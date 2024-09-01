MotoGP Aragon GP: Marquez 1043 gün sonra kazandı, Bagnaia yarış dışı

Marc Marquez, 1.043 gün sonra MotoGP'de yeniden bir Grand Prix zaferi elde etti. Gresini-Ducati sürücüsü, Aragon'daki ana yarışı, sprint'te olduğu gibi baştan sona domine ederek kazandı.

Cumartesi olduğu gibi, podyumu tekrar Jorge Martin ve Pedro Acosta birlikte paylaştı. Yarışın en dikkat çekici anı ise Alex Marquez ve Pecco Bagnaia'nın üçüncülük mücadelesinde çarpışması oldu.

23 turluk yarış, kuru ve güneşli bir havada başladı. Ancak sprint yarışında olduğu gibi pist koşulları yine zorluydu.

Cumartesi akşamı sürücülerin yoğun eleştirileri üzerine start-finish düzlüğü temizlenmişti. Ancak gece yağan yağmur, pisti yeniden tozlandırdı.

MotoGP ısınma turunda asfaltın oldukça tozlu olduğu fark edildi. Ancak Moto3 ve Moto2 yarışları, pistte lastik kalıntıları bırakarak MotoGP yarışına daha uygun bir zemin oluşturdu.

Sürücüler hem ön hem de arka tekerlekler için orta hamuru tercih ettiler.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marc Marquez, sprint yarışında olduğu gibi liderliğini korudu. Onu Acosta ve Alex Marquez takip etti. Jorge Martin ise hemen Alex Marquez'i geçebilmek için saldırmaya başladı.

Bagnaia ise Cumartesi günü olduğu gibi kötü bir başlangıç yaparak Franco Morbidelli ve Miguel Oliveira'nın arkasına düştü ve yedinci sıraya geriledi.

Ancak Oliveira, ilk turun son virajında ön lastiğinde kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. O sırada Martin, Alex Marquez'i geçti ve Acosta'yı zorlamaya başladı. Ancak temas yaşandı ve ikisi de sekizinci virajda pist dışına savruldu.

Bu mücadele Marc Marquez’e önemli bir avantaj sağladı. Dört tur sonra fark ilk kez iki saniyeyi ulaştı.

Martin, Acosta ile mücadelesinin ardından rahat bir şekilde ikinci sıraya yerleşti. Acosta ise Alex Marquez'e geçilerek bir pozisyon kaybetti.

Altıncı turda Fabio Quartararo'nun yarışı sona erdi. Yamaha sürücüsü, 13. sıradayken beşinci virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bu sırada Bagnaia, Morbidelli ve Brad Binder ile lider arasındaki fark yedi saniyeye kadar çıkmıştı.

Marc Marquez, yarışın son on turunda tek başınaydı. Martin'e dört saniye fark atmayı başarmıştı. Pramac sürücüsü Alex Marquez'e ise beş saniyelik bir avantaj sağladı, bu sırada Bagnaia da hızla ona yaklaşıyordu.

İkili arasındaki belirleyici an, yarışın son altı turunda yaşandı. Alex Marquez, 12. virajda frenlemeyi kaçırdı ve bu sırada Bagnaia dışarıdan geçerek öne geçti. Ancak Alex Marquez, bir sonraki virajın başında içeri dalarak temas yaşadı ve her iki Ducati sürücüsü de kaza yaptı.

Yarış yönetimi, bu olayın incelemeye alınacağını açıkladı.

Bu olayın ardından Acosta üçüncülüğe yükseldi ve podyum neredeyse kesinleşmiş oldu.

Martin, Bagnaia'nın yarış dışı kalmasıyla şampiyonadaki farkı 23 puana çıkardı. Acosta ise üçüncü olarak Grand Prix kariyerinin en iyi sonucunu bir kez daha tekrarladı.

Binder yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Enea Bastianini son bölümde birçok pozisyon kazanarak beşinci oldu.

Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Rins ve Jack Miller sırasıyla onları takip etti.

Puan alan diğer sürücüler ise Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Johann Zarco ve Joan Mir oldu. Toplamda 17 sürücü yarışı tamamlayabildi. Kazalar nedeniyle yarış dışı kalan sürücüler dışında, Maverick Vinales de yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.