pole pozisyonu savaşına çevrildi. 

Jack Miller, seansın henüz ilk dakikalarında ilk virajda kaza yaptı. Miller iyiydi ve kendisi için hazırlanan ikinci motosikletine binebilmek için hızla garajına döndü.

Aprilia antrenmanlardaki temposunu sıralamaya da taşıdı. Aleix Espargaro ilk zaman turunda 1:38.108 yaptı ve hafta sonunun en hızlı derecesini kaydederek ilk sıraya yükseldi. Onu Jorge Martin ile Fabio Quartararo takip ettiler. 

Diğer Aprilia sürücüsü Vinales ilk turunda yavaş kaldı ve sadece 9. olabildi. İlk turların ardından Espargaro, Martin, Quartararo, Miller, Alex Rins ilk 5'i oluştu.

Seansın bitimine 5 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktılar ve Miller, zaman turunda olan Quartararo'yu engelledi. Bu olay inceleneme altına alındı. Miller'a bir ceza gelmesi oldukça muhtemel. 

İkinci zaman turlarında ilk olarak Martin çizgiyi geçti ve 1:37.789 yaparak ilk sıraya yükseldi. Martin, Espargaro'nun güçlü temposuna yanıt verdi ve 1.37'lere inen ilk pilot oldu. 

Ancak Espargaro da turunu geliştirerek geliyordu ve 1:37.688'lik derecesiyle yeniden ilk sıraya yükseldi. İspanyol sürücü böylelikle kariyerinin 3. pole pozisyonunu kazandı. Espargaro, kariyerinin 200. yarışı olan Arjantin GP'ye pole pozisyonundan başlayacak. 

Jorge Martin 0.151 sn geride ikinci olurken, Luca Marini iyi bir iş çıkardı ve ilk çizgideki son pozisyonu alan isim oldu. Q1'den çıkan Pol Espargaro seansı dördüncü sırada noktaladı, onu Vinales takip etti. 

Quartararo, Rins'in önünde 6. olmayı başardı. Joan Mir ise takım arkadaşının arkasında 8. olabildi. Johann Zarco 9. sırayı alırken, Nakagami ilk 10'u tamamladı. 

Quartararo'yu engellediği gerekçesiyle inceleme altında olan ve seansın ilk dakikalarında kaza yapan Miller 11. oldu. Brad Binder ise Q2'nin en yavaş ismiydi ve seansı 12. sırada tamamladı. 

Arjantin Grand Prix'si, yarın 21.00'de başlayacak. 

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Aleix Espargaro 5 1'37.688     177.110
2 Spain Jorge Martin 6 1'37.839 0.151 0.151 176.837
3 Italy Luca Marini 7 1'38.119 0.431 0.280 176.332
4 Spain Pol Espargaro 3 1'38.165 0.477 0.046 176.250
5 Spain Maverick Viñales 7 1'38.196 0.508 0.031 176.194
6 France Fabio Quartararo 7 1'38.281 0.593 0.085 176.042
7 Spain Alex Rins 8 1'38.455 0.767 0.174 175.731
8 Spain Joan Mir 7 1'38.516 0.828 0.061 175.622
9 France Johann Zarco 8 1'38.537 0.849 0.021 175.584
10 Japan Takaaki Nakagami 7 1'38.576 0.888 0.039 175.515
11 Australia Jack Miller 5 1'38.584 0.896 0.008 175.501
12 South Africa Brad Binder 8 1'38.932 1.244 0.348 174.883
Tüm sonuçları görüntüle
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı
Önceki haber

MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Moto2 Arjantin: 16 yaşındaki Aldeguer pole pozisyonunda! Termas de Rio Hondo
Moto2

Moto2 Arjantin: 16 yaşındaki Aldeguer pole pozisyonunda!

Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada Termas de Rio Hondo
Moto2

Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada

1982 Güney Afrika GP: F1 pilotlarının grev yaptığı yarış
Formula 1

1982 Güney Afrika GP: F1 pilotlarının grev yaptığı yarış

Son Haberler

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, Aprilia'ya MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi
MotoGP MotoGP

MotoGP Arjantin: Aleix Espargaro, Aprilia'ya MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu getirdi

MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı
MotoGP MotoGP

MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı

COVID-19 testi negatife dönen Nakagami, Arjantin'de yarışacak
MotoGP MotoGP

COVID-19 testi negatife dönen Nakagami, Arjantin'de yarışacak

Miller, MotoGP'de kuralların "seç, beğen, al" şeklinde uygulandığını düşünüyor
MotoGP MotoGP

Miller, MotoGP'de kuralların "seç, beğen, al" şeklinde uygulandığını düşünüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.