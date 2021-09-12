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MotoGP / Aragon GP Yarış raporu

MotoGP Aragon: Harika mücadeleyi Bagnaia kazandı, ilk galibiyetini aldı!

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2021 MotoGP sezonunun Aragon ayağını kazanan isim Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia oldu ve İtalyan sürücü MotoGP’deki ilk galibiyetini aldı.

MotoGP Aragon: Harika mücadeleyi Bagnaia kazandı, ilk galibiyetini aldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, iyi bir startla yerini korudu. Marc Marquez ise harika bir startla dördüncülükten ikinciliğe çıktı.

Startın kaybedeni ise üçüncülükten yedinciliğe gerileyen Fabio Quartararo oldu. Ayrıca Jake Dixon kaza yaparak yarış dışı kaldı.

İlk bölümde pek bir olay olmazken ön grupta Bagnaia, Marquez, Jack Miller, Aleix Espargaro, Joan Mir, Jorge Martin sıralaması vardı.

Yamaha’ya pek de uymayan pistte Quartararo ise giderek gerilemeye başladı.

Bitime 12 tur kala Miller son virajda dışarı taştı ve Mir ile Espargaro’ya geçilerek beşinciliğe geriledi.

Turlar ilerledikçe Bagnaia ve Marquez arkadaki sürücülerle farkı açtı ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Podyumun son basamağı için ise Mir, Espargaro ve Miller mücadelesi vardı.

Son turlara girilirken baskısını iyice arttıran Marquez, bitime 3 tur kala atağını yaparak liderliğe yükseldi ancak Bagnaia karşılık vererek yerini geri aldı.

Sonraki tur Marquez yine atak yaptı ancak Bagnaia yeniden cevap vermeyi başardı.

Marquez son turda iç taraftan birçok kez Bagnaia’yı geçti ancak Ducati sürücüsü her seferinde cevap vermeyi başardı.

Son turda Marquez'in uzun düzlük öncesinde dışarı taşmasıyla rahatlayan Bagnaia, müthiş mücadeleyi kazanan isim oldu ve MotogGP'deki ilk galibiyetini almayı başardı.

Marquez tüm uğraşlarına rağmen ikincilikle yetinirken, son şampiyon Mir podyumu tamamlayan isim oldu.

Devamı geliyor...

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