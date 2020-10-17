MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak

Aragon'da cuma günkü ilk antrenman seansı, pist sıcaklığının Michelin lastiklerinin çalışabileceği güvenli dereceye ulaşması için 35 dakika geç başlatılmıştı. Buna rağmen sürücüler pist sıcaklığının iyi olmadığını belirttiler.

Bunun sonucunda programda değişiklik yapıldı ve Cumartesi günü tüm serilerdeki 3. antrenman saati yarım saat ötelendi.

Pazar günü MotoGP'de ısınma seansı 12:00'da, Moto3 yarışı 13:00'da başlayacak. Ardından 14:20'de Moto2, son olarak 16:00'da ise MotoGP yarışı başlayacak.

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