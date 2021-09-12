MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia

MotorLand Aragon'da sabah yoğun sis vardı ve bu da seansları olumsuz etkiledi.

Moto3 ve Moto2 ısınma turları bu sebeple kısaltılırken, MotoGP seansı planlanandan 25 dakika geç başladı.

Isınma turları başladığında güneş tepede belirdi ve şartlar giderek iyiye gitti. Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia bu şartlar altında en hızlı isim olmayı başardı.

Bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Ducati sürücüsü, 1:48.054 yaptı ve seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Bagnaia'nın en yakın takipçisi, geçen yıl burada iyi performans gösteren Takaaki Nakagami'ydi.

LCR Honda sürücüsü 1:48.084'le uzun süre zirvede kalsa da, seansı üçüncü bitirdi. Joan Mir'in dördüncü olduğu seansta, Jack Miller ve Aleix Espargaro ilk beşi tamamladılar.

Alex Rins, seansı Jorge Martin'in Ducati'sinin önünde altıncı bitirirken, şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, Enea Bastianini dokuzuncu ve Marc Marquez onuncu oldu.

Seans içerisinde LCR Honda sürücüsü Alex Marquez yedinci virajda kaza yaptı ve motosikletine hasar verdi. Buna karşılık kendisi iyiydi ve ikinci bir motosikletle tekrar piste çıktı.

Seans sonucu: