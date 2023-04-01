MotoGP Arjantin 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Bagnaia lider

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MotoGP Arjantin hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti.

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor.

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor.

Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Buna ek olarak, gece yağan yağmur nedeniyle Termas de Rio Hondo Pisti'nin bazı bölümleri ıslaktı. Pistin halihazırda düşük olan yol tutuşuna bu da eklenince, sürücüler oldukça dikkatli davrandılar.

Koşullar sürüş için pek ideal olmasa da sıralama seansında da koşullar aynı olacağı için herkes piste çıkarak koşulları görmek ve tecrübe toplamak istedi.

30 dakikalık seansta motosikletinden düşen sürücü olmadı ve olaysız bir seansı geride bıraktık.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın en hızlı derecesi şampiyona lideri Francesco Bagnaia'dan geldi. İtalyan sürücü, 1:41.029''luk derecesiyle ilk sıradaydı.

Bu derecenin dünkü en hızlı dereceye kıyasla 2 saniye kadar yavaş olması, sürücülerin ne kadar dikkatli davrandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Marco Bezzecchi, 0.035 saniye geride ikinci sırayı alırken; bu hafta sonu Marc Marquez'in şasisiyle yarışan Alex Rins üçüncüydü.

Maverick Vinales dördüncü en hızlı zamanı kaydederken; onu Alex Marquez, Raul Fernandez, Joan Mir ve Takaaki Nakagami takip ettiler.

Dünün en hızlısı Aleix Espargaro ise dokuzuncu sırayı aldı. Griddeki tek çaylak Augusto Fernandez ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

Seans sonucu: