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MotoGP / Aragon GP Antrenman raporu

MotoGP Aragon 3. antrenman: Miller lider, Ducati ilk beş sırayı kapattı

Jack Miller seansı lider tamamlarken ilk beş sırada dört farklı takımdan beş Ducati yer aldı. Aleix Espargaro ve Marc Marquez ise az farkla ikinci bölümü kaçırdılar.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP Aragon 3. antrenman: Miller lider, Ducati ilk beş sırayı kapattı
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Hafta sonunun en büyük olayı hiç şüphesiz Marquez'in geri dönmesiydi ve İspanyol sürücü dün fena bir tempo tutturmamıştı.

Cumartesi gününe hızlı başlayan Marquez, henüz ilk dakikalarda eski günleri hatırlatan bir kurtarış yaparak düşmekten kurtuldu -ancak seansın orta noktasına doğru 7. virajda kaza yaparak bir kez daha herkesi endişelendirdi.

Sonrasında seansa geri dönmeyi başaran Marquez, damalı bayrağı ancak 12. sırada görebildi ve sıralama turlarına ilk bölümden başlamak zorunda kalacak.

Seans özeti

Cumartesi sabahı sürücüleri nispeten serin bir hava karşıladı, bu da ortalama tur zamanlarında ciddi değişikliklerin olmayacağı anlamına geliyordu.

Seansın ilk hızlı turu VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'nin 1.47.955'lik derecesiydi, ancak bu turla genel klasmanda ancak 14. olabiliyordu!

İlk dakikalarda sadece beş isim ortalama tur zamanlarını geliştirebildiler: Bezzecchi, Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio, RNF sürücüsü Darryn Binder, sakatlıktan dönen Suzuki sürücüsü Joan Mir ve Honda sürücüsü Pol Espargaro.

İlk ciddi tur zamanı gelişimi hafta sonuna devam edip edemeyeceğini sorgulayan Joan Mir'den geldi: 1.47.763. Jorge Martin'in Cuma günü yaptığı derecenin geçilmesi ise seansın son 12 dakikasını buldu, sahnede 1.46.992 ile Jack Miller vardı!

Miller'ın hemen ardından takım arkadaşı Francesco Bagnaia çok iyi bir turla geldi, ancak 0.030 saniye geride ikincilikle yetindi.

Seans boyunca birçok kez sarı bayraklar sallandı, bu da birçok turun iptal olmasına yol açtı -buna rağmen Bezzecchi ve Gresini sürücüsü Enea Bastianini 3. ve 4. sıralara kadar yükseldiler.

Beşinci sırada Martin yer alırken, altıncı sırada seansı 2. virajdaki bir kazayla tamamlayan KTM sürücüsü Brad Binder, yedinci sırada Miguel Oliveira, sekizinci sırada ise zor bir seans geçiren şampiyona lideri Fabio Quartararo yer aldı.

Q2'ye kalan son isimler ise LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ve yine kaza yapan Suzuki sürücüsü Alex Rins oldu.

Seansın en büyük sürprizi ise Aprilia oldu, her iki sürücü de Q1'e katılmak zorunda kalacaklar! Aleix Espargaro ilk 10 sırayı sadece 0.049 saniyeyle kaçırıp 11. olurken, 12. sırada son turu ilk virajda hata yaptığı için zarar gören Marquez vardı.

Pramac sürücüsü Johann Zarco 15. olarak hayal kırıklığı yaşarken, Maverick Vinales ise Cuma günkü zamanının gerisinde kalarak 17. olabildi.

Aragon MotoGP - 3. antrenman sonuçları

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'46.992  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'47.022 0.030
3 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'47.048 0.056
4 Italy Enea Bastianini Ducati 1'47.057 0.065
5 Spain Jorge Martin Ducati 1'47.082 0.090
6 South Africa Brad Binder KTM 1'47.167 0.175
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'47.224 0.232
8 France Fabio Quartararo Yamaha 1'47.258 0.266
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'47.266 0.274
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'47.272 0.280
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'47.321 0.329
12 Spain Marc Marquez Honda 1'47.429 0.437
13 Italy Luca Marini Ducati 1'47.437 0.445
14 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'47.455 0.463
15 France Johann Zarco Ducati 1'47.478 0.486
16 Spain Alex Marquez Honda 1'47.622 0.630
17 Australia Remy Gardner KTM 1'47.718 0.726
18 Spain Joan Mir Suzuki 1'47.763 0.771
19 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'47.786 0.794
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'47.812 0.820
21 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'47.953 0.961
22 Spain Pol Espargaro Honda 1'47.981 0.989
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'48.203 1.211
24 Spain Raul Fernandez KTM 1'48.642 1.650
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