MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!

Marc Marquez, MotoGP Aragon Grand Prix'sinin Sprint yarışını kazanarak 2021 Misano'dan bu yana ilk zaferini elde etti. Bu zafer, sekiz kez dünya şampiyonu için hem Ducati ile kazandığı ilk yarış hem de uzun bir aranın ardından gelen büyük bir geri dönüş niteliği taşıyor.

Yaeni asfaltın çoğu sürücüde ön tekerlek tutuşunu olumsuz etkilemesi ile Marquez’in değişken şartlardaki üstünlüğünü belirgin hale getirdi.

Gresini Racing pilotu, sabahki seansta kazandığı pole pozisyonunu mükemmel bir şekilde değerlendirdi ve start'ın ardından farkı açarak rakiplerine geçiş fırsatı tanımadı.

Marquez'i yakalamaya çalışan Martin birkaç tur sonra pes etti ve Marquez, Sprint yarışını kazanan dokuzuncu sürücü olarak finişe ulaştı. Bu zaferle şampiyonadaki puan farkını da -75'e indirdi.

Öte yandan Jorge Martin'in ikinci sıra performansı, şampiyona liderliğini geri alması açısından kritik öneme sahipti. Pramac Racing sürücüsü, daha temiz bir hat avantajıyla ikinci sıraya yerleşti ve hemen arkasında ise güçlü bir performans sergileyen çaylak Pedro Acosta bulunuyordu.

Pecco Bagnaia için unutulması gereken bir Cumartesi yaşandı. Start'ta kirli hatta kalan ve kayarak birkaç pozisyon kaybeden Bagnaia, kısa sürede dördüncülüğe geri döndü.

Yine de ön tekerlekte tutuş sorunları yaşadı ve birkaç kez çizgisini kaybederek dokuzunculuğa kadar geriledi. Bu da Martin'in şampiyonada 3 puan öne geçmesine neden oldu.

Marquez'e karşı yapacak bir şey olmadığını fark eden Martinator, şampiyonayı düşünerek Acosta'yı birkaç tur boyunca kontrol altında tuttu. GasGas Tech3 pilotu da riske girmemek için temposunu düşürdü ve Mugello Sprint'ten bu yana ilk kez podyuma çıkmayı garantiledi. KTM ile zor bir dönem geçirdiği bu süreçte, bu podyum onun için büyük bir moral oldu.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez sprint'i 4. sırada tamamlarken, beşinci sırayı Miguel Oliveira aldı.

Maverick Vinales 19. oldu, Aleix Espargaro ise ilk virajda Fabio Di Giannantonio'ya çarparak yarış dışı kaldı.

Brad Binder altıncı sırada yer alırken, Enea Bastianini onu takip eden isim oldu.

Bastianini, 14. sıradan başlayarak etkileyici bir geri dönüş yaptı ancak Yamaha ile 19. sıradan başlayıp sekizinci sıraya yükselen Fabio Quartararo'nun performansı daha da dikkat çekiciydi.

Bu, Misano'daki özel testte yapılan yeniliklerle M1'in mesafe konusunda gerçekten bir adım attığını gösteriyor.

Honda için hayal kırıklığıyla dolu bir gün yaşandı. Johann Zarco, sıralamadaki iyi performansının ardından sprint'in ilk turunda düşerek yarış dışı kaldı.

RC213V'lerin en iyisi ise 14. sırada yer alan Takaaki Nakagami oldu. Marco Bezzecchi onuncu sırada bitirdi ve son puanı, finiş çizgisine zorluklarla ulaşan Bagnaia aldı. Di Giannantonio 15. sırada, Luca Marini'nin hemen önünde yarışı tamamladı. Franco Morbidelli ise yarışın başlarında "cavatappino" virajında düşerek yarış dışı kaldı.