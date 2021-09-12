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MotoGP / Aragon GP Antrenman raporu

MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aragon Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia en hızlı isim olmayı başardı.

MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia

MotorLand Aragon'da sabah yoğun sis vardı ve bu da seansları olumsuz etkiledi.

Moto3 ve Moto2 ısınma turları bu sebeple kısaltılırken, MotoGP seansı planlanandan 25 dakika geç başladı.

Isınma turları başladığında güneş tepede belirdi ve şartlar giderek iyiye gitti. Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia bu şartlar altında en hızlı isim olmayı başardı.

Bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Ducati sürücüsü, 1:48.054 yaptı ve seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Bagnaia'nın en yakın takipçisi, geçen yıl burada iyi performans gösteren Takaaki Nakagami'ydi.

LCR Honda sürücüsü 1:48.084'le uzun süre zirvede kalsa da, seansı üçüncü bitirdi. Joan Mir'in dördüncü olduğu seansta, Jack Miller ve Aleix Espargaro ilk beşi tamamladılar.

Alex Rins, seansı Jorge Martin'in Ducati'sinin önünde altıncı bitirirken, şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, Enea Bastianini dokuzuncu ve Marc Marquez onuncu oldu.

Seans içerisinde LCR Honda sürücüsü Alex Marquez yedinci virajda kaza yaptı ve motosikletine hasar verdi. Buna karşılık kendisi iyiydi ve ikinci bir motosikletle tekrar piste çıktı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia 10 1'48.054  
2 Japan Takaaki Nakagami 11 1'48.084 0.030
3 Spain Joan Mir 10 1'48.332 0.278
4 Australia Jack Miller 11 1'48.454 0.400
5 Spain Aleix Espargaro 11 1'48.537 0.483
6 Spain Alex Rins 11 1'48.623 0.569
7 Spain Jorge Martin 9 1'48.668 0.614
8 France Fabio Quartararo 11 1'48.718 0.664
9 Italy Enea Bastianini 11 1'48.485 0.431
10 Spain Marc Marquez 6 1'48.785 0.731
11 France Johann Zarco 11 1'48.805 0.751
12 South Africa Brad Binder 11 1'48.737 0.683
13 Spain Pol Espargaro 11 1'48.908 0.854
14 United Kingdom Cal Crutchlow 11 1'48.964 0.910
15 Italy Valentino Rossi 11 1'49.005 0.951
16 Spain Iker Lecuona 11 1'49.036 0.982
17 Italy Danilo Petrucci 11 1'49.052 0.998
18 Spain Alex Marquez 9 1'49.133 1.079
19 Italy Luca Marini 11 1'49.162 1.108
20 Portugal Miguel Oliveira 11 1'49.264 1.210
21 United Kingdom Jake Dixon 11 1'49.400 1.346
22 Spain Maverick Viñales 11 1'50.269 2.215
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