MotoGP Aragon GP 2. antrenman seansı: Marquez, Aprilia sürücülerinin önünde zirvede!
Marc Marquez, Aragon'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.
Kaygan olan yeni asfalt, Moto3 ve Moto2 seanslarının ardından iyileşti ve asfaltta daha fazla kauçuk olduğu için MotoGP sürücüleri daha iyi turlar çıkardılar.
Seansın büyük kısmında zirvede yer alan Marquez, attığı 24 turun 23.'sünde günün en iyi derecesini yaptı.
1:46'nın altına inen tek isim olan Marquez, en yakın rakibi Aleix Espargaro'dan 0.272 saniye daha hızlıydı.
Maverick Vinales, takım arkadaşının 0.044 saniye ardında üçüncü oldu ve böylelikle Aprilia sürücülerinin ikisi de ilk üçe girmiş oldu.
Şampiyonluk için mücadele eden Jorge Martin dördüncü olurken, onu Alex Marquez takip etti. Bu sonuçla ilk beşin tamamı İspanyol sürücülerden oluştu.
Şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın altıncı olduğu seansta, Franco Morbidelli yedinci ve Johann Zarco sekizini oldu.
İlk onu Raul Fernandez ve Miguel Oliveira tamamladı.
KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Brad Binder, çaylak Pedro Acosta'nın önünde 11. olurken, Honda sürücülerinin en iyisi 17. olan Luca Marini'ydi.
Alex Rins, Yamaha sürücülerinin en iyisi olarak 19. olurken, onu 0.001 saniye geriden takım arkadaşı Fabio Quartararo takip etti.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|24
|
1'45.801
|172.784
|339
|2
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|21
|
+0.272
1'46.073
|0.272
|172.341
|340
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|22
|
+0.316
1'46.117
|0.044
|172.270
|337
|4
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|22
|
+0.578
1'46.379
|0.262
|171.845
|345
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|17
|
+0.605
1'46.406
|0.027
|171.802
|334
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+0.790
1'46.591
|0.185
|171.504
|341
|7
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|23
|
+0.904
1'46.705
|0.114
|171.320
|339
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|23
|
+0.931
1'46.732
|0.027
|171.277
|342
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|22
|
+1.039
1'46.840
|0.108
|171.104
|338
|10
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|20
|
+1.054
1'46.855
|0.015
|171.080
|342
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+1.083
1'46.884
|0.029
|171.034
|341
|12
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|22
|
+1.131
1'46.932
|0.048
|170.957
|346
|13
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+1.145
1'46.946
|0.014
|170.934
|334
|14
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|24
|
+1.228
1'47.029
|0.083
|170.802
|339
|15
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|23
|
+1.230
1'47.031
|0.002
|170.799
|340
|16
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|21
|
+1.468
1'47.269
|0.238
|170.420
|341
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|22
|
+1.479
1'47.280
|0.011
|170.402
|338
|18
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|19
|
+1.501
1'47.302
|0.022
|170.367
|339
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|20
|
+1.599
1'47.400
|0.098
|170.212
|337
|20
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+1.600
1'47.401
|0.001
|170.210
|336
|21
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|21
|
+2.042
1'47.843
|0.442
|169.513
|340
|22
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|22
|
+2.640
1'48.441
|0.598
|168.578
|335
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Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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