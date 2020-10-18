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MotoGP / Aragon GP / Yarış raporu

MotoGP Aragon: Rins kazandı, Mir yeni şampiyona lideri!

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MotoGP Aragon: Rins kazandı, Mir yeni şampiyona lideri!
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MotoGP Aragon Grand Prix'sini kazanan isim Suzuki pilotu Alex Rins olurken takım arkadaşı Joan Mir, yeni şampiyona lideri oldu.

Startta Fabrika Yamaha pilotu Maverick Vinales, Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo'yu geride bırakmayı başardı ve liderliği ele geçirdi. İlk virajda diğer Petronas Yamaha SRT pilotu Franco Morbidelli atak yapıp liderliği almaya çalışsa da dışarı taştı ve üçüncülüğe geriledi.

Arkada iyi çıkış alan isimler ise Alex Rins ve Andrea Dovizioso oldu. Rins, 10. sıradan başladığı yarışta starttan sonra dördüncülüğü alırken, Dovizioso ise 13. sıradan başlayıp sekizinciliğe yükseldi. 

Üçüncü turda Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia, yaşadığı lowside nedeniyle yere düştü ve yarış dışı kaldı.

İki tur sonrasında ise Quartararo, son virajda hata yaparak üçüncülüğe geriledi ve yerini Morbidelli'ye kaptırdığı sırada Rins, iki pilotu birden geçerek ikinciliği aldı.

Vinales'den hızlı olan Rins, öndeki Yamaha pilotuyla arayı kapatmaya başladığı sırada, altıncı sırada olan Repsol Honda pilotu Alex Marquez, iki Petronas SRT pilotunu geride bırakmayı başardı. 

Quartararo'nun düşüşü ise hızlı bir şekilde devam etti. 11. turda LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami'ye geçilen Fransız pilot, bir tur sonrasında hem Pramac Ducati pilotu Jack Miller'a hem de Dovizioso'ya geçildi. 

13. turda ise üçüncü sırada ilerleyen Suzuki pilotu Joan Mir, Vinales'i geride bırakarak ikinciliği aldı.

Vinales, bir sonraki turda bu sefer Alex Marquez'e geçildi ve öndeki üçlünün gerisinde kalmaya başladı. 

Sürekli olarak yarışın en hızlı turlarını atan Alex Marquez, Suzuki pilotlarını baskı altına almaya başladı. Öndeki Joan Mir ile yakın mücadeleye giren Alex Marquez, 18. turda Suzuki pilotunu geride bırakarak ikinciliği aldı.

Daha sonrasında Rins'e yaklaşan geçiş deneyen Alex Marquez, yarış bitimine üç tur kala son virajda hata yaptı ve momentum kaybetti. Her ne kadar farkı son tura kadar tekrar kapamayı başarsa da Rins, evinde galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu sırada öndeki Marquez-Rins ikilisiyle teması kaybeden Mir, dördüncü sıradaki Vinales'e zaman kaybetmeye başladı, ancak Yamaha pilotunun önünde start-finiş çizgisini geçerek üçüncü oldu ve şampiyona liderliğini ele geçirdi.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Vinales, Nakagami, Morbidelli, Dovizioso, Crutchlow, Miller ve Zarco oldular.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo ise, Dovizioso'ya geçildikten sonra hızlı gerilemesine devam etti ve yarışı 18. sırada, puan barajının dışında tamamladı. Mir'in aldığı podyumla da beraber Fransız pilot, şampiyona liderliğini kaybetti.

Böylece yeni şampiyona sıralamasında Mir, Quartararo'nun 6 puan önünde liderliği alırken, Vinales ise Dovizioso'nun önünde üçüncülüğe yükseldi.

MotoGP 2020 sezonunun bir sonraki yarışı önümüzdeki hafta tekrardan Aragon Motorland'de, Teruel Grand Prix adı altında yapılacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Alex Rins 23 41'54.391     167.1 25
2 Spain Alex Marquez 23 41'54.654 0.263 0.263 167.1 20
3 Spain Joan Mir 23 41'57.035 2.644 2.381 167.0 16
4 Spain Maverick Viñales 23 41'57.271 2.880 0.236 166.9 13
5 Japan Takaaki Nakagami 23 41'58.961 4.570 1.690 166.8 11
6 Italy Franco Morbidelli 23 41'59.147 4.756 0.186 166.8 10
7 Italy Andrea Dovizioso 23 42'03.030 8.639 3.883 166.6 9
8 United Kingdom Cal Crutchlow 23 42'03.304 8.913 0.274 166.5 8
9 Australia Jack Miller 23 42'03.781 9.390 0.477 166.5 7
10 France Johann Zarco 23 42'04.008 9.617 0.227 166.5 6
11 South Africa Brad Binder 23 42'07.591 13.200 3.583 166.3 5
12 Spain Pol Espargaro 23 42'08.080 13.689 0.489 166.2 4
13 Spain Aleix Espargaro 23 42'08.989 14.598 0.909 166.2 3
14 Spain Iker Lecuona 23 42'09.682 15.291 0.693 166.1 2
15 Italy Danilo Petrucci 23 42'10.332 15.941 0.650 166.1 1
16 Portugal Miguel Oliveira 23 42'12.675 18.284 2.343 165.9  
17 Germany Stefan Bradl 23 42'14.527 20.136 1.852 165.8  
18 France Fabio Quartararo 23 42'15.889 21.498 1.362 165.7  
19 United Kingdom Bradley Smith 23 42'19.691 25.300 3.802 165.5  
20 Spain Tito Rabat 23 42'19.949 25.558 0.258 165.5  
  Italy Francesco Bagnaia 2 3'45.629 21 Laps 21 Laps 162.0  
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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