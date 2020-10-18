MotoGP Aragon: Rins kazandı, Mir yeni şampiyona lideri!

Startta Fabrika Yamaha pilotu Maverick Vinales, Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo'yu geride bırakmayı başardı ve liderliği ele geçirdi. İlk virajda diğer Petronas Yamaha SRT pilotu Franco Morbidelli atak yapıp liderliği almaya çalışsa da dışarı taştı ve üçüncülüğe geriledi.

Arkada iyi çıkış alan isimler ise Alex Rins ve Andrea Dovizioso oldu. Rins, 10. sıradan başladığı yarışta starttan sonra dördüncülüğü alırken, Dovizioso ise 13. sıradan başlayıp sekizinciliğe yükseldi.

Üçüncü turda Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia, yaşadığı lowside nedeniyle yere düştü ve yarış dışı kaldı.

İki tur sonrasında ise Quartararo, son virajda hata yaparak üçüncülüğe geriledi ve yerini Morbidelli'ye kaptırdığı sırada Rins, iki pilotu birden geçerek ikinciliği aldı.

Vinales'den hızlı olan Rins, öndeki Yamaha pilotuyla arayı kapatmaya başladığı sırada, altıncı sırada olan Repsol Honda pilotu Alex Marquez, iki Petronas SRT pilotunu geride bırakmayı başardı.

Quartararo'nun düşüşü ise hızlı bir şekilde devam etti. 11. turda LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami'ye geçilen Fransız pilot, bir tur sonrasında hem Pramac Ducati pilotu Jack Miller'a hem de Dovizioso'ya geçildi.

13. turda ise üçüncü sırada ilerleyen Suzuki pilotu Joan Mir, Vinales'i geride bırakarak ikinciliği aldı.

Vinales, bir sonraki turda bu sefer Alex Marquez'e geçildi ve öndeki üçlünün gerisinde kalmaya başladı.

Sürekli olarak yarışın en hızlı turlarını atan Alex Marquez, Suzuki pilotlarını baskı altına almaya başladı. Öndeki Joan Mir ile yakın mücadeleye giren Alex Marquez, 18. turda Suzuki pilotunu geride bırakarak ikinciliği aldı.

Daha sonrasında Rins'e yaklaşan geçiş deneyen Alex Marquez, yarış bitimine üç tur kala son virajda hata yaptı ve momentum kaybetti. Her ne kadar farkı son tura kadar tekrar kapamayı başarsa da Rins, evinde galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu sırada öndeki Marquez-Rins ikilisiyle teması kaybeden Mir, dördüncü sıradaki Vinales'e zaman kaybetmeye başladı, ancak Yamaha pilotunun önünde start-finiş çizgisini geçerek üçüncü oldu ve şampiyona liderliğini ele geçirdi.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Vinales, Nakagami, Morbidelli, Dovizioso, Crutchlow, Miller ve Zarco oldular.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo ise, Dovizioso'ya geçildikten sonra hızlı gerilemesine devam etti ve yarışı 18. sırada, puan barajının dışında tamamladı. Mir'in aldığı podyumla da beraber Fransız pilot, şampiyona liderliğini kaybetti.

Böylece yeni şampiyona sıralamasında Mir, Quartararo'nun 6 puan önünde liderliği alırken, Vinales ise Dovizioso'nun önünde üçüncülüğe yükseldi.

MotoGP 2020 sezonunun bir sonraki yarışı önümüzdeki hafta tekrardan Aragon Motorland'de, Teruel Grand Prix adı altında yapılacak.