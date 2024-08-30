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Antrenman raporu
MotoGP Aragon GP

MotoGP Aragon GP 2. antrenman seansı: Marquez, Aprilia sürücülerinin önünde zirvede!

Marc Marquez, Aragon'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Marc Marquez, Gresini Racing

Kaygan olan yeni asfalt, Moto3 ve Moto2 seanslarının ardından iyileşti ve asfaltta daha fazla kauçuk olduğu için MotoGP sürücüleri daha iyi turlar çıkardılar.

Seansın büyük kısmında zirvede yer alan Marquez, attığı 24 turun 23.'sünde günün en iyi derecesini yaptı.

1:46'nın altına inen tek isim olan Marquez, en yakın rakibi Aleix Espargaro'dan 0.272 saniye daha hızlıydı.

Maverick Vinales, takım arkadaşının 0.044 saniye ardında üçüncü oldu ve böylelikle Aprilia sürücülerinin ikisi de ilk üçe girmiş oldu.

Şampiyonluk için mücadele eden Jorge Martin dördüncü olurken, onu Alex Marquez takip etti. Bu sonuçla ilk beşin tamamı İspanyol sürücülerden oluştu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın altıncı olduğu seansta, Franco Morbidelli yedinci ve Johann Zarco sekizini oldu.

İlk onu Raul Fernandez ve Miguel Oliveira tamamladı.

KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Brad Binder, çaylak Pedro Acosta'nın önünde 11. olurken, Honda sürücülerinin en iyisi 17. olan Luca Marini'ydi.

Alex Rins, Yamaha sürücülerinin en iyisi olarak 19. olurken, onu 0.001 saniye geriden takım arkadaşı Fabio Quartararo takip etti.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

1'45.801

   172.784 339
2 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 21

+0.272

1'46.073

 0.272 172.341 340
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 22

+0.316

1'46.117

 0.044 172.270 337
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 22

+0.578

1'46.379

 0.262 171.845 345
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.605

1'46.406

 0.027 171.802 334
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.790

1'46.591

 0.185 171.504 341
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 23

+0.904

1'46.705

 0.114 171.320 339
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+0.931

1'46.732

 0.027 171.277 342
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+1.039

1'46.840

 0.108 171.104 338
10 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 20

+1.054

1'46.855

 0.015 171.080 342
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.083

1'46.884

 0.029 171.034 341
12 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 22

+1.131

1'46.932

 0.048 170.957 346
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+1.145

1'46.946

 0.014 170.934 334
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24

+1.228

1'47.029

 0.083 170.802 339
15 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 23

+1.230

1'47.031

 0.002 170.799 340
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+1.468

1'47.269

 0.238 170.420 341
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 22

+1.479

1'47.280

 0.011 170.402 338
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19

+1.501

1'47.302

 0.022 170.367 339
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+1.599

1'47.400

 0.098 170.212 337
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+1.600

1'47.401

 0.001 170.210 336
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+2.042

1'47.843

 0.442 169.513 340
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+2.640

1'48.441

 0.598 168.578 335
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Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images


 

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