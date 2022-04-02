MotoGP Arjantin 1. antrenman: Nakagami hızlı başladı

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MotoGP, COVID-19 pandemisinin başından bu yana ilk kez Arjantin'e geri döndü ancak navlun sorunları nedeniyle cuma günkü seanslar iptal edildi.

Kargolarla ilgili devam eden sıkıntının ardından MotoGP, programda ikinci kez değişikliğe gitti ve ilk antrenman seansının süresini 1 saat 15 dakikaya çıkardı. Yerel saatle öğleden sonra gerçekleştirilecek 60 dakikalık ikinci antrenman seansı ise sıralama turlarından önceki son antrenman seansı olacak.

Hafta başında COVID-19 testi pozitif çıkan Takaaki Nakagami, son testinin negatif çıkması ve hafta sonu programının değişmesi sayesinde cumartesi günü piste çıktı.

Japon sürücü, seansın başlangıcında 1:43.246'lık bir zaman turu yakalamasının ardından ilk anlarda zirvede yer aldı.

Kirli pist yüzeyi nedeniyle dereceler her geçen tur gelişmeye devam etti.

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Yamaha ile 1:40.335 yapıp ilk sırayı eline geçiren bir sonraki isim oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun 1:39.509'luk derecesine kadar zirvede yer aldı. Son bölümde sürücülerin büyük bir kısmı yumuşak lastiğe geçti ve Nakagami en iyi dereceyi 1:39.486'ya çekti.

Quartararo daha fazla tempo buldu ve önce 1:39.216, sonra da 1:39.155 yaptı. Fakat son sözü 1:39.028 yapan Nakagami söyledi ve seansı ilk sırada tamamladı.

Japon sürücünün en yakın rakibi 0.127 saniye gerisinde kalan Quartararo oldu.

Honda'dan Pol Espargaro, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'nun önünde üçüncü sırada yer alırken, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ilk beşi tamamladı.

Suzuki'den Alex Rins, Endonezya GP galibi Miguel Oliveira, Aprilia'dan Maverick Vinales, KTM'den Brad Binder ve Rins'in takım arkadaşı Joan Mir ilk onu tamamladı.

Şampiyona lideri Enea Bastianini, Ducati farika takımından Francesco Bagnaia ve Tech3 KTM'den Remy Gardner'ın önünde 11. sırada yer aldı.

Alex Marquez'in 14. olduğu seansta, Johann Zarco (Pramac) 15., Luca Marini (VR46) 16. ve Jack Miller 17. oldu.

Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Gresini'den Fabio Di Giannantonio, bir saniyelik dilim içerisinde yer alan son isimler oldular.

Bu hafta sonu sakatlığı nedeniyle yarışamayan Marc Marquez'in yerini alan Stefan Bradl 22. oldu.

1. antrenman sonucu: