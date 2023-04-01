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MotoGP Arjantin 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia lider

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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MotoGP Arjantin 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia lider
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MotoGP Arjantin hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti. 

1 ve 2. antrenman raporları:

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor. 

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor. 

Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Buna ek olarak, gece yağan yağmur nedeniyle Termas de Rio Hondo Pisti'nin bazı bölümleri ıslaktı. Pistin halihazırda düşük olan yol tutuşuna bu da eklenince, sürücüler oldukça dikkatli davrandılar.

Koşullar sürüş için pek ideal olmasa da sıralama seansında da koşullar aynı olacağı için herkes piste çıkarak koşulları görmek ve tecrübe toplamak istedi. 

30 dakikalık seansta motosikletinden düşen sürücü olmadı ve olaysız bir seansı geride bıraktık. 

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın en hızlı derecesi şampiyona lideri Francesco Bagnaia'dan geldi. İtalyan sürücü, 1:41.029''luk derecesiyle ilk sıradaydı. 

Bu derecenin dünkü en hızlı dereceye kıyasla 2 saniye kadar yavaş olması, sürücülerin ne kadar dikkatli davrandığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Marco Bezzecchi, 0.035 saniye geride ikinci sırayı alırken; bu hafta sonu Marc Marquez'in şasisiyle yarışan Alex Rins üçüncüydü. 

Maverick Vinales dördüncü en hızlı zamanı kaydederken; onu Alex Marquez, Raul Fernandez, Joan Mir ve Takaaki Nakagami takip ettiler. 

Dünün en hızlısı Aleix Espargaro ise dokuzuncu sırayı aldı. Griddeki tek çaylak Augusto Fernandez ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 12 1'41.029     166.906
2 Italy Marco Bezzecchi 11 1'41.064 0.035 0.035 166.848
3 Spain Alex Rins 11 1'41.141 0.112 0.077 166.721
4 Spain Maverick Viñales 13 1'41.389 0.360 0.248 166.313
5 Spain Alex Marquez 11 1'41.529 0.500 0.140 166.084
6 Spain Raul Fernandez 9 1'41.706 0.677 0.177 165.795
7 Spain Joan Mir 13 1'41.730 0.701 0.024 165.756
8 Japan Takaaki Nakagami 13 1'42.146 1.117 0.416 165.081
9 Spain Aleix Espargaro 8 1'42.231 1.202 0.085 164.944
10 Spain Augusto Fernandez 12 1'42.349 1.320 0.118 164.753
11 Australia Jack Miller 13 1'42.626 1.597 0.277 164.309
12 France Fabio Quartararo 12 1'42.688 1.659 0.062 164.210
13 Italy Luca Marini 11 1'43.032 2.003 0.344 163.661
14 Spain Jorge Martin 13 1'43.167 2.138 0.135 163.447
15 South Africa Brad Binder 15 1'43.792 2.763 0.625 162.463
16 Italy Fabio Di Giannantonio 6 1'45.460 4.431 1.668 159.893
17 France Johann Zarco 8 1'45.832 4.803 0.372 159.331
18 Italy Franco Morbidelli 9 1'46.534 5.505 0.702 158.281
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